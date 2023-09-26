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የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ የፊት ጭንብል እና ኮቪድ-19ን የሚከላከሉ የማጣሪያ መሳሪያዎችን ለማሻሻል አዲስ ቁሳቁስ አዘጋጀ።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 26, 2023
የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ የፊት ጭንብል እና ኮቪድ-19ን የሚከላከሉ የማጣሪያ መሳሪያዎችን ለማሻሻል አዲስ ቁሳቁስ አዘጋጀ።

በሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪ ቡድን የኮቪድ-19 እና ሌሎች ቫይረሶችን ስርጭት ለመከላከል የፊት መሸፈኛዎችን እና ሌሎች የማጣሪያ መሳሪያዎችን ውጤታማነት የመቀየር አቅም ያለው አዲስ ነገር ፈጠረ። ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ወረቀታቸው “SARS-CoV-2ን ጨምሮ ባዮኤሮሶል ለመያዝ ፕሮቲን የሚጨምሩ የሲሊካ ቅንጣቶችን ከጥጥ ንጣፎች ላይ ማያያዝ” ይህ አዲስ ቁሳቁስ ኮሮናቫይረስን ጨምሮ ፕሮቲኖችን በመያዝ በግምት 93% የበለጠ ቀልጣፋ መሆኑን ያሳያል። ፕሮቲኖች ፣ የመተንፈስ ችሎታን በመጠበቅ ላይ።

የዚህ የፈጠራ ስራ ዋና ባለቤቶች ፕሮፌሰር ፒተር ማየርስ እና ዶ/ር ሲሞን ማሄር ናቸው። በክሮማቶግራፊ እና በጅምላ ስፔክትሮሜትሪ ያላቸውን እውቀት በመጠቀም ፕሮቲኖች የቁሳቁስን ወለል ላይ እንዲጣበቁ የሚያስችል ዘዴ ፈጠሩ። ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ነበር ፕሮፌሰር ማየርስ ይህ ሂደት ፕሮቲኖችን ለመምጠጥ በተለይም በ SARS-CoV-1 ቫይረስ ውጫዊ የሊፕድ ሽፋን ላይ የሚገኘው S2 spike ፕሮቲን የተገነዘቡት ።

ቁሳቁሱን ለመፍጠር ቡድኑ በተለምዶ በክሮማቶግራፊ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉትን የሉል ሲሊካ ቅንጣቶች ገጽ ላይ አሻሽሎታል፣ ይህም ለኮቪድ-19 S1 ስፒክ ፕሮቲን በጣም ተጣብቋል። በተጨማሪም የሲሊካ ቅንጣቶችን (porosity) እና ውስጣዊ መጠን ጨምረዋል, በዚህም ምክንያት ከፍተኛ መጠን ያለው ቦታ እና ቫይረሱን የመያዝ አቅም አላቸው. ይህ ቁሳቁስ የፊት ጭንብል ላይ ብቻ ሳይሆን ለአውሮፕላን፣ ለመኪናዎች እና ለአየር ማቀዝቀዣ ዘዴዎች በአየር ማጣሪያዎች ውስጥም ተስፋዎችን አሳይቷል።

ሆኖም ይህ ቁሳቁስ አሁንም በፅንሰ-ሀሳብ ማረጋገጫ ደረጃ ላይ ነው። ፕሮፌሰር ማየርስ አፅንዖት የሰጡት ኮቪድ-19 ዓለም አቀፋዊ ስጋት ባይሆንም፣ የዚህ ቁሳቁስ ማመልከቻዎች በጣም ሰፊ ናቸው። ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ አዲሱን የኮቪድ ተለዋጭ BA.2.86፣ ኢንፍሉዌንዛ እና ሌሎች እንደ ኒፓህ ያሉ ገዳይ ቫይረሶችን ጨምሮ የተለያዩ ባዮኤሮሶሎችን የሚይዙ ይበልጥ የላቁ “ተጣብቅ” ንጣፎችን በማሰስ ላይ ነው።

ባጠቃላይ ይህ በሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ የተገነባው የፍጻሜ ቁሳቁስ የፊት መሸፈኛዎችን እና የማጣሪያ መሳሪያዎችን ወቅታዊውን ወረርሽኝ ብቻ ሳይሆን የወደፊት የቫይረስ ወረርሽኞችን በመዋጋት ረገድ ያለውን ውጤታማነት በእጅጉ የማሳደግ አቅም አለው።

ምንጭ:
- Kieran Collings et al፣ “SARS-CoV-2 ን ጨምሮ ባዮኤሮሶል ለመያዝ ፕሮቲን-የሚያያዙ የሲሊካ ቅንጣቶችን ከጥጥ ንጣፎች ጋር ማያያዝ”፣ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽንስ (2023)። DOI፡ 10.1038/s41467-023-40696-x

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