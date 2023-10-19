አዲስ አትላስ ኦፍ ጋላክሲዎች ስለ ኮስሚክ ጎረቤቶቻችን ዝርዝር እይታን ይሰጣል

በቅርቡ የተለቀቀው አትላስ ተጠቃሚዎች ወደ 400,000 በሚጠጉ ትላልቅ ጋላክሲዎች ላይ ብዙ መረጃዎችን በመስጠት የምሽት ሰማይን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንዲያስሱ ያስችላቸዋል። ሲኢና ጋላክሲ አትላስ (SGA) ባለብዙ ሞገድ ርዝመት ያላቸው የጨረር እና የኢንፍራሬድ ምስሎችን እንዲሁም የብርሃን መገለጫዎችን ያቀርባል፣ይህን የመሰለ መረጃ በማካተት የመጀመሪያው ጋላክሲ አትላስ ያደርገዋል። አትላስ 20,000 ስኩዌር ዲግሪዎችን ይሸፍናል እና የሌሊት ሰማይን ግማሽ ያህሉን ያጠቃልላል።
ከዚህ ቀደም የተሰባሰቡ የጋላክሲዎች መረጃዎች በአቀማመጥ፣ በመጠን እና በጋላክሲዎች ቅርጾች ላይ ባሉ ስህተቶች እንዲሁም ጋላክሲ ያልሆኑ ነገሮችን በማካተት ተይዘዋል። ሆኖም፣ SGA እነዚህን ጉዳዮች ይመለከታል፣ ለትልቅ የጋላክሲዎች ናሙና ትክክለኛ ቦታዎችን፣ መጠኖችን እና የብሩህነት መለኪያዎችን ያቀርባል። ይህ የትክክለኛነት ደረጃ ከዚህ በፊት እንዲህ ላለው ሰፊ የጋላክሲዎች ስብስብ በአስተማማኝ ሁኔታ ሊገኝ አልቻለም።
የኤስጂኤ መረጃ ስብስብ በ2014 እና 2017 መካከል እንደ የጨለማ ኢነርጂ ስፔክትሮስኮፒክ መሳሪያ (DESI) ሌጋሲ ዳሰሳ ጥናት አካል የተደረጉ የሶስት ቅኝቶች ውጤት ነው። ቴሌስኮፖች ከብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን NOIRLab፣ ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ስቲዋርድ ኦብዘርቫቶሪ እና ከናሳ WISE ሳተላይት የተገኘው መረጃ አስፈላጊውን መረጃ ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ ውሏል።
SGA ለዋክብት ተመራማሪዎች ጠቃሚ መረጃን ብቻ ሳይሆን ህዝቡ በአቅራቢያ ያሉ ጋላክሲዎችን እንዲመለከት እና እንዲለይ ያስችለዋል። አትላስ በሁሉም የነገሮች ብዛት ላይ ያሉ ዘይቤዎችን ለማጥናት፣ ጊዜያዊ ክስተቶችን ለመተንተን፣ የጋላክሲክስ ፊዚክስን ለመረዳት እና በጋላክሲዎች እና በጨለማ ቁስ አካላት መካከል ስላለው ግንኙነት እውቀትን ለማስፋት ጠቃሚ መሳሪያ ነው። በተጨማሪም፣ SGA ስለ ጋላክሲዎች ስርጭት እና አጽናፈ ዓለሙን ከሚቆጣጠረው የተንሰራፋው የጨለማ ቁስ ጋር ስላለው ግንኙነት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽዖ ሊያደርግ ይችላል።
የኤስጂኤ አጠቃላይ መረጃ ስብስብ መለቀቅ በሁለቱም የስነ ፈለክ ምርምር እና ህዝቡ ከኮስሞስ ጋር ባለው ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን፣ የሌሊት ሰማይን ምስጢራት ለመፈለግ ፍላጎት ያለው ማንኛውም ሰው ይህን ጠቃሚ ግብአት ማግኘት ይችላል።
ምንጮች:
- አርጁን ዴይ፣ ከብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን NOIRLab የሥነ ፈለክ ተመራማሪ
- የሲዬና ኮሌጅ የፊዚክስ ፕሮፌሰር እና የኤስጂኤ ፕሮጀክት መሪ ጆን ሙስስታስ
- የ NSF ፕሮግራም ዳይሬክተር ለ NOIRLab, Chris Davis