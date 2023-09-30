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የሞሪን ኦሃራ ኤግዚቢሽን በፎይንስ የሚበር ጀልባ ሙዚየም ይከፈታል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 30, 2023
የሞሪን ኦሃራ ኤግዚቢሽን በፎይንስ የሚበር ጀልባ ሙዚየም ይከፈታል።

በኮ ሊሜሪክ የሚገኘው የፎይንስ የሚበር ጀልባ ሙዚየም ለሆሊውድ አፈ ታሪክ እና ለቀድሞ የግሌንጋሪፍ ነዋሪ ለሞሪን ኦሃራ የተዘጋጀ አዲስ የብዙ ሚሊዮን ዩሮ ኤግዚቢሽን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። 5 ሚሊዮን ዩሮ የፈጀበት የኤግዚቢሽኑ ቦታ በሞሪን የተሰበሰበ እና በልጅ ልጇ በኮኖር ቦው ፊትሲሞንስ በልግስና ለሙዚየም የተበረከተ ሰፊ ማስታወሻዎችን ያሳያል።

ስብስቡ ታዋቂ የኳስ ጋውንን፣ ጌጣጌጥን፣ የስቱዲዮ ፎቶዎችን እና የበርካታ የሞሪን ፊልሞች መለዋወጫዎችን ያካትታል። በዋና ዋና የሆሊውድ ዝግጅቶች ላይ የለበሰችውን ቀሚሶች እና ጋውን እንዲሁም በግሌንጋሪፍ ከሚገኘው ቤቷ የቤት ዕቃዎችን ያሳያል። አንድ የሚታወቅ ኤግዚቢሽን የሞሪን የህይወት ዘመን ስኬት ኦስካር ሲሆን እሷን ከተሸከመው የፈረስ ወጥመድ እና የስክሪን ታዋቂው ጆን ዌይን ዘ ጸጥ ማን ቀረጻ ወቅት።

ሙዚየሙ ለ Conor Beau Fitzsimons እንዲህ ያለ የማይታመን ስብስብ በማበርከት ላሳዩት ልግስና ምስጋናውን ገልጿል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2016 በርካታ የግል ውጤቶች እና የሞሪን የፊልም ትዝታዎች በኒውዮርክ በጨረታ ተሸጡ፣ ይህም አስደናቂ ድምር 500,000 ዩሮ ደርሷል። የጨረታው አንዳንድ ድምቀቶች የሞሪን ግላዊ ጸጥታ ሰው ስክሪፕት፣ በተመሳሳይ ፊልም ላይ የለበሰች ቲዊድ ጃኬት፣ ከግሌንጋሪፍ ቤቷ የሜይሰን የአበባ ማስቀመጫዎች እና በጆን ዌይን የቀረበ ማንጋዎች ይገኙበታል።

Conor Beau Fitzsimons ለአያቱ ውርስዋን በህይወት ለማቆየት ቃል እንደገባ እና ለዚህም ነው ከስብስብዎቿ ውስጥ ጉልህ የሆነ ክፍል ለፎይንስ ሙዚየም የለገሰው። ይህ ስብስብ በአየርላንድ እና በአለም ዙሪያ ካሉ አድናቂዎች ጋር ለመካፈል የሚፈልገውን ውብ ሴት እና እውነተኛ የሆሊውድ አፈ ታሪክ ከሚያስደንቅ አለም የተገኘ ትዝታ ሀብት ነው ብሎ ያምናል።

ምንጮች:
- የደቡብ ኮከብ

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