የዩንቨርስቲው አዉቶኖማ ደ ባርሴሎና (UAB)፣ የካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት (KI) እና የባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ ባዮአርክቲክ ተመራማሪዎች በአልዛይመርስ በሽታ ጥናት ላይ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። የተቀሰቀሰ ልቀት መቀነስ (STED) ማይክሮስኮፒን፣ የሱፐርሶሉሽን ቪዥዋል ቴክኖሎጂን በቅርቡ ከተፈጠረው አዲስ ፀረ እንግዳ አካል ጋር በማጣመር ቡድኑ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የበሽታውን አሚሎይድጂኒክ ድምር ባህሪይ ለመመልከት ችሏል።
የአልዛይመር በሽታ በአንጎል ውስጥ ከቤታ-አሚሎይድ (Aβ) ፕሮቲን ስብስቦች የተሠሩ ንጣፎችን በመከማቸት ይታወቃል። እነዚህ ንጣፎች የሕብረ ሕዋሳት መበላሸት እና የአንጎል ሥራ መበላሸት ጋር ተያይዘዋል። በተለመደው የአይን አጉሊ መነጽር፣ እነዚህ ንጣፎች በጥቅል ቃላቶች ሊገለጹ የሚችሉት እንደ ሞፈር፣ ጥቅጥቅ ያለ ወይም የተበታተነ ነው። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን በመጠቀም ፕላኮቹ ክር የሚመስሉ እና ከ6 እስከ 10 ናኖሜትር ዲያሜትር ያላቸው ነጠላ ፋይበርዎች ያቀፈ መሆኑን ተመልክተዋል።
የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከፍተኛ ጥራትን ሲያቀርብ, ዋጋው ውድ ነው እና ቅርሶችን ለማስተዋወቅ የሚያስችል ናሙና የማዘጋጀት ሂደት አለው. በዚህ ጥናት ውስጥ ተመራማሪዎቹ የ Aβ ስብስቦችን አወቃቀር እና ስነ-ቅርጽ ለመመርመር የ STED ማይክሮስኮፕ አጠቃቀምን ገምግመዋል. ከአልዛይመርስ በሽታ አምሳያ አይጦች የአንጎል ክፍሎችን እና በፍሎረሰንት የተለጠፈ አዲስ የሰው ልጅ ፀረ እንግዳ አካል ከ Aβ ድምር ጋር በመምረጥ ምላሽ ሰጡ።
ውጤቶቹ፣ በሴል እና ባዮሳይንስ መጽሔት ላይ የታተሙት፣ ከተለመደው የኮንፎካል ብርሃን አጉሊ መነጽር አቅም አልፏል። ተመራማሪዎቹ ከመደበኛው የኮንፎካል ማይክሮስኮፒ የሚበልጥ የቦታ መፍትሄ ማግኘት ችለዋል፣ ይህም በፕላኬቶቹ ውስጥ ያሉትን ነጠላ ፋይበርዎች እንዲለዩ ያስችላቸዋል። ይህ ወሳኝ ምዕራፍ ቀደም ብሎ የተቻለው በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብቻ ነበር።
ይህ ግኝት የ Aβ ድምርን በመፍጠር እና በማስወገድ ሂደት ውስጥ ያሉትን ዘዴዎች የበለጠ ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በተጨማሪም ከአልዛይመር በሽታ ጋር የተዛመዱ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) እና ኒውሮሳይካትሪ ምልክቶች እድገት እና እድገት የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣል።
የጥናቱ አዘጋጆች STED ማይክሮስኮፒ በአልዛይመር ምርምር ውስጥ አስፈላጊ መሳሪያ ይሆናል ብለው ያምናሉ፣ ይህም በበሽታ አምጪ ተህዋስያን ውስጥ የቤታ-አሚሎይድ ስብስቦች ሚና ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
– ሕዋስ እና ባዮሳይንስ (2023)። "ከአልዛይመርስ በሽታ ጋር የተያያዙ አሚሎይድ ስብስቦችን ለማጥናት አዲስ ዘዴ ተፈጠረ." ዶኢ፡ 10.1186/s13578-023-01086-4