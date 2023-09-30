ተመራማሪዎች የሞቱ ወፎችን ወደ ድሮን በመቀየር ረገድ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል

የኒው ሜክሲኮ ቴክ ተመራማሪዎች ህይወት ያላቸው ወፎችን የሚመስሉ የወፍ ድሮኖችን በማዘጋጀት ረገድ ከፍተኛ እድገት አስመዝግበዋል። የተፈጥሮ ቁሶችን፣ ሮቦቶችን እና የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እነዚህ ድሮኖች ሰፊ አፕሊኬሽኖች ሊኖራቸው ይችላል።
የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ሙስጣፋ ሀሳናሊያን በመጀመሪያ ከአማዞን የተገዙ የተለያዩ የወፍ ክፍሎችን ተጠቅመው አሁን ካለው ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጋር በማያያዝ የበለጠ ተጨባጭ የወፍ መልክ እና የበረራ ዘይቤን ፈጥረዋል። በኋላ በተፈጥሮ ከታክሲ ደርጅት የሞቱ ወፎችን በማግኘቱ እና የሚወዛወዙ እና ወደ ላይ የሚርመሰመሱ ልዩ ሞተሮችን አስታጠቀ።
የእነዚህ ወፍ ድራጊዎች ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች በጣም ሰፊ ናቸው. ለውትድርና ወይም ለድንበር ክትትል፣ የዱር አራዊትን መከታተል፣ የቀጥታ እንስሳትን ሳይረብሹ፣ የወፍ መንጋዎችን ከአየር ማረፊያዎች በማዞር ከደህንነት አደጋዎች ለመራቅ፣ ወይም ትላልቅ ወፎች ሸክሞችን እንዲያጓጉዙ ለማድረግ ሊያገለግሉ ይችላሉ።
የአእዋፍ ድራጊዎች ዋነኛ ጥቅሞች አንዱ አዎንታዊ የአካባቢ ተጽእኖ ነው. ተመራማሪዎች የተፈጥሮ ቁሳቁሶችን እና የተገላቢጦሽ ኢንጂነሪንግ ታክሲደርሚ ወፎችን በመጠቀም የበረራ ንድፎችን እና የእውነተኛ ወፎችን ባህሪያት በቅርበት የሚመስሉ ድሮኖችን መፍጠር ይችላሉ።
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሞቱ አሞራዎች እና ሌሎች የአራዊት አዳኞች መያዝ የተገደበ ቢሆንም ከአየር ማረፊያዎች የወፍ መንጋዎችን ለመከላከል በጣም ውጤታማው መንገድ ሊሆኑ ይችላሉ. እነዚህን ወፎች ወደ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በመቀየር እና በአውሮፕላን ማረፊያዎች አካባቢ በበረራ በማድረግ የአእዋፍ ጥቃትን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ይቻላል።
የምርምር ቡድኑ ወቅታዊ ትኩረት የአእዋፍ ድራጊዎችን የንድፍ ገፅታዎች በማሟላት ውጤታማ መብረር እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ነው። እነዚህን ነገሮች በድሮኖች ውስጥ ለመድገም የክንፍ መወዛወዝ ማዕዘኖችን፣ ተደጋጋሚነት እና የህይወት ወፎችን የበረራ ፍጥነት ሲያጠኑ ቆይተዋል። ቀጣዩ እርምጃ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ማለትም እንደ መረጃ መሰብሰብያ ካሜራዎችን ማቀናጀትን ያካትታል።
የአእዋፍ ድሮኖች የበረራ ጊዜ በግምት 20 ደቂቃ ነው። ይህንን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ቡድኑ ወፎች እንዴት እንደሚያርፉ ለመመርመር አቅዷል፣ ምክንያቱም ለድሮኖቹ የኃይል መሙያ ዘዴዎች ግንዛቤን ሊሰጥ ይችላል። በተጨማሪም፣ የድሮኖችን ክልል እና የሃይል ቅልጥፍናን ለማሳደግ 5ጂ ችሎታዎችን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ማካተት አላማ አላቸው።
የማሽን መማሪያን ወይም አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በማካተት እነዚህ የወፍ አውሮፕላኖች ሜዳውን የመቀየር አቅም አላቸው። ይህ የኃይል ፍጆታቸውን እና የበረራ ስልቶቻቸውን ሊያሳድግ ይችላል፣ ይህም የበለጠ ቀልጣፋ እና ውጤታማ ያደርጋቸዋል።
በማጠቃለያው የአእዋፍ ድራጊዎች ልማት ትልቅ ተስፋ ይሰጣል. እነዚህ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በተፈጥሮ የተነደፉ ዲዛይኖችን ከዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ጋር በማጣመር በተለያዩ መስኮች እንደ የአካባቢ ቁጥጥር እና የአየር ላይ ክትትል ባሉ መስኮች የመጠቀም እድል አላቸው።
ምንጮች:
- ኒው ሜክሲኮ ቴክ (የመጀመሪያው መጣጥፍ ምንጭ)