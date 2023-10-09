የዱካ አሻራዎች በኒው ሜክሲኮ ከ23,000 ዓመታት በፊት በአሜሪካ ውስጥ ሰዎችን አረጋግጠዋል

አዲስ ትንታኔ እንደሚያረጋግጠው በኒው ሜክሲኮ ውስጥ በጭቃ ውስጥ የተገኙ አሻራዎች በሰዎች የተሰሩ በሺዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ሰዎች ወደ አሜሪካ የሚሰደዱበት ባህላዊ ንድፈ ሃሳብ በፊት ነው. የስታንዳርድ ንድፈ ሃሳብ ሰዎች ከ14,000 ዓመታት በፊት ከእስያ ወደ አላስካ ተሰደዱ እና ቀስ በቀስ ወደ ደቡብ ተንቀሳቅሰዋል ይላል። ነገር ግን፣ እ.ኤ.አ. በ2021 አሻራዎቹ ከ23,000 እስከ 21,000 ዓመታት መካከል ነበሩ የሚለው የይገባኛል ጥያቄ ይህንን ንድፈ ሃሳብ ተቃውሟል። አዲሱ ትንታኔ ሁለት የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የቀደመውን ቀን ይደግፋል እና ሰዎች በሰሜን አሜሪካ ባለፈው የበረዶ ዘመን ይኖሩ እንደነበር ጠንካራ ማስረጃዎችን ያቀርባል.
ሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ከ13,500 ዓመታት በፊት የነበረው የክሎቪስ ባህል በአሜሪካ አህጉር የመጀመሪያውን የሰው ልጅ ባህል ይወክላል የሚለውን ዋና ንድፈ ሐሳብ ይቃወማል። ምንም እንኳን ከ16,000 ዓመታት በፊት የሰው ልጅ መገኘቱን የሚጠቁሙ ሌሎች ድረ-ገጾች ማስረጃዎች እየጨመሩ ቢሄዱም የክሎቪስ-የመጀመሪያው ንድፈ ሃሳብ አሁንም አሸናፊነቱን ቀጥሏል። የዩኤስ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ እና የአለም አቀፍ ቡድን ተመራማሪዎች ከ23,000 እስከ 21,000 አመታትን ያስቆጠሩ ዘሮች በዱካ ውስጥ ለተገኙት ዘሮች ሲናገሩ፣ በአርኪዮሎጂስቶች ጥርጣሬ ገጥሞታል።
የዱካውን ዕድሜ ለማረጋገጥ ተመራማሪዎቹ በሬዲዮካርቦን ላይ ያተኮሩ የኮንፈር ብናኞች መጠናናት ላይ ነበር። በአንድ ናሙና ከ 75,000 በላይ የአበባ ብናኞችን በማግለል እና በማጣራት, የጅምላ ስፔክትሮሜትሪ በመጠቀም የካርቦን ኢሶቶፕ ስብጥርን ለመወሰን ችለዋል. የአበባው ራዲዮካርበን ቀናቶች በስታቲስቲክስ መሰረት ከተዛማጅ የዘር ዘመናት ጋር ተመሳሳይ ናቸው, ይህም ለእግር አሻራዎች እድሜ ተጨማሪ ድጋፍ ይሰጣል.
ተመራማሪዎቹ የኳርትዝ እህሎች ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጠበት የመጨረሻ ጊዜ የሆነውን በኦፕቲካል አነቃቂ luminescence መጠናናት ተጠቅመዋል። ይህ ዘዴ የሬዲዮካርቦን ውጤቶችን የበለጠ ደግፏል, ይህም በዱካ-ተሸካሚ ንብርብሮች ውስጥ ለተሰበሰቡ የኳርትዝ ናሙናዎች ቢያንስ 21,500 ዓመታት ያህል እድሜ ያሳያል.
ተመሳሳይ የእድሜ ክልልን የሚያመለክቱ በርካታ የመረጃ መስመሮች ጥናቱ በሰሜን አሜሪካ ባለፈው የበረዶ ዘመን ውስጥ በሰዎች መኖር ላይ ጠንካራ ድጋፍ ይሰጣል. ግኝቶቹ ወደ አሜሪካ የሚሰደዱበትን ባህላዊ ትረካ የሚፈታተኑ ሲሆን ስለ አህጉሪቱ ህዝቦች ግንዛቤ እንዲከለስም ይጠይቃል።
ምንጮች:
- ምንጭ ጽሑፍ፡ [ርዕስ እና URL እዚህ አስገባ]
- የሳይንስ ጆርናል: [ምንጭ እዚህ አስገባ]