በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ የፀሐይ ፍንጣሪዎችን ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ጋር በቅርበት መመልከት

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን (JWST) ተጠቅመው በ TRAPPIST-1 ሥርዓት ውስጥ የፀሐይ ግጥሚያዎችን በማጥናት ከምድር 40 የብርሃን ዓመታት ያህል ርቀት ላይ የምትገኝ አንዲት ትንሽ ኮከብ። የዚህ ጥናት ግኝቶች ሳይንቲስቶች ምድርን የሚመስሉ እና ህይወትን ሊደግፉ የሚችሉ ኤክስፖፕላኔቶችን ለመፈለግ ሊረዳቸው ይችላል።
ሳይንቲስቶች በዌብ ቴሌስኮፕ ምህዋር ኤም-dwarfs ወይም ቀይ ድንክ በሚባሉት ተለዋዋጭ ኮከቦች ለመዳሰስ ተስፋ ያደረጓቸው ትናንሽ እና ዓለቶች። TRAPPIST-1 ሰባት የታወቁ ፕላኔቶችን የሚያስተናግድ ከእንደዚህ አይነት ኮከብ አንዱ ነው። ምንም እንኳን ከጁፒተር ብዙም የማይበልጥ ቢሆንም፣ TRAPPIST-1 በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ ጨረሮችን በብዛት ያመነጫል። ይህ በቀይ ድንክዬ ዙሪያ ያሉትን ፕላኔቶች መመልከት ፈታኝ ያደርገዋል፣ ምክንያቱም እብጠቱ ከባቢ አየርን መለየት ላይ ጣልቃ ስለሚገባ ነው።
ተመራማሪዎቹ ይህንን ፈተና ለመወጣት JWST ን በመጠቀም ከ TRAPPIST-1 ተከታታይ የእሳት ቃጠሎዎችን ለመቅረጽ እና ከጨረር የሚመጣውን ብርሃን ከኮከቡ መደበኛ ጨረሮች ለመለየት የሂሳብ ዘዴ ፈጠሩ። ይህ ግልጽ ሊሆኑ የሚችሉ የፕላኔቶችን እና የከባቢ አየር ምስሎችን ለማግኘት አስችሏል.
TRAPPIST-1 በተለይ በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ በሚገኙት በሦስት ትናንሽ እና ድንጋያማ ፕላኔቶች ምክንያት ውሃ በላዩ ላይ ሊኖር ይችላል ። የዌብ ቴሌስኮፕ በእነዚህ ፕላኔቶች ዙሪያ የከባቢ አየር ዱካዎችን ለመፈለግ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው፣ ምንም እንኳን በቅርብ ጊዜ በኦሊቪያ ሊም የተመራ ጥናት በአንደኛው ፕላኔቶች ዙሪያ ምንም አይነት ድባብ ባያገኝም TRAPPIST-1 ለ.
የ TRAPPIST-1 ፍንዳታዎችን በዝርዝር በማጥናት ውጤቶቻቸውን ከእይታዎች በማስወገድ ተመራማሪዎቹ በስርዓቱ ፕላኔቶች ላይ የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ለመሰብሰብ ተስፋ ያደርጋሉ። በተጨማሪም ይህ አካሄድ ወደ ምድር ቅርብ በሆኑ ሌሎች ተመሳሳይ የኮከብ ስርዓቶች ላይ ሊተገበር እንደሚችል ያምናሉ.
በማጠቃለያው፣ JWSTን በመጠቀም በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ ያሉ የፀሐይ ጨረሮች ጥናት ለወደፊት ኤክስኮፕላኔት ፍለጋ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና የእሳት ቃጠሎ በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ተፅእኖ ይገነዘባል።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል (የሚታተም)
- ኦሊቪያ ሊም እና ዴቪድ ላፍሬኒየር፣ የሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ (NEAT ትብብር)