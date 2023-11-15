የጨረቃ ሽክርክሪቶች ድንቆችን መፍታት፡ ከሥነ ምድር አቀማመጥ ጋር ያለውን ዝምድና ማሰስ

የሳይንስ ሊቃውንት የጨረቃን ገጽታ በሚያጌጡ አስደናቂ እና ግራ የሚያጋቡ የጨረቃ ሽክርክሪቶች ለዓመታት ተማርከዋል። እነዚህ እንቆቅልሽ ገፅታዎች በተቃራኒ ብርሃን እና ጥቁር ነጠብጣቦች ተለይተው የሚታወቁት ተመራማሪዎችን ስለ አፈጣጠራቸው ግራ እንዲጋቡ አድርጓቸዋል። ነገር ግን፣ በፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል ላይ የወጡ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በጨረቃ ሽክርክሪቶች እና በጨረቃ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ መካከል ትልቅ ትስስር እንዳለ፣ ይህም በአመጣጣቸው ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ።
ቀደም ባሉት ጊዜያት ከመግነጢሳዊ አኖማሊዎች እና ከአስትሮይድ ተጽእኖ እስከ ሌሎች የሰማይ ክስተቶች ድረስ የጨረቃ ሽክርክሪትን እንቆቅልሽ ለማብራራት ብዙ ንድፈ ሃሳቦች ቀርበዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ ከእነዚህ መላምቶች ውስጥ አንዳቸውም አጠቃላይ ግንዛቤ አልሰጡም። መልስ ለማግኘት በሚያደርጉት ጥረት ሳይንቲስቶች ትኩረታቸውን ወደ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ፣ በጨረቃ ወለል ላይ የጂኦግራፊያዊ ገጽታዎችን አቀማመጥ ላይ አዙረዋል።
መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በጨረቃ ሽክርክሪቶች አቀማመጥ እና ቅርፅ ላይ ምንም ሚና እንዳልነበረው ከቀደሙት እምነቶች በተቃራኒ፣ ከናሳ የጨረቃ ሪኮንኔስንስ ኦርቢተር የተገኘውን መረጃ በመጠቀም አዳዲስ ምርመራዎች አጓጊ ግንኙነቶችን አግኝተዋል። በጨረቃ ርቆ በሚገኘው ማሬ ኢንጂኒ ክልል ውስጥ ተመራማሪዎች የጨረቃ ሽክርክሪት ብሩህ ቦታዎች ከአካባቢው ጥቁር ምልክቶች ጋር ሲነፃፀሩ በትንሹ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ እንደሚገኙ አስተውለዋል. ተመሳሳይ ንድፍ በታዋቂው ሽክርክሪት ሬይነር ጋማ ውስጥ ታይቷል፣ ብሩህ ቦታዎቹ ከጨለማው ክልሎች በ13 ጫማ በታች ያነሱ ነበሩ።
የመሬት አቀማመጥን እና የጨረቃ ሽክርክሪቶችን የማገናኘት ዋናው ዘዴ አሁንም እንቆቅልሽ ቢሆንም, አንዱ አማራጭ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ደማቅ የጨረቃ አቧራ ለማጓጓዝ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል. ይህ ብናኝ በሜትሮ ተጽእኖዎች ሊሸከም አልፎ ተርፎም በጨረቃ ወለል ላይ ባለው የተትረፈረፈ የማይንቀሳቀስ ኤሌክትሪክ ሊንቀሳቀስ ይችላል፣ በመጨረሻም በእነዚህ ክልሎች ውስጥ የበለጠ አንፀባራቂ ያስከትላል። ይሁን እንጂ ይህን አስገራሚ ክስተት ሙሉ በሙሉ ለመፍታት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው.
ምንም እንኳን የጨረቃ ሽክርክሪቶች ከመፈጠሩ በስተጀርባ ያለው ትክክለኛ ሂደት ሳይንቲስቶችን ማምለጥ ቢቀጥልም, ከመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ጋር ያላቸው ትስስር መገኘቱ ለምርመራ አዲስ መንገድ ይከፍታል. በጂኦግራፊያዊ ገፅታዎች እና በእነዚህ ሚስጥራዊ ሽክርክሪቶች መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር አጉልቶ ያሳያል፣ ተመራማሪዎች ወደዚህ ማራኪ የጨረቃ ምስጢር በጥልቀት እንዲመረምሩ ያሳስባል። አንጋፋ ሳይንቲስት ጆን ዌይሪች እንደተናገሩት የጨረቃ ሽክርክሪቶች ማራኪነታቸው በሳይንሳዊ ጠቀሜታቸው ብቻ ሳይሆን በተሳሳተ መልኩም ጭምር ነው።
በየጥ
ጥ: የጨረቃ ሽክርክሪት ምንድን ነው?
መ፡ የጨረቃ ሽክርክሪቶች በተቃራኒው የብርሃን እና የጨለማ ጅራቶች በጨረቃ ላይ የተበተኑ አካባቢዎች ናቸው።
ጥ፡ የመሬት አቀማመጥ ምንድን ነው?
መ፡ መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ በአንድ የተወሰነ ገጽ ላይ የጂኦግራፊያዊ ገፅታዎች አቀማመጥን ያመለክታል።
ጥ: ለጨረቃ ሽክርክሪት መፈጠር ተጨባጭ ማብራሪያዎች አሉ?
መ፡ አይ፣ የጨረቃ ሽክርክሪት ትክክለኛ ምስረታ ሂደት በእርግጠኝነት አይታወቅም፣ ምንም እንኳን መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ እንደ አንድ አስተዋፅዖ አድራጊ ምክንያት ተለይቷል።
ጥ: ለምንድነው የጨረቃ ሽክርክሪት ብሩህ ቦታዎች ብዙውን ጊዜ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የሚገኙት?
መ፡ ከዚህ ክስተት በስተጀርባ ያለው ምክንያት እስካሁን አይታወቅም ነገር ግን ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ደማቅ የጨረቃ ብናኝ በሜትሮ ተጽእኖዎች ወይም በማይንቀሳቀስ ኤሌክትሪክ ለማጓጓዝ እንደሚያመቻቹ ይገመታል, በዚህም የእነዚህን ክልሎች ነጸብራቅ ይጨምራል.
ጥ፡ ለምንድነው የጨረቃ ሽክርክሪቶች ለሳይንቲስቶች ትኩረት የሚስቡት?
መ: የጨረቃ ሽክርክሪት ልዩ በሆነ መልኩ እና ሳይንቲስቶች አመጣጣቸውን እና ምስረታ ሂደታቸውን ለመረዳት በሚያደርጉት ፈተና ምክንያት ትኩረት የሚስቡ ናቸው.