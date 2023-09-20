አዲስ የማርስ ስበት ትንተና የጥንት ውቅያኖስ መኖርን ይደግፋል

በቼክ የሳይንስ አካዳሚ የስነ ፈለክ ተቋም በፕሮፌሰር ጃሮስላቭ ክሎኮቺኒክ የተመራ በቅርቡ የተደረገ ጥናት የማርስን የስበት ኃይል በመመርመር አዲስ ዘዴ ተጠቅሞ ሰሜናዊ የማርቲያን ፓሊዮ-ውቅያኖስን መኖርን የሚያሳዩ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ኢካሩስ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ምርምር በቀደሙት አቀራረቦች ላይ ያሰፋዋል እና ስለ ጥንታዊው ውቅያኖስ ስፋት የበለጠ ዝርዝር ግንዛቤ ይሰጣል።
የጥናቱ ግኝቶች በማርስ ላይ ለሚደረገው የውሃ ፍለጋ እና በፕላኔታችን ላይ ላለፉት እና አሁን ባለው ህይወት ላይ ከፍተኛ አንድምታ አላቸው. ተመራማሪዎቹ ይህ የስበት ትንተና ቴክኒክ እንደ ጂኦሎጂ፣ ጂኦፊዚክስ፣ ሃይድሮሎጂ እና ግላሲዮሎጂ ባሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ሊተገበር የሚችል ሲሆን ይህም ስለ የሰማይ አካል ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በስበት ኃይል መዛባት ላይ የተመሰረተውን የፕላኔቷን ወለል የማዘጋጀት ትውፊታዊ አቀራረብ በደራሲዎች በልጦ ነበር፣ ከስበት አኖማሊ መለኪያዎች የተሰሉ የስበት ገጽታዎችን የሚተነተን አዲስ ሂደት አስተዋውቀዋል። እነዚህ የስበት ገጽታዎች በማርስ ላይ እንደ ተራራዎች እና ቦይ ባሉ የተለያዩ የገጽታ ባህሪያት የሚያሳዩትን የስበት ሃይሎች ሒሳባዊ ባህሪ ያቀርባሉ።
ተመራማሪዎቹ ትንታኔያቸውን ለመደገፍ በናሳ ማርስ ግሎባል ሰርቬየር ላይ ካለው ከማርስ ኦርቢታል ሌዘር አልቲሜትር መሳሪያ የተገኙ የመሬት አቀማመጥ መረጃዎችን ተጠቅመዋል። መሳሪያው የማርስን ወለል ለመረዳት ወሳኝ መረጃ በመስጠት ፕላኔቷን ለ4 ½ ዓመታት ካርታ ሰራ።
የፕሮፌሰር ክሎኮቺኒክ ቀደምት ሥራም በምድር ላይ ከሰሃራ አሸዋ በታች ያሉ paleolakes እና paleoriver ስርዓቶች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ይህንን የስበት ትንተና ዘዴ ተጠቅሟል። ዘዴው የምድርን ጂኦግራፊያዊ ገፅታዎች ከቬኑስ ጋር በማነፃፀር ስለተለያዩ የሰማይ አካላት ያለን ግንዛቤ እንዲረዳን ጥቅም ላይ ውሏል።
ይህ የፈጠራ የስበት ትንተና አቀራረብ ስለ ማርስ እና ስለ ጂኦሎጂካል ታሪኳ ተጨማሪ የመመርመር እና የመረዳት አቅምን ያሳያል። የአጎራባች ፕላኔታችንን ያለፈ ታሪክ እና የጥንት ውቅያኖሶችን ምስጢሮች ለመግለጥ ጠቃሚ እርምጃ ነው።
ምንጮች:
Jaroslav Klokočník et al፣ የስበት ገጽታዎች ለማርስ፣ ኢካሩስ (2023)። DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729
ጥቅስ፡ የአዲሱ ማርስ የስበት ኃይል ትንተና ከ https://phys.org/news/2023-20-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html ሊሆን ስለሚችል ጥንታዊ ውቅያኖስ (2023፣ ሴፕቴምበር 09) ግንዛቤን ያሻሽላል።
የአላስካ ዩኒቨርሲቲ ፌርባንንስ