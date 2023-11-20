ፀረ-ተህዋሲያን Peptides ለማግኘት አዲስ አቀራረብ AI እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂን ያጣምራል።

በማክስ ፕላንክ የቴሬስትሪያል ማይክሮባዮሎጂ ተቋም ተመራማሪዎች ተህዋሲያንን የሚዋጉ አዳዲስ ፀረ-ተህዋስያን peptides (AMPs) ለማግኘት እና ለመፍጠር አዲስ አቀራረብ ፈጥረዋል። ሰው ሰራሽ ባዮሎጂ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በማጣመር ቡድኑ በተለያዩ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ላይ ሰፊ እንቅስቃሴ ያላቸውን ኤኤምፒዎችን ለመለየት እና ለመንደፍ የበለጠ ቀልጣፋ ዘዴ ፈጥሯል።
በባህላዊ, አብዛኛዎቹ በፔፕታይድ ላይ የተመሰረቱ መድሃኒቶች ከተፈጥሮ ምንጮች ይገለላሉ. ይሁን እንጂ እየጨመረ የመጣው የአንቲባዮቲክ መድኃኒቶች መስፋፋት ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት ይፈጥራል. ይህንን ችግር ለመፍታት ተመራማሪዎቹ የኤ.ኤም.ፒ.ዎችን ግኝት እና ዲዛይን ለማፋጠን የ AI ሃይልን በተለይም ጥልቅ ትምህርትን ተጠቅመዋል።
በጄኔሬቲቭ ጥልቅ ትምህርት፣ ቡድኑ በሺዎች የሚቆጠሩ የዴ ኖቮ AMP እጩዎችን ነድፏል። አማራጮቹን ለማጥበብ፣ ከዚያም ግምታዊ ጥልቅ ትምህርት ስልተ ቀመሮችን ተግባራዊ አድርገዋል። ይህን አካሄድ በመጠቀም 30 ተግባራዊ ኤኤምፒዎችን ከፀረ-ተህዋሲያን እንቅስቃሴ ጋር ለይተዋል። በአስፈላጊ ሁኔታ ከእነዚህ peptides መካከል ስድስቱ መድሀኒት-የሚቋቋሙ በሽታ አምጪ ላይ ሰፊ-ስፔክትረም እንቅስቃሴ አሳይተዋል እና የባክቴሪያ የመቋቋም አላዳበረም.
ተመራማሪዎቹ የኬሚካላዊ ውህደትን እና የተገደበ የፔፕታይድ ምርትን ፈተናዎች ለማሸነፍ ከሴል ነፃ የሆነ የፕሮቲን ውህደት ቧንቧ መስመር አቋቋሙ። ይህ የቧንቧ መስመር ፈጣን እና ወጪ ቆጣቢ የኤኤምፒዎችን ከዲኤንኤ አብነቶች በቀጥታ ለማምረት ያስችላል፣ ይህም ከፍተኛ የፍተሻ ማጣሪያ እንዲኖር ያስችላል።
የ AI እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂ ጥምረት ባዮአክቲቭ peptides በማግኘት እና ዲዛይን ውስጥ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሙከራ ሊፈተኑ የሚችሉ እጩዎችን ቁጥር በመጨመር ውጤታማ ፀረ ጀርም peptides የማግኘት እድሉ በእጅጉ ይሻሻላል። ይህ አቀራረብ ተፈጥሯዊ ያልሆነ የፔፕታይድ ቦታን ለመፈተሽ አስተዋፅኦ ያበረክታል እና በስሌት ዲዛይን ውስጥ የቅርብ ጊዜ እድገቶችን ያሟላል.
ተመራማሪዎቹ የፔፕታይድ ምርትን የበለጠ ለማመቻቸት እና የኤኤምፒኤስን መረጋጋት እና ደህንነትን ለማሻሻል አላማ አላቸው። ለተፈለጉ ንብረቶች ሞለኪውላዊ ውክልናዎችን በማስተማር ንቁ እጩዎችን የመለየት ስኬት ደረጃን በማሳደግ የተጨመሩ ጥልቅ አመንጪ ሞዴሎችን ለመመርመር አቅደዋል።
የአንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን የመቋቋም ትግል እየጠነከረ ሲሄድ የ AI እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂ ውህደት አዲስ ፀረ-ተሕዋስያን ወኪሎችን ለማግኘት እና ለማዳበር ተስፋ ሰጪ መንገድ ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- ፀረ-ተህዋሲያን peptidesን ለማግኘት ሰው ሰራሽ ባዮሎጂን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን ማጣመር ፋይዳው ምንድነው?
መ፡- ሰው ሰራሽ ባዮሎጂን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በማጣመር ተመራማሪዎች ፀረ-ተህዋስያን peptides (AMPs) በባክቴሪያ ላይ ሰፊ እንቅስቃሴን ለማግኘት እና ለመንደፍ የበለጠ ቀልጣፋ አቀራረብ ፈጥረዋል። ይህ ጥምረት የ AMP እጩዎችን በፍጥነት ለማጣራት እና ለመለየት ያስችላል, ውጤታማ ፀረ-ተባይ መድሃኒቶችን የማግኘት እድሎችን ይጨምራል.
ጥ: - ከሴል-ነጻ የሆነው የፕሮቲን ውህደት የቧንቧ መስመር እንዴት ይሠራል?
መ: ከሴል-ነጻ የፕሮቲን ውህደት ቧንቧ መስመር ፈጣን እና ወጪ ቆጣቢ የኤኤምፒዎችን ከዲኤንኤ አብነቶች ለማምረት ያስችላል። የኬሚካላዊ ውህደትን አስፈላጊነት ያስወግዳል, ይህም ፈታኝ እና ጊዜ የሚወስድ ነው. ይህ የቧንቧ መስመር የኤኤምፒዎችን ከፍተኛ የፍተሻ ማጣሪያን ያስችላል፣ የግኝቱን ሂደት ያመቻቻል።
ጥ: የ AI እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂ ውህደት በ peptide ግኝት ውስጥ ምን ጥቅሞች አሉት?
መ: AI እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂን በፔፕታይድ ግኝት ውስጥ ማዋሃድ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሙከራ ሊሞከሩ የሚችሉ እጩዎችን ቁጥር ይጨምራል፣ ይህም ንቁ ፀረ ጀርም peptides የማግኘት እድልን ይጨምራል። ይህ አቀራረብ ተፈጥሯዊ ያልሆነ የፔፕታይድ ቦታን ለመመርመር እና የስሌት ዲዛይን ዘዴዎችን ያሟላል.
ጥ፡ የዚህ ጥናት የወደፊት አቅጣጫዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የፔፕታይድ ምርትን የበለጠ ለማሻሻል እና የAMPs መረጋጋት እና ደህንነትን ለማመቻቸት አቅደዋል። እንዲሁም ንቁ እጩዎችን የመለየት ስኬት መጠንን ሊያሳድጉ የሚችሉ የተጨመሩ ጥልቅ አመንጪ ሞዴሎችን ማሰስ ይፈልጋሉ። እነዚህ እድገቶች የአንቲባዮቲክ መቋቋምን ለመዋጋት እና አዲስ ፀረ-ተሕዋስያንን ለማዳበር አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.