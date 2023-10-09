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የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ፡- የብረት-ሀብታም አስትሮይድን ማሰስ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 9, 2023
የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ፡- የብረት-ሀብታም አስትሮይድን ማሰስ

ናሳ ተመሳሳይ ስም ያለው አስትሮይድን ለማጥናት አላማ ላለው ሳይቼ ለተባለው ሌላ የአስትሮይድ ተልዕኮ በዝግጅት ላይ ነው። መንኮራኩሯ ሀሙስ በስፔስኤክስ ፋልኮን ሄቪ ሮኬት ላይ ልታጥቅ ሲሆን የስድስት አመት ጉዞውን ወደ አስትሮይድ ቀበቶ ትጀምራለች። እዚያ እንደደረሰ፣ መንኮራኩሩ አስትሮይድን ለሁለት አመታት በመዞር ስለ ስብስቡ፣ እድሜ እና የመሬት አቀማመጥ መረጃዎችን ይሰበስባል።

የሳይኪ ተልእኮ የሚመራው ምድርን በተሻለ ለመረዳት ባለው ፍላጎት ነው። ስለ ምድር ቅርፊቶች እና መጎናጸፊያዎች እውቀት ቢኖረንም፣ ዋናው በጥልቅ ቦታው ምክንያት አሁንም ምስጢራዊ ሆኖ ይቆያል። በብረታ ብረት የበለፀጉ አስትሮይድስ ፣ ልክ እንደ ሳይኪ ፣ በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘው ፣ ከ ቢልዮን አመታት በፊት ከፀሀይ ስርዓት አፈጣጠር የተገኙ ቅሪቶችን ያቀፈ ፣ ስለ ምድር እምብርት ፍንጭ ሊይዝ ይችላል።

እንደ ናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና አሁን ጡረታ የወጣው ስትራቶስፌሪክ ኦብዘርቫቶሪ ፎር ኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ (SOFIA) ካሉ ቴሌስኮፖች ባገኙት ውስን መረጃ ሳይኪ ባልተለመደ መልኩ በብረት የበለጸገ አስትሮይድ መሆኑን ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል። የሳይኪ ተልእኮ ዋና መርማሪ ሊንዲ ኤልኪንስ-ታንቶን በሶላር ሲስተም ውስጥ ያሉትን ትንንሽ ነገሮች በማጥናት ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ይሰጣሉ፣ ምክንያቱም ስለ አፈጣጠሩ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ።

ከተልዕኮው ዋና አላማዎች አንዱ እንደ ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ ምድር እና ማርስ ያሉ የዓለታማ ፕላኔት ኮርሞች አፈጣጠር እና ገጽታ መረዳት ነው። ዋናው መግነጢሳዊ መስኮችን በማመንጨት፣ ከባቢ አየርን በመጠበቅ እና በመኖሪያነት ላይ ተጽእኖ በማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ሳይኪ, የብረት ኮርሶችን ለማጥናት በጣም ጥሩ ከሆኑ እጩዎች አንዱ በመሆን ለተመራማሪዎች ልዩ እድል ይሰጣል.

ስለ ሳይቼ አመጣጥ ንድፈ ሐሳቦች ቢኖሩም ሳይንቲስቶች ምናልባት ትክክል ላይሆኑ እንደሚችሉ አምነዋል። በማዕከላዊ ፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ሳይንቲስት የሆኑት ዞዪ ላንድስማን የጠፈር መንኮራኩር ወደ አስትሮይድ መላክ ያልተጠበቁ ግኝቶችን እንደሚያስገኝ ያምናሉ። ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ ለመለወጥ የእያንዳንዱን ተልእኮ ዋጋ ታሳያለች።

ሳይቼ ከሳይንሳዊ ጠቀሜታው በተጨማሪ ለሥነ ፈለክ እሴቱ ትኩረት አግኝቷል። እ.ኤ.አ. በ2017 ኤልክንስ-ታንቶን አስትሮይድ 10,000 ኳድሪሊየን ዶላር የሚያስገርም ዋጋ ሊኖረው እንደሚችል ገምቷል። ሆኖም፣ ሳይኬን ወደ ምድር የመመለስ ወይም የእኔን ውጤታማ በሆነ መንገድ የማምጣት ቴክኖሎጂ በአሁኑ ጊዜ እንደሌለ አፅንዖት ሰጥታለች።

ምንም እንኳን የጠፈር ቁፋሮ እንደ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ቢመስልም ሳይንቲስቶች ወደፊት ሊከሰት እንደሚችል ይገምታሉ። ጽንሰ-ሐሳቡ በጠፈር ኢንዱስትሪ ውስጥ ትኩረትን አግኝቷል እና በህዋ ውስጥ የማዕድን ሀብቶችን አቅም የሚመረምሩ ኩባንያዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል. የአስትሮይድ ማዕድን ማውጣት በጣም ሩቅ ሊሆን ቢችልም በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ እንደ ፕላቲኒየም ግሩፕ ኤለመንቶች (PGEs) ያሉ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ለማግኘት ተስፋ ይሰጣል።

በማጠቃለያው፣ የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ በብረት የበለፀገ አስትሮይድን በአስትሮይድ ቀበቶ ለማሰስ እና ለማጥናት አስደሳች አጋጣሚን ይወክላል። ተልዕኮው ስለ ምድር እምብርት እና ስለ ዓለታማ ፕላኔት ኮሮች አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ነው። በህዋ ላይ ያሉ ሀብቶችን ማውጣት የሩቅ ግብ ሆኖ ሳለ፣ ተልእኮው ወደፊት ለሚደረጉት የጠፈር ማዕድን ጥረቶች ተስፋን ይፈጥራል።

ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ፡ https://www.cbc.ca/news/technology/nasa-psyche-mission-asteroid-1.6518185

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