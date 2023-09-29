አዲስ ሞዴል በድንበር ክልሎች የሚመራ የሲሊያ እንቅስቃሴን ያሳያል

በቅርቡ በ MPI-DS ሳይንቲስቶች የተደረገ ጥናት በተለያዩ ስርዓቶች የሚጋሩትን የጋራ ድርጅታዊ አሰራርን ገልጿል እነዚህም በእግር ኳስ ስታዲየም ውስጥ የተሰበሰበውን ህዝብ፣ የአንድ መቶ እግር እግር እና በሳንባችን ውስጥ ያለው ቺሊያ።
ለተመሳሰለ እንቅስቃሴ የሲሊሊያ ድብደባ ቅንጅት አስፈላጊ ነው. የእግር ኳስ ደጋፊዎች ወይም ማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት የአንድ መቶ እግር እግርን ከሚቆጣጠረው የተቀናጀ ተግባር በተለየ፣ cilia የተማከለ ቁጥጥር ሥርዓት የላትም። ነገር ግን፣ እርስ በርስ ባልተደጋገሙ መስተጋብሮች እና በድንበር ክልሎች ተጽእኖ ላይ ተመስርተው ማመሳሰልን ያገኛሉ።
ተመራማሪዎቹ የድንበር ክልሎችን በሲሊያ ቅንጅት ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልተዋል። ሲሊያ አንድ ላይ ሲደበድቡ በአንድ በኩል ከጎረቤቶቻቸው ፊት ትንሽ በመምታት በሌላኛው በኩል ደግሞ ከጎረቤቶቻቸው በትንሹ በመምታት ይመሳሰላሉ, ይህም ሞገድ መሰል ንድፍ ይፈጥራል. ይህ ማመሳሰል የተጀመረው በድንበር ክልሎች እና በሲሊሊያ ዙሪያ ባለው ፈሳሽ አማካኝነት ነው.
የሚገርመው፣ እርስ በርስ የሚቀራረቡ ሲሊሊያ አንዳቸው በሌላው ላይ እኩል ኃይል አይጨምሩም። እንደ አቀማመጣቸው, ሲሊየም ከጎረቤቱ የበለጠ ሊጎዳ ይችላል. ይህ ክስተት፣ በተለይም ጥቅጥቅ ባለ የታሸጉ የሲሊያ ሥርዓቶች፣ ወደ ቀጥተኛ፣ ወደማይመለስ ዘይቤ ይመራል፣ ይህም ማዕበልን ይፈጥራል።
የድንበር ክልሎቹ እንደ የልብ ምት ሰሪ ሆነው ያገለግላሉ፣ ይህም ሌሎች ቺሊያዎችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ያስተምራሉ። ይህ ምልከታ ድንበሮች ትዕዛዙን የሚያበላሹ የቀደሙት ሞዴሎችን ይፈትሻል።
ይህ አዲስ ሞዴል ሕያዋን ቁስ እራስን ማደራጀት ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና የማመሳሰል ስልቶችን በመረዳት የገጽታ ባህሪያትን አስፈላጊነት ያጎላል። ግኝቶቹ በአጉሊ መነጽር እና በማክሮስኮፒክ ሚዛኖች መካከል ያለውን ክፍተት በማሸጋገር በድርጅታዊ መርሆዎች ውስጥ አስደናቂ ተመሳሳይነቶችን ያሳያሉ።
ባጠቃላይ፣ ይህ ጥናት የሲሊያን የተቀናጀ የድብደባ ዘዴ እና የድንበር ክልሎች የተቀናጀ እንቅስቃሴያቸውን በመምራት ላይ ስለሚጫወቱት ሚና ብርሃን ይፈጥራል።
ምንጭ:
– ዴቪድ ጄ. ሂኪ እና ሌሎች፣ ያልተቃረኑ መስተጋብሮች ፈጣን የሲሊየም ማመሳሰልን በውስን ሲስተሞች፣ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2023) ያስገኛሉ። DOI: 10.1073 / pnas.2307279120
– ጥቅስ፡ አዲስ ሞዴል በድንበር ክልሎች (2023፣ ሴፕቴምበር 29) በሴፕቴምበር 29 2023 ከ Phys.org የተገኘ የተመሳሰለ የሲሊያ እንቅስቃሴን ይገልጻል።