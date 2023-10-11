የአደገኛ መድሃኒት ምላሽ ስጋትን ለመተንበይ አዲስ ዘዴ

በቅርቡ በካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት የተደረገ ጥናት በልቦለድ ውፍረት እና በ II ዓይነት የስኳር በሽታ ሕክምናዎች ላይ አሉታዊ የመድኃኒት ምላሽን አደጋ ሊተነብይ የሚችል አዲስ ዘዴ አግኝቷል። በኔቸር ኮሙኒኬሽን ላይ የታተመው ጥናቱ በሴሎች ውስጥ ያለውን ምልክት እና ለታካሚዎች ከመሰጠቱ በፊት ሊያስከትሉ የሚችሉትን የጎንዮሽ ጉዳቶች ግንዛቤ እንዴት እንደሚሰጥ ላይ ያተኮረ ነው።
ተመራማሪዎቹ በተለይ ከጂኤልፒ-1አር ተቀባይ ጋር የሚያገናኙ መድኃኒቶችን አጥንተዋል፣ይህም ለሁለተኛው ዓይነት የስኳር በሽታ እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት ለማከም አስፈላጊ ኢላማ ነው። ተመሳሳዩን ውጤት ለማስገኘት ቢዘጋጁም እነዚህ መድኃኒቶች የተቀባይውን ቅርፅ በተለያየ መንገድ ሊለውጡ እንደሚችሉ ተገንዝበዋል። ይህ ደግሞ ከመድሀኒት ጋር ከተያያዙ ተቀባይ ተቀባይ ጋር እና ይህ መስተጋብር በሚፈጠርባቸው የንዑስ ሴሉላር ክፍሎችን የሚገናኙትን የምልክት ፕሮቲኖችን ይነካል.
ተመራማሪዎቹ የእነዚህን መድሃኒቶች ምልክት ምልክቶች እና ቦታዎችን በማነፃፀር "የምልክት ሰጭ አካባቢዎችን" ለይተው ማወቅ እና ለዩኤስ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) ሪፖርት ከተደረጉ አሉታዊ የመድኃኒት ግብረመልሶች ጋር ማዛመድ ችለዋል። ይህ መረጃ ለታካሚዎች አነስተኛ የጎንዮሽ ጉዳት ያላቸው አዳዲስ መድሃኒቶችን እድገት ለማሳወቅ ይረዳል.
ጥናቱ በህያዋን ህዋሶች ንዑስ ሴሉላር ጥራት ያለው ምልክትን የሚለኩ ባዮሴንሰርን ተጠቅሟል፣ ከንፅፅር መዋቅር ትንተና፣ ጊዜ ያለፈ ማይክሮስኮፒ እና ፎስፎፕሮቲኦሚክስ። ተመራማሪዎቹ በአሁኑ ጊዜ በክሊኒካዊ መቼቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የፀረ-ስኳር በሽታ መድሐኒቶችን እና እንዲሁም በጡባዊ መልክ የሚገኘውን በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ አዲስ መድሃኒትን በጥልቀት ለይተው አውቀዋል ። ተጨማሪ መድሃኒቶችን እና የተለያዩ የበሽታ ዒላማዎችን በማካተት ምርምራቸውን ለማስፋፋት አቅደዋል አሉታዊ የመድሃኒት ምላሾችን አደጋ የበለጠ ለመተንበይ።
ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት ስለ መድሀኒት ደህንነት ቀደምት ግንዛቤዎችን በመስጠት እና ለታካሚዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ሕክምናን በመምራት የመድኃኒት ልማት ሂደትን የመቀየር አቅም አለው።
ምንጭ፡- ካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት “የአሉታዊ አደንዛዥ እፅ ክስተቶችን ስጋት ለመተንበይ አዲስ ዘዴ”
ትርጓሜዎች
GLP-1R፡ GLP-1R የ glucagon-like peptide-1 ተቀባይ ምህጻረ ቃል ነው። በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በመቆጣጠር ውስጥ ከሚሳተፈው ከግሉካጎን-መሰል peptide-1 (GLP-1) ጋር የሚያገናኝ ተቀባይ ፕሮቲን ነው።
የመድኃኒት አሉታዊ ግብረመልሶች; አሉታዊ የመድሃኒት ምላሾች በመድሃኒት አጠቃቀም ምክንያት የሚከሰቱ ያልተጠበቁ እና ጎጂ ውጤቶችን ያመለክታሉ. እነዚህ ምላሾች ከቀላል እስከ ከባድ እና በግለሰቦች መካከል ሊለያዩ ይችላሉ።
ምንጮች:
ሼን ሲ ራይት እና ሌሎች፣ GLP-1R ምልክት ሰጪ ሰፈሮች የኢንክሬቲን ሚሜቲክስ አሉታዊ የመድኃኒት ምላሽ ተጋላጭነት ጋር ያዛምዳሉ። ተፈጥሮ ግንኙነቶች (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41893-4
https://phys.org/news/2023-10-method-adverse-drug-events.html