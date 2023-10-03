የውጪውን የፀሐይ ስርዓት ማሰስን ለመቀጠል አዲስ አድማስ ተልዕኮ

ሊቆረጥ ይችላል ተብሎ ሲገመገም የነበረው የናሳ አዲስ አድማስ ተልእኮ እረፍት አግኝቷል። የናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪ ዶ/ር ኒኪ ፎክስ የተልእኮ ስራዎች ቢያንስ እስከ አስርት አመታት መጨረሻ ድረስ እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። የተራዘመው ክዋኔው ሁለገብ ሳይንስ ላይ ያተኩራል እና በ2028-2029 የጠፈር መንኮራኩሩ ከ Kuiper Belt እስክትወጣ ድረስ ይቀጥላል።
እ.ኤ.አ. በ 2006 የተጀመረው የአዲስ አድማስ ተልእኮ በመጀመሪያ አልፏል እና በ 2015 የፕሉቶ ስርዓትን አጥንቶ ወደ ኩይፐር ቤልት አቀና። እ.ኤ.አ. በ2019 ከኩይፐር ቀበቶ ነገር አሮኮዝ አልፏል እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሌሎች የሰማይ አካላትን በሶላር ሲስተም ውስጥ በማሰስ እና በማጥናት ላይ ይገኛል። በአቧራ መለኪያው፣ በሄሊዮፊዚካል መረጃዎችን በመሰብሰብ እና ሌላ የበረራ ዒላማ በመፈለግ፣ ተልእኮው ስለ ፀሀይ ስርአት ግንዛቤ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል።
የ Kuiper Belt በረዷማ አካላትን እና እንደ ፕሉቶ ያሉ ድንክ ፕላኔቶችን የያዘ በአብዛኛው ያልተመረመረ ክልል ነው። እነዚህን ነገሮች ማጥናት ስለ ሶላር ሲስተም አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የአዲስ አድማስ ተልእኮ ማራዘም የዚህን ድንበር ተጨማሪ ማሰስ ያስችላል።
በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ናሳ በተልእኮው ላይ ያቀረበው ለውጥ በፕላኔቶች ሳይንስ ላይ ያለውን ትኩረት ያስወግዳል እና አሁን ያለውን የሳይንስ ቡድን ይተካዋል የሚል ስጋት ነበር። ይህ ሃሳብ ከሚስዮን ቡድን እና ከፕላኔታዊ ሳይንስ ማህበረሰብ አባላት ተቃውሞ ገጥሞታል። የ25 ታዋቂ የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ስብስብ የተቃውሞ ደብዳቤ ተፈራርሟል፣ እና ናሽናል ስፔስ ሶሳይቲ ለተልእኮው ግንዛቤ እና ድጋፍ ለማድረግ አቤቱታ አቀረበ።
የታቀዱትን ለውጦች መተግበር ጠቃሚ የሳይንስ ምርምር እድሎችን መጥፋት ያስከትላል። ዋና መርማሪ አለን ስተርን የኩይፐር ቤልት ሳይንስን ለማሳካት የኒው አድማስ ልዩ አቋም እና የጠፈር መንኮራኩሩ ሩቅ ነገሮችን የማጥናት እና አዳዲስ የበረራ ኢላማዎችን የመፈለግ ችሎታ ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል።
ለተራዘመው ተልዕኮ የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ ከናሳ የፕላኔት ሳይንስ ክፍል የሚገኝ ሲሆን ፕሮግራሙን በፕላኔታሪ ሳይንስ ክፍል እና በሄሊዮፊዚክስ በጋራ ይመራል። የበጀት ተፅእኖ እና ወደፊት ፕሮጀክቶች ላይ ሊኖሩ የሚችሉት ተጽእኖዎች ለመገምገም ይቀራሉ.
በተልዕኮው ማራዘሚያ፣ አዲስ አድማስ ስለ ውጫዊው የጸሃይ ስርዓት ግንዛቤ የበለጠ አስተዋፅኦ ለማድረግ እድሉ አለው። መንኮራኩሩ በጥሩ ጤንነት ላይ ነው እና በ2050ዎቹ አጋማሽ ላይ በጥሩ ሁኔታ ለመስራት የሚያስችል ግብአት አለው። ጉዞውን በሚቀጥልበት ጊዜ፣ ድንበሩን አልፎ ወደ እርስበርስ መሀል ቦታ ሲሄድ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
- የናሳ አዲስ አድማስ የውጪውን የፀሐይ ስርዓት ማሰስን ይቀጥላል
- NSS የአዲስ አድማስ ሳይንስ ተልእኮ አስደናቂ ውድቀትን ለመከላከል ይገፋል