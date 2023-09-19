አዲስ ጥናት ስለ ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ እናቶች ውርስ ግንዛቤን ያሳያል

ኔቸር ጀነቲክስ በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ (ኤምቲዲኤን) በእናትየው ብቻ እንደሚተላለፍ በሳይንስ መሰረታዊ መርሆ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከዚህ ቀደም አባታዊ mtDNA ከማዳበሪያ በኋላ ይወገዳል ተብሎ ይታመን ነበር ነገርግን ይህ ጥናት የጎለመሱ የወንድ የዘር ፍሬ ያልተነካ mtDNA አለመኖሩን አረጋግጧል።
የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎች ተቋማት ተመራማሪዎች የወንድ የዘር ህዋስ (sperm) ሴሎች አነስተኛ ቁጥር ያለው ሚቶኮንድሪያ ቢይዙም ኤምቲዲኤን አይዙም. የወንዱ የዘር ፍሬ ለኤምቲኤንኤን ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆነ ፕሮቲን የለውም፣ ይህም ሚቶኮንድሪያል ግልባጭ ፋክተር A (TFAM) በመባል ይታወቃል።
ስፐርም ኤምቲዲኤን እንዲሰጥ ያልተፈቀደበት ምክንያት ግልፅ አይደለም ነገርግን አንድ ፅንሰ-ሀሳብ የወንድ የዘር ፍሬ በማዳበሪያ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው ማይቶኮንድሪያል ሃይል ይጠቀማል ይህም በ mtDNA ውስጥ ሚውቴሽን እንዲከማች ያደርጋል። በአንፃሩ፣ ኦይቲስቶች በመባል የሚታወቁት እንቁላሎች በዋነኛነት ሃይል የሚያገኙት ከአካባቢው ህዋሶች ነው፣በዚህም አንፃራዊ ንፁህ mtDNA ይጠብቃል።
ጥናቱ በልጆች ላይ በሽታዎችን የሚያስከትሉ የ MTDNA ሚውቴሽን ስጋትን በመገደብ የዝግመተ ለውጥን ጥቅም ለማስገኘት የእናቶች ኤምቲዲኤን አስተዋፅኦ አስፈላጊነት አጽንዖት ሰጥቷል። በ mtDNA ውስጥ ያለው ሚውቴሽን ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት ባላቸው የአካል ክፍሎች ላይ ገዳይ የሆኑ እክሎችን ሊያስከትል ይችላል።
የታወቁትን የኤምቲዲኤንኤ በሽታዎች ስርጭት ለመቅረፍ የጥናቱ ተጓዳኝ ደራሲ ሹክራት ሚታሊፖቭ ሚቶኮንድሪያል ተተኪ ህክምና የሚባል ዘዴ ፈር ቀዳጅ ሆኗል። ይህ ዘዴ ከለጋሽ እንቁላሎች በብልቃጥ ማዳበሪያ አማካኝነት በሚውቴሽን mtDNA በጤናማ mtDNA ይተካል።
ይህንን ሂደት የሚጠቀሙ ክሊኒካዊ ሙከራዎች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተገደቡ ቢሆኑም፣ በሽታን ለመከላከል እና መካንነትን ለማከም ወደ ባህር ማዶ እየተደረጉ ናቸው።
ተመራማሪዎቹ የቲኤፍኤኤምን ሚና በወንድ የዘር ብስለት እና ማዳበሪያ ወቅት መረዳቱ አንዳንድ የመሃንነት እክሎችን ለማከም እና የታገዘ የመራቢያ ቴክኖሎጂዎችን ውጤታማነት ለማሻሻል ቁልፉን እንደሚይዝ ያምናሉ።
ይህ ጥናት የ MTDNA የእናቶች ውርስ አሰራር እና በሰው ልጅ የመራባት እና የጀርም ሴል ህክምና ላይ ስላለው ጠቀሜታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ:
ሊ, ደብልዩ, እና ሌሎች. (2023) የሰው ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ የእናቶች ውርስ ሞለኪውላዊ መሠረት። የተፈጥሮ ጄኔቲክስ. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.