ለዝቅተኛ ሙቀት 3D የብርጭቆ ጥቃቅን ህንጻዎች ማተም አዲስ አቀራረብ

የጆርጂያ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች በዝቅተኛ የሙቀት መጠን የ 3D ማተሚያ የመስታወት ማይክሮስትራክቸሮችን አልትራቫዮሌት ብርሃንን በመጠቀም እጅግ አስደናቂ የሆነ አቀራረብ ፈጥረዋል። ይህ የፈጠራ ዘዴ የሚፈለገውን ሙቀት በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ የመፈወስ ጊዜን ያሳጥራል, ይህም አነስተኛ የመስታወት ሌንሶችን እና ሌሎች መዋቅሮችን ለህክምና መሳሪያዎች እና ለምርምር አፕሊኬሽኖች ለማምረት ተስማሚ ያደርገዋል.
ከባህላዊ የመስታወት ማምረቻ ሂደቶች በተለየ የሙቀት መጠን 1,100 ° ሴ, የጆርጂያ ቴክ ቡድን አቀራረብ የሚያስፈልገው የሙቀት መጠን በግምት 220 ° ሴ ብቻ ነው. ይህ ግኝት ኃይልን መቆጠብ ብቻ ሳይሆን ማይክሮኤሌክትሮኒክስን በመስታወት አወቃቀሮች ለማምረት ያስችላል. በማይክሮኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሴሚኮንዳክተሮች ቁሳቁሶች ከፍተኛ ሙቀትን መቋቋም ስለማይችሉ ይህ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን 3D የማተም ሂደት ትክክለኛ መፍትሄ ይሰጣል.
ብርሃንን የሚነካ ሙጫ ወደ መስታወት ለመቀየር የአልትራቫዮሌት ብርሃንን በተለይም ጥልቅ የአልትራቫዮሌት ብርሃንን መጠቀም የዚህ ዘዴ ቁልፍ ገጽታ ነው። ቡድኑ ተጨማሪ የሲሊካ ናኖፓርቲሎች አስፈላጊነትን በማስወገድ PDMS በተባለው በሰፊው ጥቅም ላይ በሚውል ለስላሳ ፖሊመር ላይ የተመሠረተ የፎቶረሲንን ሥራ ሠርቷል። ይህ ከናኖፓርተሎች ጋር የተቆራኙ ምንም አይነት የእይታ ችግሮች ሳይኖሩበት ለገበያ እንደተሰራ የተዋሃደ የሲሊካ ብርጭቆ ለስላሳ የሆነ በጣም ግልፅ የሆነ ብርጭቆን ያስከትላል።
ከዚህም ባሻገር ይህንን ዘዴ በመጠቀም የመስታወት ጥቃቅን ማቀነባበሪያዎችን ማምረት በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል. በተለምዶ ህዋሶችን ወይም በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ባዮፍላይዶችን ለማጥናት የሚያገለግሉ የማይክሮ ፍሎይዲክ መሳሪያዎች ከፖሊመር ቁሶች ጋር ሲነፃፀሩ ከመስታወት ዝገት የመቋቋም ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም, የዚህ ሂደት የአየር ንብረት ተስማሚነት ትኩረት የሚስብ ነው. የተቀነሰ የሙቀት ኃይል ፍላጎቶች እና ጥቂት ሀብቶች ለዘለቄታው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
በፕሮፌሰር ኤች.ጄሪ ቺ የሚመራው የጆርጂያ ቴክ ቡድን ስራ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በተለይም ለጤና አጠባበቅ እና ለምርምር ትልቅ አንድምታ አለው። በመረጃ ላይ የተመሰረተ አቀራረባቸው እና ሴራሚክስ በመለስተኛ ሁኔታዎች ላይ በማምረት ላይ ያለው ስኬት በ3D የህትመት ቴክኖሎጂዎች ላይ ለበለጠ እድገት መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- "ግልጽ የሆነ የሲሊካ መስታወት ጥቃቅን ህንጻዎች ዝቅተኛ-ሙቀት 3D ህትመት" - Mingzhe Li et al., የሳይንስ እድገቶች (2023)
- የጆርጂያ የቴክኖሎጂ ተቋም