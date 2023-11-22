የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ማእከል አስደናቂ እይታን ይይዛል

በከዋክብት ላይ ያነጣጠረው እጅግ በጣም ኃይለኛው ቴሌስኮፕ የሆነው የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የሳይንስ ሊቃውንትን ጥቅጥቅ ያለ የጋላክሲያችንን ማዕከል በመቅረጽ የቅርብ ጊዜውን ምስል በድጋሚ አስገርሟል። ምስሉ፣ በናሳ የተለቀቀው፣ ከፊልኪ ዌይ ማእከላዊ ጥቁር ጉድጓድ 300 የብርሃን አመታት ርቆ በሚገኘው ሳጅታሪየስ ሲ በመባል የሚታወቀውን ክልል ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የዝርዝር ደረጃ ያቀርባል።
ከዚህ ቀደም ከተሰበሰበው የኢንፍራሬድ መረጃ በተለየ፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ምስል በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን እና ዝርዝሮችን ያሳያል፣ ይህም ተመራማሪዎች በዚህ ጽንፈኛ አካባቢ የኮከብ አፈጣጠርን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ትክክለኛነት እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ በሆነው በሳሙኤል ክሮዌ የሚመራው የታዛቢ ቡድን፣ ቴሌስኮፑ ስላጋለጠው የመረጃ ሀብት የተሰማውን ደስታ ገልጿል።
በምስሉ ላይ የደመቀው ሳጅታሪየስ ሲ 500,000 የሚገመቱ ኮከቦችን የሚኩራራ የከዋክብት ፋብሪካ ነው። ይህ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ምክንያት ለሳይንቲስቶች ወቅታዊውን የኮከብ አፈጣጠር ንድፈ ሃሳቦችን ለመሞከር ልዩ እድል ይሰጣል. በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ጆናታን ታን የጋላክቲክ ማእከልን አስፈላጊነት ለእነዚህ ንድፈ ሐሳቦች መሞከሪያ ቦታ አድርገው አፅንዖት ሰጥተዋል።
ምስሉ የታወቁትን የኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመናዎች፣ ከውስጥ እና ከኋላቸው ያሉትን የከዋክብት እይታ የሚከለክሉ ጥቅጥቅ ያሉ ጋዝ እና አቧራዎችን ያሳያል። ምንም እንኳን ተፈጥሮአቸው ፈታኝ ቢሆንም፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ወደ እነዚህ ደመናዎች ውስጥ ዘልቆ መግባት ችሏል፣ ሳጂታሪየስ ሲ ከመቼውም ጊዜ በላይ ብርሃን ፈሷል።
ከፎቶው ማራኪ ውበት ባሻገር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብዙ ሳይንሳዊ ግንዛቤዎችን ይቃረማሉ። በምስሉ አናት ላይ ያለው ባዶነት በእውነቱ የኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመና መኖርን ይወክላል ፣ ጥቅጥቅ ብሎ የታጨቀ እና ከእሱ ባሻገር ያለውን ብርሃን ከከዋክብት እስከ መከልከል ድረስ። ከኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመና በታች ያሉ የሳያን ቀለም ያላቸው ፕላስተሮች ከፍተኛ መጠን ያለው ionized ሃይድሮጂን ልቀትን ያመለክታሉ ፣ይህ ክስተት በዋነኝነት አዲስ ከተፈጠሩ ከዋክብት ጋር የተያያዘ ነው። የሚገርመው ነገር የዚህ ክፍል ስፋትና አደረጃጀት ተመራማሪዎችን ቀልብ የሳበ ሲሆን የበለጠ ለመመርመር ተስፋ ያደርጋሉ።
በስፔን በሚገኘው ኢንስቲትዩት አስትሮፊሲካ ደ አንዳሉሺያ የፕሮጀክቱ ተባባሪ መርማሪ ሩበን ፌድሪያኒ የጋላቲክ ማዕከሉ ምስቅልቅል ያለበት ቦታ እንደሆነ ገልፀው በኮከብ ምስረታ መግነጢሳዊ የጋዝ ደመናዎች የተሞላ እና በዙሪያው ባለው ጋዝ ላይ በነፋስ ፣ በጄት እና በጨረር ተጽዕኖ ያሳድራሉ ። . የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ይህን ጽንፈኛ አካባቢን የሚመለከት የተትረፈረፈ መረጃ አዳዲስ የምርምር እና የመተንተን መንገዶችን ከፍቷል።
በተለይም ምስሉ ከኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመና የሚወጣውን ግዙፍ ፕሮቶስታር ያሳያል፣ይህም ከፀሀያችን በ30 እጥፍ ይበልጣል። ምንም እንኳን ይህ ክልል ከምድር ወደ 25,000 የብርሀን አመታት ርቀት ቢኖረውም ፣ ይህ ክልል ለየከዋክብት ተመራማሪዎች በበቂ ሁኔታ ተደራሽ ሆኖ ይቆያል ፣ ይህም የከዋክብት የዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሾችን እንድንፈታ ያደርገናል።
ሳሙኤል ክሮዌ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕን ስኬት አስፈላጊነት በአጭሩ ሲገልጽ “ግዙፍ ኮከቦች በኒውክሌር ማዕከላቸው ውስጥ ከባድ ንጥረ ነገሮችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ናቸው፣ ስለዚህ እነርሱን በተሻለ ሁኔታ መረዳት የአብዛኞቹን አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ታሪክ ከመማር ጋር ይመሳሰላል” ብሏል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የቅርብ ጊዜ ምስል ምን ገለጠ?
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የቅርብ ጊዜ ምስል ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የጋላክሲያችን ጥቅጥቅ ያለ እይታ ሲሆን ሳጂታሪየስ ሲ የተባለውን የኮከብ አፈጣጠር ክልል ያሳያል እና ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን እና ዝርዝሮችን አጋልጧል።
ሳጂታሪየስ ሲ ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
ሳጂታሪየስ ሲ በግምት 500,000 ኮከቦችን የሚይዝ እና የሳይንስ ሊቃውንት በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦችን ለመፈተሽ እድል የሚሰጥ የከዋክብት ፋብሪካ ነው ።
ኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመናዎች ምንድን ናቸው?
የኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመናዎች ከውስጥ እና ከኋላቸው ያለውን የከዋክብትን እይታ የሚገድቡ ጥቅጥቅ ያሉ ጋዝ እና አቧራዎች ናቸው። እነዚህ ደመናዎች የተወሰኑ የኢንፍራሬድ ብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን እንኳን ይዘጋሉ፣ ይህም ለማጥናት ፈታኝ ያደርጋቸዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከሥዕሉ ምን ግንዛቤ አግኝተዋል?
ምስሉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ionized ሃይድሮጂን ከኢንፍራሬድ-ጨለማው ደመና በታች የሚለቁትን እና እንዲሁም በዘፈቀደ አቅጣጫ የሚዘረጋውን መርፌ መሰል ፍንጮችን እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል። እነዚህ ምልከታዎች ስለ ኮከብ አፈጣጠር ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የተጠኑ ዕቃዎች ወደ ምድር ምን ያህል ቅርብ ናቸው?
በምስሉ ላይ የሚታየው መላው ክልል ከምድር ወደ 25,000 የብርሃን ዓመታት ያህል ይርቃል። ይሁን እንጂ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግለሰባዊ ኮከቦችን እንዲያጠኑ እና ስለ ከዋክብት ዝግመተ ለውጥ እና ኤለመንታዊ ምርት ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ቅርብ ነው።