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የጄኔቲክ መሳሪያዎች በማደግ ላይ ባሉ አደጋዎች መካከል ለኮራል መትረፍ ተስፋን ይሰጣሉ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 11, 2023
የጄኔቲክ መሳሪያዎች በማደግ ላይ ባሉ አደጋዎች መካከል ለኮራል መትረፍ ተስፋን ይሰጣሉ

አንድ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በአሁኑ ጊዜ የካሪቢያን ሪፎችን የሚያጠቃ በሽታ የሚያስከትለውን አስከፊ ውጤት ለመቋቋም በጣም ጥሩ እድል ያላቸውን የኮራል ዝርያዎችን ለመለየት የጄኔቲክ መሳሪያዎች ቁልፍ ሊሆኑ ይችላሉ ። ጥናቱ የሰው ልጅ አንዳንድ የኮራል ዝርያዎችን ለማዳበር ወይም ከውቅያኖሶች ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ በመፍቀድ መካከል በቅርቡ ሊያደርጉት የሚችሉትን ምርጫ አጉልቶ ያሳያል።

ነጭ ባንድ በሽታ በመባል የሚታወቀው በሽታው ከ1970ዎቹ ጀምሮ የኮራል ቲሹን እያወደመ እና በካሪቢያን አካባቢ የኮራል ቅኝ ግዛቶችን እየገደለ ነው። የበሽታው ትክክለኛ መንስኤ እስካሁን ባይታወቅም ሳይንቲስቶች አንድ ባክቴሪያ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ይጠራጠራሉ። የነጭ ባንድ በሽታን ለመዋጋት የተደረገው ጥረት ኮራሎችን በብዛት በማምረት በመበታተን እና እንደገና በማደግ ላይ ይገኛል ፣ ምንም እንኳን ይህ ዘዴ የበሽታውን መንስኤ ሳይሆን ምልክቱን ብቻ የሚመለከት ቢሆንም ።

ይሁን እንጂ በሰሜን ምስራቅ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ከሌሎች ጋር በመተባበር በዲ ኤን ኤ ውስጥ በተለያዩ ኮራሎች ውስጥ የሚገኙትን የጄኔቲክ ንድፎችን ለመለየት ጥናት አካሂደዋል, ይህም አንዳንዶቹን ከሌሎች በበለጠ በሽታውን ይቋቋማሉ. የቀጥታ የኮራል ናሙናዎችን ከ100 የተለያዩ የስታጎር ኮራል ዝርያዎች ሰበሰቡ እና በነጭ ባንድ በሽታ ለተበከለ የኮራል ዝቃጭ አጋልጠዋል። ተመራማሪዎቹ የኮራልን አፈፃፀም እና የጄኔቲክ ንድፎችን በማነፃፀር በሽታውን የመቋቋም ችሎታ ባለው የኮራል ጂኖም ውስጥ አሥር ክልሎችን መለየት ችለዋል።

15 የኮራል ዝርያዎች ከፍተኛ ተከላካይ ሆነው ሲገኙ፣ 31 ቱ አማካይ ወይም ከአማካይ በታች የመቋቋም አቅም ያላቸው ሲሆን 15 ቱ ለበሽታው በጣም የተጋለጡ ናቸው። ግኝቶቹ የኮራል ጥበቃ ቡድኖች ኮራልን ለነጭ ባንድ በሽታ የጄኔቲክ ተጋላጭነታቸውን ለማጣራት የሚያስችል መሳሪያ ይሰጣሉ፣ ይህም በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎች ብቻ የኮራል መልሶ ማቋቋም ስራ ላይ እንደሚውሉ ያረጋግጣል።

ይሁን እንጂ ጥናቱ የጄኔቲክ ሚውቴሽን ሊያስከትሉ የሚችሉ አሉታዊ ጎኖችን አላስቀመጠም። ኮራልን ለአንድ አይነት ኢንፌክሽን የሚቋቋም አንዳንድ ሚውቴሽን እንዲሁም እንደ ሙቅ ውሃ ወይም የመራባት መቀነስ ላሉ ሌሎች ስጋቶች የበለጠ ስሜታዊ ያደርገዋል። የወደፊት ጥናቶች በበሽታ መቋቋም እና በሙቀት መቻቻል መካከል ያለውን የጄኔቲክ ግንኙነቶች ይመረምራሉ.

ላውራ ሚድላርዝ እና ኤሪን ሙለር የተባሉ የኮራል ሳይንቲስቶች ከጥናቱ ጋር በተያያዙት አስተያየቶች ላይ ጥናቱ በአሁኑ ጊዜ የኮራል ሪፎችን የሚያጋጥሙትን አደጋዎች በተሻለ ሁኔታ ለመቋቋም የሚያስችል ጠንካራ ኮራሎችን ለመምረጥ ለኮራል ማገገሚያ ፕሮግራሞች ተስፋ ይሰጣል። በነዚህ ሪፎች ላይ የሚደርሰው ስጋት እየጠነከረ ሲሄድ፣ እነሱን ለመጠበቅ የሚደረጉ ጥረቶች በዚሁ መሰረት መላመድ አለባቸው።

ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ https://therevelator.org/coral-regeneration/
- ሁለተኛ አንቀጽ;
- ትርጓሜዎች፡ [ኮራል ፖሊፕስ](https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/coral-reef/)
- አራተኛው አንቀጽ;
- ትርጓሜዎች፡ [አንትሮፖሴን](https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/antropocene/)

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