አዲስ ጥናት ወደ ውቅያኖስ በሚመለሱበት ጊዜ የባህር ውስጥ ባክቴሪያዎች የጠፉ ፍላጀላ እና ሌሎች ባህሪያትን ያሳያል

በቅርቡ በዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት ጆይንት ጂኖም ኢንስቲትዩት ከኔቫዳ ላስቬጋስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ባደረገው ጥናት ከፊለም ክሎሮፍሌክሶታ ባክቴሪያ ላይ አስገራሚ ግኝቶችን አግኝቷል። ብክለትን በማፍረስ እና ካርቦን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል የሚታወቁት እነዚህ ባክቴሪያዎች ፍልውሃዎች ውስጥ ባንዲራ ኖሯቸው ተገኝተዋል ነገርግን ከመቶ ሚሊዮኖች አመታት በፊት በዝግመተ ለውጥ ባህር አካባቢ ውስጥ መኖር ሲጀምሩ ይህን ባህሪ አጥተዋል።
ተመራማሪዎቹ በተለይ በክሎሮፍሌክሶታ ውስጥ Dehalococcoidia በተባለው ክፍል ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም በፀረ-ተባይ መድሃኒቶች እና በማቀዝቀዣዎች ውስጥ የሚገኙትን ጎጂ ኬሚካሎችን የመቀነስ ችሎታ አለው. በጂኖም እና በሜታጂኖሚክ ቅደም ተከተል፣ በሞቃታማ የፀደይ ወቅት የሚኖረው Dehalococcoidia ፍላጀላ እንዳለው ደርሰውበታል፣ ይህ ባህሪ ከዚህ ቀደም በክሎሮፍሌክሶታ ውስጥ የማይታወቅ ነው። በአንጻሩ፣ የውቅያኖስ-ነዋሪዎቻቸው አቻዎቻቸው ፍላጀላ የላቸውም፣ይህም አወቃቀሮች በዝግመተ ለውጥ ከባህር አከባቢዎች ጋር መላመድ ወቅት እንደጠፉ ይጠቁማል።
ጥናቱ በተጨማሪም በሞቃታማው ጸደይ Dehalococcodia ውስጥ ሌሎች አስገራሚ ባህሪያትን አሳይቷል. ከእነዚህ ባህሪያት መካከል አንዳንዶቹ በውቅያኖስ ውስጥ ለመኖር በተፈጠሩ ባክቴሪያዎች ውስጥ ጠፍተዋል, የሌሎች ባህሪያት ቅሪቶች ግን ቀርተዋል. ለምሳሌ፣ ሁለቱም ሞቃታማ ጸደይ እና ውቅያኖስ ውስጥ የሚኖሩ Dehalococcoidia የሕዋስ ግድግዳዎች መጥፋት እና የእፅዋት ውህዶችን ከመመገብ ጋር በተያያዙ ጂኖች ላይ ውስብስብ የሆነ የዝግመተ ለውጥ ንድፍ አሳይተዋል። ይህ የሚያሳየው እነዚህ ተህዋሲያን በማኅበረሰባቸው ውስጥ ካሉ ሌሎች ረቂቅ ተሕዋስያን ጋር በመተባበር የእጽዋት ቁሳቁሶችን ለመስበር እንደሚተማመኑ ያሳያል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ፍልውሃ ምንጭ Dehalococcoidia የእጽዋት ሆርሞኖችን ለማዋሃድ ወይም ለማዋረድ ኢንዛይሞች እንዳሉት በመሬት ላይ የሚኖሩ ጓደኞቻቸው የእጽዋትን እድገት የመቆጣጠር ችሎታ ሊኖራቸው እንደሚችል አረጋግጠዋል።
የክሎሮፍሌክሶታ ባክቴሪያዎችን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ልዩ ባህሪያትን መረዳት እንደ ባዮፊይል ምርት ላሉት አፕሊኬሽኖች የምህንድስና ረቂቅ ተሕዋስያን ጠቃሚ እንድምታ ሊኖረው ይችላል። ሳይንቲስቶች የተለያዩ የሜታቦሊክ አቅማቸውን በመጠቀም በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ዘላቂ እና ቀልጣፋ ሂደቶችን ማዳበር ይችሉ ይሆናል።
በእነዚህ ተህዋሲያን ላይ የተደረጉ ተጨማሪ ጥናቶች ረቂቅ ተህዋሲያን በባዮፊውል ምርት እና ሌሎች ዘላቂ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉት አቅም ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።
ምንጭ፡ Marike Palmer et al፣ Thermophilic Dehalococcoidia ከተለመዱት ባህሪያት ጋር ያልተጠበቀ ያለፈውን ብርሃን ፈነጠቀ፣ The ISME ጆርናል (2023)።