ከዳንኤል ኬ.ኢኑዬ የፀሐይ ቴሌስኮፕ (DKIST) በሃዋይ በተሰበሰበው መረጃ መሰረት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፀሃይን መግነጢሳዊ መስክ እንቆቅልሾችን በመፍታት ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። በዩኤስ ናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን (ኤንኤስኤፍ) የሚተገበረው ይህ ኃይለኛ የፀሐይ ቴሌስኮፕ የፀሐይን መግነጢሳዊ መስክ በጣም ዝርዝር መግለጫዎችን እስከ ዛሬ አቅርቧል።
ከመረጃው የተገኙት ቁልፍ ግኝቶች አንዱ እባብ ወይም እባብ የመሰለ ቶፖሎጂ በፀሐይ “ጸጥ” ወለል መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ መገኘቱ ነው፣ይህም ክሮሞስፔር በመባል ይታወቃል። ይህ የማግኔቲክ ፊልድ ጂኦሜትሪ አዲስ ግንዛቤ በፀሐይ ከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የፕላዝማ ተለዋዋጭነት የሚነዱትን ሃይለኛ ክስተቶች ለመረዳት ወሳኝ ነው።
ተመራማሪዎቹ፣ በዩኬ የሚገኘው የሼፊልድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶችን ጨምሮ፣ ይህ መረጃ በአስትሮፊዚክስ ውስጥ የረዥም ጊዜ ውዝግብን ለመፍታት ይረዳል ብለው ያምናሉ። ኮሮና ከሚጠበቀው በተቃራኒ ከፎቶፈርፈር በመቶዎች የሚቆጠር ጊዜ ይበልጣል።
በመግነጢሳዊ መስክ ውስጥ ያለው እባብ የሚመስለው የፀሐይ ፕላዝማ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኬልቪን የሙቀት መጠን እንዲጨምር ሚና ሊጫወት ይችላል። እነዚህ መግነጢሳዊ መስኮች በፀሃይ ሲስተም ውስጥ ላሉ ትላልቅ ፍንዳታዎች ተጠያቂ ናቸው ተብሎ ይታመናል ኮሮናል ማስስ ኤጀክሽን (CMEs)።
ከዚህ ቀደም በኮሮና እና በፎቶፈር መካከል ስላለው የሙቀት ልዩነት አብዛኛው ምርምር ያተኮረው በፀሐይ ቦታዎች፣ በትልቅ እና ከፍተኛ መግነጢሳዊ ክልሎች ላይ ነው። ይሁን እንጂ አዲሶቹ ግኝቶች ደካማ ግን የበለጠ ተለዋዋጭ መግነጢሳዊ መስኮችን የሚይዙትን "ጸጥ ያለ ፀሐይ" እና "ግራኑሌስ" የሚባሉት የሴሎቹን ተያያዥ ህዋሶች ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ.
የDKIST ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የመፍታት ሃይል ተመራማሪዎች በመግነጢሳዊ መስክ አቅጣጫ ላይ ያሉትን ውስብስብ ልዩነቶች እንዲያውቁ አስችሏቸዋል፣ ይህም የማግኔት ዳግም ግንኙነት መከሰቱን ይጠቁማል። ይህ ሂደት ሁለት መግነጢሳዊ መስኮችን ወደ ተቃራኒ አቅጣጫዎች በመገናኘት እና የፀሐይን ከባቢ አየር ለማሞቅ የሚያበረክተውን ሃይል መልቀቅን ያካትታል።
ከኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ቤልፋስት፣ ከኤንኤስኤፍ ናሽናል ሶላር ኦብዘርቫቶሪ እና ማክስ ፕላንክ የፀሀይ ስርዓት ጥናት ተቋም በጀርመን የተገኙትን ጨምሮ በአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የተደረገው ጥናት በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ ታትሟል።
ይህ ግኝት የህይወት ሰጭ ኮከባችንን የፀሃይን አሰራር ለመረዳት ጉልህ እርምጃን ይወክላል። የDKIST የፀሐይ ቴሌስኮፕ በፀሃይ ፊዚክስ ውስጥ አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል እና በተለያዩ ተቋማት ውስጥ በሳይንቲስቶች መካከል አስደሳች ስሜት የፈጠረ አስደናቂ ውጤቶችን ሰጥቷል።
ምንጭ፡ የሼፊልድ ዩኒቨርሲቲ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተቋማት ምክር ቤት፣ የኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ቤልፋስት።