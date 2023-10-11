የአልበርታ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ CO2 እና Glycerolን ወደ እሴት-ተጨማሪ እቃዎች ለመለወጥ አዳዲስ ዘዴዎችን አዘጋጅቷል.

በካናዳ የአልበርታ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) እና ግሊሰሮልን ወደ እሴት ወደተጨመሩ ነገሮች ለመቀየር ሁለት አዳዲስ ዘዴዎችን ፈጥረዋል። እነዚህ ዘዴዎች አውቶሞቲቭ፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ አልባሳት፣ ማጣበቂያ፣ ማሸግ፣ መሟሟት እና ፋርማሲዩቲካልን ጨምሮ የተለያዩ ሴክተሮችን ከካርቦን የማውጣት አቅም አላቸው።
ከሂደቶቹ ውስጥ አንዱ CO2ን ወደ ሚታኖል በመቀየር ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ሃይድሮጂንን በፈሳሽ መልክ የማጓጓዝ እና የማከማቸት ዘዴ ነው ። ነገር ግን ውሃ ለዚህ ለውጥ የሚያስፈልገውን ማነቃቂያውን ሊያጠፋው ይችላል። ተመራማሪው ያኔት ሮድሪጌዝ ሄሬሮ ውሃን የሚደግፍ የተረጋጋ ማነቃቂያ የማዘጋጀት ሂደትን አዘጋጅቷል, ይህም በአነስተኛ ግፊት እና የሙቀት መጠን ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲሰራ ያስችለዋል. ይህ የመቀየሪያ ሂደቱን አነስተኛ ኃይል-ተኮር ብቻ ሳይሆን የበለጠ ኢኮኖሚያዊ ቆጣቢ ያደርገዋል።
በሄሬሮ የተገነባው ሁለተኛው ሂደት glycerol የተባለውን የባዮዲዝል ምርት ውጤት ወደ ሞኖመሮች ለመቀየር ያለመ ነው። እነዚህ ሞኖመሮች ፖሊመሮችን ለመፍጠር አስፈላጊ ናቸው, ይህም ፈሳሽ ጥቃቅን ጭራዎችን በማዋሃድ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ባዮፖሊመሮችን ለማምረት አስፈላጊ ናቸው. ይህ የመቀየሪያ ሂደት እየጨመረ የመጣውን የባዮፊውል ፍላጎት ለማሟላት ብቻ ሳይሆን ከመጠን በላይ የሆነ ድፍድፍ ግሊሰሮልን ለመቆጣጠር የሚያስችል መፍትሄ ይሰጣል፣ በዚህም የአካባቢ ስጋቶችን ይቀንሳል።
ሁለቱም ሂደቶች ኢነርጂ፣ ሃይድሮጂን፣ ባዮፊውል፣ ምግብ እና ኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ተስፋ ሰጪ ጥቅሞችን ያሳያሉ። እሴት የተጨመሩ ምርቶችን ለመፍጠር ዘላቂ አማራጮችን በማቅረብ, እነዚህ ዘዴዎች በኢኮኖሚ እና በአካባቢያዊ ሁኔታ ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁኔታን ያቀርባሉ.
ምንጭ፡- የካናዳ አልበርታ ዩኒቨርሲቲ