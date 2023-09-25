ጄሊፊሽ ምንም እንኳን ቀላል የነርቭ ሥርዓቶች ቢኖሩም አስገራሚ የመማር ችሎታዎች አሉት

በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ጄሊፊሾች ቀደም ሲል ከታመነው በላይ ከፍተኛ የመማር ችሎታ አላቸው, ይህም የላቀ የነርቭ ሥርዓቶች ከትልቅ የመማር አቅም ጋር እኩል ናቸው የሚለውን ሀሳብ ይሞግታሉ. ተመራማሪዎቹ በካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህ ዝርያ በመርዛማ ባህሪው ይታወቃል. ምንም እንኳን እነዚህ ፍጥረታት 1,000 የነርቭ ሴሎች ብቻ ያላቸው እና የተማከለ አንጎል ባይኖራቸውም ውስብስብ የመማር ሂደቶችን ማድረግ ይችላሉ. ይህ ግኝት የአዕምሮ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን በሰው ልጅ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት እና የመርሳት በሽታ ጥናት ላይ አንድምታ አለው.
የሰፊው ሳይንሳዊ አስተያየት የላቀ የነርቭ ሥርዓት ያላቸው እንስሳት የመማር ከፍተኛ አቅም ነበራቸው የሚል ነበር። ሆኖም፣ ይህ ጥናት ያንን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል። ጄሊፊሽ እና ዘመዶቻቸው, በጋራ ሲንዳሪያን በመባል የሚታወቁት, የነርቭ ሥርዓቶችን ለማዳበር ከመጀመሪያዎቹ እንስሳት መካከል ናቸው. በካሪቢያን ማንግሩቭ ረግረጋማ አካባቢዎች የሚኖሩ እና 24 አይኖች ያላቸው ቦክስ ጄሊፊሾች የእይታ ስርዓታቸውን በመጠቀም ከሥሩ ውስጥ ኮፖፖድን ለማደን ይጠቀሙበታል።
ከአስር አመታት በላይ ቦክስ ጄሊፊሾችን ሲያጠኑ የነበሩት ኒውሮባዮሎጂስት አንደር ጋርም ጄሊፊሾች ከስህተታቸው መማር እና ባህሪያቸውን ማስተካከል እንደሚችሉ ደርሰውበታል። ወደ ማንግሩቭ ሥሮች በሚጠጉበት ጊዜ ጄሊፊሾች መቼ መዞር እንዳለባቸው ለመወሰን ርቀቶችን ይገመግማሉ። ይህ ችሎታ ለህይወታቸው ወሳኝ ነው። የምርምር ቡድኑ ንፅፅር ወይም ከውሃ ጋር ሲወዳደር የስር ጨለማው በርቀት ለመገምገም ቁልፍ መሆኑን አረጋግጧል። በተጨማሪም እንደ የዝናብ ውሃ እና የሞገድ እርምጃ ባሉ ውጫዊ ሁኔታዎች ምክንያት የርቀት እና የንፅፅር ግንኙነት በየቀኑ ይለወጣል። ጄሊፊሽ ከእያንዳንዱ ያልተሳካ የማምለጫ ዘዴ ለመማር የእይታ ግንዛቤዎችን እና ስሜቶችን ያጣምራል።
እነዚህ ግኝቶች ቀላል የነርቭ ሥርዓት ያላቸው እንስሳት ምን ማድረግ እንደሚችሉ የቀድሞ እምነትን ይቃወማሉ። ጥናቱ በጄሊፊሽ ውስጥ የላቀ ትምህርት ውስጥ የተካተቱትን ልዩ ሴሎችም ለይቷል። በጄሊፊሽ ውስጥ የመማር ዘዴዎችን መረዳት በሌሎች እንስሳት ውስጥ ስላለው ሴሉላር የመማር ሂደቶች ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ ምርምር የማስታወስ ምስረታ ለማጥናት እምቅ አንድምታ ያለው ሲሆን ለተሻለ ግንዛቤ እና ለወደፊቱ የመርሳት በሽታን ለመቋቋም አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
– ከኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ ጥናት፣ በወቅታዊ ባዮሎጂ የታተመ