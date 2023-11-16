አብዮታዊ ጌኮ-አነሳሽነት ቴክኖሎጂ የነገር አያያዝን እንደገና ይገልጻል

በደቡብ ኮሪያ የሚገኙ የሳይንስ ሊቃውንት በባዮሚሚክሪ መስክ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል ለስላሳ እቃዎች ከአደጋ እና ከጉዳት ነጻ በሆነ መንገድ እንዲለቁ ባደረጉት የፈጠራ መፍትሄ። የኪዩንግፑክ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ እና ዶንግ-ኤ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከጌኮ የእግር ንጣፎች መነሳሻን በመውሰድ የእንጉዳይ ቅርጽ ያላቸው ቅርጾችን ያካተተ ለስላሳ የሲሊኮን መያዣ ሠርተዋል። ይህ የመሬት ላይ ቴክኖሎጂ ምንም አይነት ጉዳት ሳያስከትል በቀላሉ ሊበላሹ የሚችሉ ቁሶችን በማስተናገድ ረገድ የተሻሻለ ቁጥጥር እና ትክክለኛነት ያስችላል።
ቀደም ባሉት ጊዜያት ሳይንቲስቶች የጌኮውን ስብስብ ለመምሰል ትንሽ የእንጉዳይ ቅርጽ ያላቸው ትናንሽ ቅርጾችን በመጠቀም ደረቅ ማጣበቂያ ፈጥረው ነበር, በጌኮ እግር መሸፈኛዎች ላይ በአጉሊ መነጽር የሚታዩ የፀጉር መሰል ትንበያዎች. ይህ ማጣበቂያ ስስ የሆኑ ነገሮችን በማንሳት ረገድ ውጤታማ ቢሆንም ጉዳት ሳያስከትል የሚለቁበት መንገድ መፈለግ ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል። ይሁን እንጂ እነዚህ የእንጉዳይ መሰል አወቃቀሮችን ወደ ለስላሳ የሲሊኮን መያዣ በማዋሃድ, ሳይንቲስቶች ይህንን መሰናክል ማሸነፍ ችለዋል.
ከሮቦት ክንድ መጨረሻ ጋር ተያይዟል፣ የተራቀቀው ግሪፐር ተዳፋት በሆነ ቦታ ላይ ያለውን ስሱ የመስታወት ዲስክን አጥብቆ መያዝ ችሏል፣ ይህም ምንም ሳይሰበር ደህንነቱ የተጠበቀ መያዣን ያረጋግጣል። ዲስኩን የሚለቀቅበት ጊዜ በደረሰ ጊዜ ተቆጣጣሪው ልዩ የሆነ የማንሳት እና የመጠምዘዝ እንቅስቃሴዎችን ተጠቀመ። ይህ ብልሃተኛ ቴክኒክ ለመገንጠል የሚያስፈልገውን ሃይል በ10 እጥፍ በመቀነስ በእቃው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ አድርጓል።
የዚህ ቴክኖሎጂ አንድምታ በጣም ሰፊ ነው። እንደ ሮቦቲክስ፣ ማኑፋክቸሪንግ እና ሌሎች ዘርፎች ያሉ ደካማ ቁሳቁሶችን በትክክል በመያዝ ላይ የተመሰረቱ ኢንዱስትሪዎች ለዚህ ፈጠራ ከፍተኛ ፍላጎት እንደሚያሳዩ ይጠበቃል። ጉዳት ሳያስከትሉ ጥቃቅን ነገሮችን በአስተማማኝ ሁኔታ የመያዝ እና የመልቀቅ መቻል በእቃ መጠቀሚያ ሂደት ውስጥ ትልቅ እርምጃ ወደፊት እንደሚራመድ ያሳያል።
ሳይንቲስቶች ከተፈጥሮ መነሳሻን በመሳብ በተለይም የቫን ደር ዋልስ ሃይሎች ጌኮ እግሮች በጊዜያዊነት ከገጽታ ጋር እንዲተሳሰሩ ያስችላቸዋል። በደቡብ ኮሪያ ተመራማሪዎች የተከናወነው የአቅኚነት ስራ የዚህን መስክ እምቅ ችሎታዎች ከማሳየት ባለፈ በተለጣፊ ቴክኖሎጂዎች ላይ ወደፊት ለመፈተሽ እና ይበልጥ ቀልጣፋ እና ለስላሳ እቃዎች የመገልገያ ዘዴዎችን ለማዘጋጀት ደረጃን ያስቀምጣል.
በየጥ
ጥ፡ ሴታ ምንድን ናቸው?
መ፡ ሴታዎች በጌኮ እግር ፓድ ላይ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጥቃቅን የፀጉር መሰል ትንበያዎች ናቸው ይህም ከገጽታ ጋር እንዲጣበቁ ያስችላቸዋል።
ጥ: - ሳይንቲስቶች መያዣውን እንዴት ፈጠሩ?
መ፡ ሳይንቲስቶቹ የእንጉዳይ ቅርጽ ያላቸው አወቃቀሮችን በሮቦት ክንድ ላይ በተገጠመ ለስላሳ የሲሊኮን መያዣ ውስጥ አካትተዋል።
ጥ: - መያዣው ስስ የሆነውን የመስታወት ዲስክ እንዴት ለቀቀው?
መ: መያዣው ወደ ላይ ተነሳ እና በተመሳሳይ ጊዜ ጠመዝማዛ ነበር, በዚህም ምክንያት ለመለያየት የሚያስፈልገውን ኃይል 10 እጥፍ ይቀንሳል.
ጥ: ይህ ቴክኖሎጂ ለምን ጠቃሚ ነው?
መ፡ ይህ ቴክኖሎጂ ከጉዳት ነፃ የሆኑ ጥቃቅን ቁሶችን ለመልቀቅ ያስችላል፣ ይህም እንደ ሮቦቲክስ እና ማኑፋክቸሪንግ ባሉ ኢንዱስትሪዎች ላይ አንድምታ ያለው ሲሆን ይህም በቀላሉ የማይበላሹ ቁሳቁሶችን በትክክል መያዝ ያስፈልገዋል።
ምንጮች:
- የላቁ ቁሶች ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ (STAM) Hub.