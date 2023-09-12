ያልተለመደ ድቅል ሃሚንግበርድ በፔሩ ተገኘ

በፔሩ አንዲስ ውስጥ በኮርዲለራ አዙል ብሔራዊ ፓርክ ከዚህ በፊት በሰነድ ያልተደገፈ ድቅል ሃሚንግበርድ ተገኘ። ወፏ በምእራብ ደቡብ አሜሪካ የሚገኙ ሁለት የተለያዩ ዝርያዎችን በማዳቀል ውጤት ነው፡- ሮዝ-ጉሮሮ ብሪሊንት ሃሚንግበርድ እና ሩፎስ-ድር ብሪሊንት ሃሚንግበርድ። ይህ ግኝት የሃሚንግበርድ ዝርያዎች እርስበርስ አይራቡም የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተናል። የተዳቀለው ወፍ የወላጅ ዝርያው ሮዝ ጉሮሮዎች ጥምረት የሆነ ልዩ የወርቅ-ጉሮሮ ቀለም አለው። ተመራማሪዎች እንደሚገምቱት እንደነዚህ ያሉት ዲቃላዎች በሃሚንግበርድ ቤተሰብ ዛፍ ላይ ለሚገኙት የተለያዩ መዋቅራዊ ቀለሞች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ላባዎች የመሠረት ቀለማቸውን የሚያገኙት ከቀለም ነው፣ ነገር ግን የሃሚንግበርድ ላባዎች አይሪዲሰንት ናቸው፣ ይህም ማለት ቀለማቸው የሚወሰነው ብርሃን እንዴት እንደሚታጠፍ እና እንደሚጣራው ነው የላባ ሴሎችን ከተለያየ አቅጣጫ ሲመታ። የጅብሪድ ሃሚንግበርድ ወርቃማ-ጉሮሮ ቀለም የአይሪም ላባ ቀለሞች የሚወሰኑበት ውስብስብ መንገዶች ውጤት ነው። ከሁለቱ የወላጅ ዝርያዎች ለላባ ቀለም ውስብስብ የሆኑ የምግብ አዘገጃጀቶችን ማደባለቅ የዚህ ድብልቅ ወፍ ልዩ ቀለም እንዲኖረው አድርጓል.
እንደነዚህ ያሉት ዲቃላ ሃሚንግበርዶች እምብዛም አይደሉም እና የእነሱ መኖር በሃሚንግበርድ የዝግመተ ለውጥ ሂደት ድግግሞሽ እና ሚና ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ይህ ግኝት ለተመራማሪዎች አዲስ የጥያቄ መንገዶችን ከፍቷል እና ስለ ሃሚንግበርድ ዘረመል ውስብስብነት እና ቀለም ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
የቺካጎ የመስክ ሙዚየም ምንጭ መጣጥፍ “ተመራማሪዎች ያልተለመደ ዲቃላ ሃሚንግበርድን በፔሩ ያገኙታል” የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን በሮያል ሶሳይቲ ኦፕን ሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል።
የ USA TODAY ኔትወርክ አካል የሆነው ሃቲስበርግ አሜሪካዊ ስለ ሃሚንግበርድ በአሜሪካ ተጨማሪ እውነታዎችን ያቀርባል።
ፍቺ:
ማዳቀል፡- በሁለት የተለያዩ ዝርያዎች ወይም በዘር ልዩነት ባላቸው ግለሰቦች መካከል የመራባት ሂደት።
ምንጮች:
– አንቀጽ፡ ተመራማሪዎች በፔሩ (የቺካጎ የመስክ ሙዚየም) ያልተለመደ ድቅል ሃሚንግበርድ አገኙ።
- አንቀጽ፡ ስለ ሃሚንግበርድ 14 እውነታዎች (ዘ ሃቲስበርግ አሜሪካን፣ የዩኤስኤ ዛሬ ኔትወርክ አካል)