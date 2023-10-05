አዲስ ምርምር በሕክምና ውስጥ የናኖቴክኖሎጂ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመቀነስ ያለመ ነው።

በኔቸር ናኖቴክኖሎጂ ውስጥ በቅርቡ የታተመ ጥናት እንደሚያመለክተው በመድኃኒት ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ከሚውሉት ናኖፓርቲሎች ውስጥ በደም ሥር በመርፌ መወጋት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን አሉታዊ የጎንዮሽ ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችል ስልት ነው። ናኖፓርተሎች በሰውነት ውስጥ በሚወጉበት ጊዜ ማሟያ የሚባለውን የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት አካል ማንቀሳቀስ ይችላሉ። ማሟያ ናኖፓርተሎችን ጨምሮ ባዕድ ነገሮችን የሚያውቅ እና የሚያጠፋ የፕሮቲን ቡድን ነው። ይህ የበሽታ መከላከያ ምላሽ እንደ የትንፋሽ ማጠር, የልብ ምት መጨመር, ትኩሳት, የደም ግፊት መቀነስ እና አናፊላቲክ ድንጋጤ የመሳሰሉ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል.
ተመራማሪዎቹ በፕሮፌሰር ዲሚትሪ ሲምበርግ ከኮሎራዶ ስካግስ የፋርማሲ ትምህርት ቤት ባልደረባ የሆኑት እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመከላከል የበለጠ ለመረዳት እና መፍትሄ ለመፈለግ ዓላማ አድርገዋል። ከዶ/ር ሚካኤል ሆለርስ ጋር በመተባበር ከኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት በናኖፖታቲሎች የተወጉ ማሟያ መከላከያዎችን በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ ያለውን ተጽእኖ በማጥናት ላይ ናቸው።
ጥናቱ ያተኮረው “ተቆጣጣሪዎች” በሚባሉ ልዩ የማሟያ አጋቾች ቡድን ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ እንዳረጋገጡት እነዚህ ተቆጣጣሪዎች የማሟያ ማነቃቂያን በናኖፓርቲሎች በሁለቱም የሰው ሴረም በብልቃጥ እና በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ይከለክላሉ። ተቆጣጣሪዎቹን በጣም ዝቅተኛ በሆነ መጠን ወደ ውስጥ በማስገባት በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ ናኖፓርቲሎች ማሟያ እንዳይሠራ ሙሉ በሙሉ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ማገድ ችለዋል።
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ በመደበኛ መርፌ ወደ ደም ውስጥ ከሚገቡት ናኖፓርቲሎች መካከል ትንሽ ክፍልፋይ ብቻ ማሟያ ገቢር መሆኑን ደርሰውበታል። ይህ ግኝት nanoparticles ማሟያ ማግበር ሲጀምሩ የማሟያ ተቆጣጣሪዎች በሽታ የመከላከል አቅምን ለመቀነስ በፍጥነት ሊሰሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
እነዚህ ውጤቶች የማሟያ ተቆጣጣሪዎች ሰውነታቸውን ለናኖፓርተሎች የበለጠ በጎ ምላሽ እንዴት እንደሚረዱ የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣሉ። የምርምር ቡድኑ ተቆጣጣሪዎችን ከናኖፖታቲከሎች ጋር መጠቀሙን የበለጠ ማሰስ ናኖቴክኖሎጂን መሰረት ያደረጉ ህክምናዎችን እና ክትባቶችን ውጤታማነት እና መቻቻል እንደሚያሻሽል ያምናል።
ለተመራማሪዎቹ የሚቀጥለው እርምጃ የዚህን አቀራረብ እምቅ አቅም ሙሉ በሙሉ ለመረዳት የማሟያ መከላከያዎችን በበርካታ ናኖፓርተሎች እና በተለያዩ የበሽታ ሞዴሎች መሞከር ነው. የመጨረሻው ግብ ይህንን ምርምር በክሊኒካዊ ሁኔታ ውስጥ መተግበር ነው.
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በመድኃኒት ውስጥ ናኖፓርተሎች አጠቃቀም ጋር የተያያዙ አሉታዊ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመቀነስ ተስፋ ሰጭ ስልት ያቀርባል. ማሟያ ማግበርን በመረዳት እና በመቆጣጠር ናኖቴክኖሎጂ በሕክምና ሕክምናዎች ውስጥ ያለውን እምቅ አሉታዊ ምላሽ እየቀነሰ ሊጨምር ይችላል።
ምንጭ:
ተፈጥሮ ናኖቴክኖሎጂ (2023)። በቦለስ-የተከተቡ ናኖፓርቲሎች ላይ የአጣዳፊ ማሟያ ምላሾችን በታላሚ አጭር-የሚዘዋወሩ የቁጥጥር ፕሮቲኖች መከልከል። DOI፡ 10.1038/s41565-023-01514-z