ማይክሮኮምብ፡- ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ሌዘር አቅም መክፈት

በስዊድን የቻልመርስ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በማይክሮ ኮምብስ ልማት ላይ ትልቅ እመርታ በማስመዝገብ አሥር እጥፍ የበለጠ ቀልጣፋ በማድረግ በህዋ ምርምር እና ጤና አጠባበቅ ላይ አዳዲስ ግኝቶችን ለመክፈት በር ከፍተዋል። በዋነኛነት ከብርሃን ገዢዎች የሆኑት ማይክሮኮምቦች ድግግሞሾችን በትክክል የመለካት ችሎታቸው የተለያዩ መስኮችን የመቀየር አቅም አላቸው።
ማይክሮኮምብ የሚሠራው በሌዘር ማይክሮ ሬሶናተር ውስጥ የሚሽከረከሩትን ፎቶኖች ለመላክ ነው፣ ይህም ብርሃኑን ወደ ብዙ ድግግሞሽ ይከፍላል። እነዚህ ድግግሞሾች እርስ በእርሳቸው የተቀመጡ ናቸው, ከሌዘር ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ብዙ ድግግሞሽ ያለው አዲስ ዓይነት የብርሃን ምንጭ ይፈጥራሉ.
የማይክሮኮምብ አፕሊኬሽኖች በጣም ሰፊ ናቸው፣ ለኤክሶፕላኔቶች ፍለጋ ጥቅም ላይ ከሚውሉት የካሊብሬቲንግ መሳሪያዎች ጀምሮ የአተነፋፈስ ናሙናዎችን በመተንተን ጤናን እስከ መከታተል ድረስ። ሆኖም ግን, ቀደምት ማይክሮኮምቦች ሙሉ አቅማቸውን እንዳይገነዘቡ በመከልከል በብቃቱ ረገድ ውስንነቶች አጋጥሟቸዋል.
የቻልመርስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የማይክሮኮምብ ሌዘር ሃይልን በአስር እጥፍ የሚጨምር እና ውጤታማነቱን ከ1 በመቶ ወደ 50 በመቶ የሚጨምር ዘዴ በማዘጋጀት ይህንን ውስንነት አልፈዋል። ይህ ዘዴ ማይክሮ ኮምብ (ማይክሮ ኮምብ) አፈፃፀምን ለመጨመር አንድ ላይ የሚሠሩ ሁለት ማይክሮ ሬሶነተሮችን መጠቀምን ያካትታል.
ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው የሌዘር ቴክኖሎጂን ወደ ሰፊ የገበያ ክልል ስለሚያመጣ ይህ ግኝት ጉልህ ነው። ለምሳሌ፣ ማይክሮኮምቦች በሊዳር ሞጁሎች ውስጥ ራሳቸውን ችለው ለሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች፣ ለጂፒኤስ ሳተላይቶች፣ ለአካባቢ ዳሳሽ ድሮኖች፣ እና ለመተላለፊያ ይዘት ጠለቅ ያለ AI መተግበሪያዎች የመረጃ ማዕከላትን መጠቀም ይቻላል።
የማይክሮኮምብ ቅልጥፍና እና ኃይል መጨመር በህዋ ምርምር፣ በጤና አጠባበቅ እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያሉ እድገቶችን የማፋጠን አቅም አለው። ይህ ምርምር በሌዘር ቴክኖሎጂ ውስጥ ለቀጣይ እድገት መንገድ የሚከፍት ሲሆን የማይክሮኮምቦችን ጨዋታ የመቀየር ችሎታዎችን ያሳያል።
ምንጮች:
- የቻልመርስ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ. የቻልመርስ ተመራማሪዎች ለአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መንገድ የሚከፍት ማይክሮኮምብ ይሠራሉ። ሳይንስ ዴይሊ. ሳይንስ ዴይሊ፣ ማርች 11፣ 2021።
- ምስል በ Wokandapix ከ Pixabay