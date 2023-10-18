Siena Galaxy Atlas ከ380,000 በላይ ጋላክሲዎች ላይ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል

Siena Galaxy Atlas (SGA) ትክክለኛ ልኬቶችን እና ከ380,000 በላይ ጋላክሲዎች ላይ ዝርዝር መረጃ የሚሰጥ አዲስ ሃብት ነው። DESI Legacy Surveys በመባል ከሚታወቁ ሶስት የዳሰሳ ጥናቶች የተገኘውን መረጃ የሚያጠናቅቀው አትላስ በአቅራቢያው ስላሉት ትላልቅ ጋላክሲዎች አከባቢዎች፣ ቅርጾች እና መጠኖች መረጃ ይሰጣል። ለተመራማሪዎች እና ለአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በነፃ በመስመር ላይ ተደራሽ ነው።
በSGA ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው መረጃ በ2014 እና 2017 መካከል የተሰበሰበው ለጨለማ ኢነርጂ ስፔክትሮስኮፒክ መሳሪያ (DESI) ሙከራ ነው። ይህ ሙከራ የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት በማፋጠን ላይ ያለውን ያልታወቀ ሃይል የጨለማ ሃይልን ለማጥናት ያለመ ነው።
SGA የሌሊት ሰማይን ግማሽ ያህሉን ይሸፍናል፣ ምስሎች በኦፕቲካል እና በኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመቶች የተያዙ ናቸው። እስከዛሬ ከታዩት የጋላክሲ ጥናቶች ትልቁ ነው። በአትላስ ውስጥ ያለው መረጃ አዲስ የትክክለኛነት ደረጃ ላይ ደርሷል እና ስለ ጋላክሲዎቹ የብርሃን መገለጫዎች መረጃ ይሰጣል፣ ይህም በአቅራቢያ ያሉ ጋላክሲዎችን በዝርዝር ለማጥናት ጠቃሚ ግብዓት ያደርገዋል።
SGA የምሽት ሰማይን ካርታ ለማድረግ ለብዙ መቶ ዓመታት በሚደረጉ ጥረቶች ላይ ይገነባል። ስለ ጋላክሲዎች አቀማመጥ፣ መጠን እና ቅርፅ አስተማማኝ መረጃ በማቅረብ በቀደሙት የጋላክሲ ስብስቦች ላይ ይሻሻላል፣ እንዲሁም ጋላክሲዎች ያልሆኑ እንደ ኮከቦች ወይም ቅርሶች ያሉ ግቤቶችን ያስወግዳል።
ይህ ሁሉን አቀፍ ሃብት በተለያዩ የስነ ፈለክ እና አስትሮፊዚክስ ዘርፎች እድገትን ያመጣል። ለታለመ ምልከታ የጋላክሲ ናሙናዎችን ለመምረጥ ይረዳል, በኮከብ አፈጣጠር እና በጋላክሲ morphologies ላይ ምርምርን ያሳድጋል, እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የጨለማ ቁስ ስርጭትን ለመረዳት አስተዋፅኦ ያደርጋል.
ለኤስጂኤ መረጃውን ያቀረበው የDESI Legacy ሰርቬይ የተካሄደው በNOIRLab በሚንቀሳቀሱ ቴሌስኮፖች ላይ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው። SGA፣ ከDESI Legacy Imaging Surveys ውሂብ ጋር፣ ለሥነ ፈለክ ማህበረሰብ በNOIRLab የማህበረሰብ ሳይንስ እና መረጃ ማዕከል በኩል ይገኛል።
በአጠቃላይ ሲኢና ጋላክሲ አትላስ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የጋላክሲዎችን ስብስብ እንዲመረምሩ እና እንዲያጠኑ የሚያስችል ሃይለኛ መሳሪያ ሲሆን ይህም ስለ ጽንፈ ዓለማት ሚስጥራዊነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የአስትሮፊዚካል ጆርናል ማሟያ
- NOIRLab