አዲስ ዘዴ በSpintronics ውስጥ የምህዋር አዳራሽ ተፅእኖን ያሳያል

ተመራማሪዎች ቀደም ሲል ያልታወቀ የፊዚክስ ክስተት የኦርቢታል ሆልን ተፅእኖ በቀጥታ ለመመልከት የሚያስችል አዲስ ዘዴ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ይህ የግኝት ግኝት በSpintronics መስክ እና ለቀጣዩ ትውልድ የመረጃ ማከማቻ መሳሪያዎች እድገት ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
በላቁ ኮምፒውተሮች እና ሳተላይቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ስፒንትሮኒክ ትውስታዎች መረጃን ለማከማቸት እና ለማውጣት በኤሌክትሮን ውስጣዊ አንግል ሞመንተም፣ ስፒን በመባል ይታወቃል። በኤሌክትሮኖች አካላዊ እንቅስቃሴ ምክንያት የሚከሰተው ስፒን ሆል ተጽእኖ በተለያዩ መስኮች አነስተኛ ኃይል ያላቸውን ኤሌክትሮኒክስ እና ኳንተም ሜካኒኮችን ጨምሮ ሰፊ አፕሊኬሽኖች ያሉት መግነጢሳዊ ጅረት ይፈጥራል።
በቅርብ በተደረጉ ጥናቶች ሳይንቲስቶች በኤሌክትሮኖች የሚታየውን ሌላ አይነት እንቅስቃሴ አግኝተዋል፡- ኦርቢታል አንግል ሞመንተም፣ በፀሐይ ዙሪያ ከምድር ምህዋር ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ክስተት፣ የምህዋር ሃውልት ውጤት ተብሎ የሚጠራው፣ ለመግነጢሳዊ ቁሶች እምቅ አንድምታ አለው። ነገር ግን በትክክል ከስፒን ሞገድ መለየት እና መለየት ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል።
ይህንን ችግር ለመፍታት በዘ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የብርሃን ሽግግር ብረቶች፣ ደካማ ስፒን ሆል ዥረት ያላቸውን የምሕዋር ሃውልት ተፅእኖን ለመለየት የሚያስችል ዘዴ ፈጠሩ። የፖላራይዝድ ሌዘር ብርሃንን በክሮምሚም ቀጫጭን ፊልሞች ላይ በማንፀባረቅ፣ ቡድኑ በፊልሙ አንድ ጫፍ ላይ በተከማቹ ኤሌክትሮኖች ውስጥ ጠንካራ የምህዋር ሃውልት ተፅእኖ መኖሩን የሚያመለክት የተለየ ማግኔቶ-ኦፕቲካል ምልክት ተመልክቷል።
የምሕዋር አዳራሽ ውጤትን መለየት በSpintronics መተግበሪያዎች ውስጥ ለሚደረጉ እድገቶች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የመግነጢሳዊ ቁሳቁሶችን የኃይል ፍጆታ በመቀነስ, የወደፊት መሳሪያዎች ከተሻሻለ አፈፃፀም, አስተማማኝነት መጨመር እና የተሻሻለ የኃይል ቆጣቢነት ሊጠቀሙ ይችላሉ. ይህ ግኝት በረጅም ጊዜ ውስጥ ጊዜን እና ወጪን ሊቆጥብ ከሚችል ከሚሽከረከሩት ሞገዶች ይልቅ የምሕዋር ሞገዶችን ለመጠቀም መንገድ ይከፍታል።
ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የብረታ ብረት ዓይነቶች ውስጥ በSpin Hall Effective እና Orbital Hall ውጤቶች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለመቃኘት ዓላማ አላቸው። እነዚህን ውስብስብ የፊዚክስ ክስተቶች መረዳቱ በተለያዩ መስኮች ለሚታዩ እድገቶች እና ለአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጭ:
– Igor Lyalin እና ሌሎች፣ በ Chromium ውስጥ ያለው የምህዋር አዳራሽ ውጤት ማግኔቶ-ኦፕቲካል ማወቂያ፣ ፊዚካል ክለሳ ደብዳቤዎች (2023)። DOI፡ 10.1103/PhysRevLett.131.156702
- ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ