በAchiral conjugated ፖሊመሮች የተዋረድ ስብሰባ ላይ አዲስ አመለካከት

የኢሊኖይ ኡርባና-ቻምፓኝ እና የፑርዱ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች “ስውር ሞለኪውላር ለውጦች በከፍተኛ ሁኔታ የቺራል ሄሊካል ስብስቦችን የአቺራል የተዋሃዱ ፖሊመሮችን በ Tuning Solution-State Aggregation” የሚል ቴክኒካል ወረቀት አሳትመዋል። በዚህ ጥናት ውስጥ፣ ሳይንቲስቶቹ የአኪሪካል ፖሊመሮች የመፍትሄ-ግዛት አጠቃላይ አወቃቀሮችን እና በተዋረድ ቺራል ሄሊካል ስብሰባ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ይዳስሳሉ።
የተዋሃዱ ፖሊመሮች የተዋሃዱ አወቃቀሮችን መረዳት እና መገጣጠም የጠንካራ ቀጭን ፊልሞችን እና የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያቸውን ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው. ነገር ግን ይህ ተግባር ውስብስብ በሆነው የመደመር ባህሪ ምክንያት ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል። ተመራማሪዎቹ ትኩረታቸውን በ achiral diketopyrrolopyrrole-quaterthiophene (DPP-T4) ኮፖሊመር እና ሁለት ስውር ሞለኪውላዊ ለውጦች ያላቸው ሁለት መዋቅራዊ አናሎግዎች፡ DPP-T2M2 ከሜቲል ቡድኖች ጋር እና DPP-T2F2 በፍሎራይን አተሞች የሚሰራ።
ተመራማሪዎቹ በትንሽ አንግል የኤክስሬይ መበታተን ትንተና እና የተለያዩ ጥቃቅን የምስል ቴክኒኮችን በመጠቀም በእያንዳንዱ የዲፒፒ መፍትሄ ውስጥ የተለዩ አጠቃላይ አወቃቀሮችን ለይተዋል። DPP-T2F2 የሴሚክሪስታሊን 1D ፋይበር ድምርን በጠንካራ ውስጣዊ መዋቅር ፈጠረ፣ DPP-T2M2 ደግሞ ሴሚክሪስታሊን 1D ፋይበር ድምርን ከደካማ ትስስር ጋር ፈጠረ። በአንጻሩ፣ DPP-T4 በጣም ክሪስታላይን 2D ሉህ ድምርን አሳይቷል።
እነዚህ ናኖስኮፒክ ስብስቦች በከፍተኛ የመፍትሄ ክምችት ወደ ሊዮትሮፒክ ቺራል ሄሊካል ፈሳሽ ክሪስታል (ኤልሲ) ሜሶፋሴስ ሆኑ። የሚገርመው፣ የመፍትሄው ድምር ልኬት በናኖስኮፒክ ወደ ማይክሮሜትር ሚዛኖች መካከል ተዋረድ ያላቸው ቺራል ሄሊካል ቃናዎችን በማስተካከል ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ይበልጥ ግትር የሆነው የDPP-T2 4D ሉህ ድምር የበለጠ ተለዋዋጭ ከሆነው 1D ፋይበር ድምር ጋር ሲወዳደር በጣም ትልቅ የፒች ርዝመት ፈጥሯል።
አንድ አስደናቂ ግኝት የDPP-T2F2 ባለ ፈትል የተጠማዘዘ ሜሶፋዝ በከፍተኛ ደረጃ የታዘዘ እና ጠንካራ 1D ፋይበር ድምርን ያቀፈ፣ እስከ 0.09 የሚደርስ አኒሶትሮፒክ ዲስሚሜትሪ ፋክተር (ጂ-ፋክተር) ያሳያል። ይህ ጥናት ለታዳጊው የቻይራል (ኦፕቶ) ኤሌክትሮኒክስ መስክ እድሎችን ይከፍታል፣ ይህም የመፍትሄ-ግዛት ተዋረድ የተዋሃዱ ፖሊመሮች ስብስብ እና የአቺራል ኦርጋኒክ ሴሚኮንዳክተሮች የቻይራል ሄሊካል ስብሰባ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Q: የአቺራል ፖሊመሮች የቺራል ሄሊካል ስብስቦች ምንድናቸው?
A: የቺራል ሄሊካል ስብስቦች የሚያመለክተው የሄሊካል አወቃቀሮችን ከአክሪል (የማይያዙ) የተዋሃዱ ፖሊመሮች ነው. እነዚህ አወቃቀሮች በዘንጋቸው ላይ ጠመዝማዛ አላቸው, ይህም ልዩ የኦፕቲካል እና የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያትን ይፈጥራሉ.
Q: የመፍትሄው ድምር ልኬቶች ተዋረዳዊ ቺሪል ሄሊካል እርከኖች ላይ እንዴት ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
A: እንደ 1D fiber aggregates ወይም 2D sheet aggregates ያሉ የመፍትሄው ድምር ልኬት በአብዛኛው የቺራል ሄሊካል ስብሰባዎችን የከፍታ ርዝመት ያስተካክላል። ጠንካራ የ2-ል ሉህ ድምር ከተለዋዋጭ 1D ፋይበር ድምር ጋር ሲነፃፀር ትልቅ የፒች ርዝመቶችን ይፈጥራል።
Q: የዚህ ጥናት እምቅ አተገባበር ምንድን ነው?
A: ይህ ምርምር በአኪሪል የተዋሃዱ ፖሊመሮች ስብስብ ላይ በተለይም የቺራል ሄሊካል መገጣጠሚያ ላይ መሠረታዊ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እነዚህን የመሰብሰቢያ ሂደቶች መረዳቱ በቻይራል (ኦፕቶ) ኤሌክትሮኒክስ እድገት እና በተስተካከሉ ኦፕቲካል እና ኤሌክትሮኒክስ ባህሪያት ልቦለድ ቁሶችን ለመንደፍ መንገድን ይከፍታል።
[ምንጭ፡- የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ Urbana-Champaign]