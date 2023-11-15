አዲስ ሪፖርት የሚቴን ልቀትን ለመቀነስ ማይክሮቢያል ስልቶችን ይመረምራል።

በአሜሪካ የማይክሮባዮሎጂ አካዳሚ በቅርቡ የታተመ ዘገባ ማይክሮቦች የሚቴን ልቀትን በማስታረቅ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ወሳኝ ሚና እና የአየር ንብረት ለውጥን የመቀነስ አቅማቸውን በጥልቀት ያሳያል። ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ የሆነው ሚቴን ለአለም ሙቀት መጨመር ትልቅ አስተዋፅዖ አለው። በ80 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ካለው የሙቀት ኃይል በ20 እጥፍ የሚበልጥ ኃይል ያለው፣ የሚቴን ልቀትን መቀነስ የአለም ሙቀት መጨመርን ለመግታት ዋነኛው ነው። ሪፖርቱ ውጤታማ የሆኑ ጥቃቅን መፍትሄዎችን ለማዘጋጀት ማይክሮቦች የተለያዩ የሜታቦሊክ ችሎታዎችን የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል.
ተመራማሪዎች የሚቴን ልቀትን በቀጥታ በመዋጋት ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ ማይክሮቦች በባዮጂኦኬሚካላዊ ዑደቶች ውስጥ የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና ግምት ውስጥ በማስገባት የሙቀት አማቂ ጋዞችን ማምረት እና መጠቀምን ያካትታል። እነዚህ ጥቃቅን ተሕዋስያን ሚቴን ለማምረት እና ለመመገብ የሚያስችል አቅም ስላላቸው በአየር ንብረት ለውጥ እኩልታ ውስጥ ቁልፍ ተዋናዮች ያደርጋቸዋል። ሳይንቲስቶች የማይክሮባዮሎጂ ሂደቶችን እውቀት በመጠቀም የሚቴን ልቀትን የሚፈቱ አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማዘጋጀት ሊሰሩ ይችላሉ።
የአካዳሚው ገዥዎች ሊቀመንበር ቫኔሳ ስፔራንዲዮ “የማይቴን ልቀቶችን በማስታረቅ ረገድ የማይክሮቦችን ሚና በመረዳት የአየር ንብረት ተግዳሮቶችን ለመፍታት ሰፊ ተስፋ ሰጭ መፍትሄዎችን እንከፍታለን። "ከመቼውም ጊዜ በላይ የሳይንስ ማህበረሰብ እነዚህን መፍትሄዎች በአስቸኳይ ለማምጣት በጋራ መስራት አለበት."
ሪፖርቱ የተገኘው በአሜሪካ የማይክሮባዮሎጂ ማህበር (ኤኤስኤም) እና በአሜሪካ ጂኦፊዚካል ዩኒየን ከተዘጋጀው ኮሎኪዩም ነው። ከተለያዩ የትምህርት ዘርፎች እና ዘርፎች የተውጣጡ ባለሙያዎች ተጨማሪ ጥናት የሚሹ የእውቀት ክፍተቶችን እና የሚቴን ልቀትን ለመቋቋም የሚያስችሉ ስልቶችን ለይተው አውቀዋል። የሪፖርቱ ምክሮች የሚያተኩሩት ከአራት ዋና ዋና ምንጮች የሚለቀቁትን ረቂቅ ተህዋሲያን መፍትሄዎችን በመጠቀም ላይ ነው፡- በከብት እርባታ እንስሳት፣ በእንስሳት ቆሻሻዎች፣ በሩዝ እርባታ እና በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ላይ የሚደርሰውን ልቀትን ለመፍታት።
ሪፖርቱን ለማሟላት፣ ASM የማይክሮቢያል ሚቴን ቅነሳ የምርምር ፍኖተ ካርታ ለመልቀቅ አቅዷል። ይህ ተግባራዊ ግብአት የወቅቱን የእውቀት ክፍተቶች እና የምርምር ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች በማጉላት ባለሙያዎች ሚቴን ልቀትን በመዋጋት ረገድ ረቂቅ ተሕዋስያንን በብቃት እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
በማይክሮባይል መፍትሄዎች እድገት፣ የሚቴን ልቀትን በመቀነስ ረገድ ጉልህ እመርታዎችን ለማድረግ እድል አለን። ረቂቅ ተሕዋስያን በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና በመገንዘብ ይህን አጣዳፊ ዓለም አቀፍ ፈተና ለመፍታት አዳዲስ መንገዶችን መክፈት እንችላለን።
-
በየጥ
ማይክሮቦች በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
ማይክሮቦች የአየር ንብረት ለውጥን በባዮጂኦኬሚካላዊ ዑደቶች ግሪንሃውስ ጋዞችን ያሳትፋሉ። ለዓለም ሙቀት መጨመር አስተዋጽኦ የሚያደርገውን ሚቴን የተባለውን ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ ሊበሉ እና ሊያመርቱ ይችላሉ።
ሚቴን መቀነስ ለምን አስፈላጊ ነው?
ሚቴን በ80 አመት ጊዜ ውስጥ ካለው የሙቀት መጠን አንፃር ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በ20 እጥፍ የሚበልጥ ሃይል አለው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ የአለም ሙቀት መጨመርን ለመቀነስ የሚቴን ልቀትን መቀነስ ወሳኝ ነው።
ማይክሮቦች ሚቴን ልቀትን እንዴት ሊረዱ ይችላሉ?
ማይክሮቦች በሚቴን ምርት እና ፍጆታ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ. የተለያዩ የሜታቦሊዝም አቅማቸውን መረዳታቸው ሳይንቲስቶች የሚቴን ልቀትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመፍታት ረቂቅ ተሕዋስያን መፍትሄዎችን እንዲያዘጋጁ ያስችላቸዋል።
የሚቴን ልቀት ዋና ምንጮች ምንድናቸው?
የሚቴን ልቀቶች ዋና ምንጮች በከብት እንስሳት (እንደ ላሞች ወይም በግ ያሉ) ፣ የእንስሳት ቆሻሻዎች ፣ የሩዝ መጋገሪያዎች እና የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ ወደ ውስጥ መግባትን ያካትታሉ።
የማይክሮባይል ሚቴን ቅነሳ ምርምር ፍኖተ ካርታ ግብ ምንድን ነው?
የማይክሮባይል ሚቴን ቅነሳ የምርምር ፍኖተ ካርታ የእውቀት ክፍተቶችን እና የምርምር ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች በመለየት ኤክስፐርቶች የሚቴን ልቀት መጨመርን ለመከላከል ሊጠቀሙበት የሚችሉትን ረቂቅ ተሕዋስያን መጠቀም ነው።