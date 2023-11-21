በብራዚል ውስጥ ያሉ አዲስ ቅሪተ አካላት በአስደናቂው Silesaurids ላይ ብርሃን ፈነዱ

በደቡባዊው የብራዚል ግዛት በሪዮ ግራንዴ ዶ ሱል የተገኘ ቅሪተ አካል በTriassic ዘመን ይኖሩ የነበሩት የዳይኖሰርፎርሞች ቡድን የሲሊሳውሪድስ ጥናት ላይ አዲስ ውስብስብነት ጨምሯል። እነዚህ ቅሪተ አካላት በተመራማሪዎች መካከል ሽንገላን ፈጥረዋል፣ ምክንያቱም የሲሊሳውሪድስን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ከዳይኖሰርስ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
እ.ኤ.አ. በ 2014 ዋልድሳንጋ በተባለው የሳንታ ማሪያ ምስረታ ላይ የተገኘው የቅሪተ አካል ስብስብ ከብዙ ግለሰቦች የተውጣጡ አጥንቶችን ያቀፈ ነው። ምንም እንኳን ሁሉም አጥንቶች የአንድ ዓይነት ዝርያ መሆናቸውን ለመለየት አስቸጋሪ ቢሆንም, መረጃው እንደሚጠቁመው. ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም በትሪሲክ ጊዜ በአካባቢው ይኖሩ ስለነበሩ እንስሳት ያለውን እውቀት ይጨምራል.
UFSM 11579 የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ስብስብ በብራዚል አራተኛው የሲሊሳውሪድ ግኝት ሲሆን ከካርኒያ ዘመን ሁለተኛው ነው። እነዚህ ቅሪተ አካላት በሳንታ ማሪያ ፌዴራላዊ ዩኒቨርሲቲ በ Stratigraphy እና Paleobiology Laboratory ውስጥ ተቀምጠዋል። ቅሪተ አካላትን የተነተኑ ተመራማሪዎች ባህሪያቸውን ከነባር የሲሊሳውሪድ የፍየልጄኔቲክ ዛፎች ጋር በማነፃፀር ምንም እንኳን አዲስ ዝርያ ባይወክሉም የሲሊሳውሪድ የዘር ሐረግ አካል ናቸው ብለው ደምድመዋል።
Silesaurids በአብዛኛው አራት እጥፍ ሲሆን መጠናቸው ከአንድ እስከ ሶስት ሜትር ርዝመት አለው. ረጅም የኋላ እግሮች እና ቀጭን የፊት እግሮች ነበሯቸው። ቅሪተ አካላት በደቡብ አሜሪካ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ አፍሪካ እና አውሮፓ ተገኝተዋል፣ ይህም በTriassic ጊዜ ውስጥ በስፋት መሰራጨታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ነው።
በተለየ ጥናት፣ ተመራማሪዎች ከዳይኖሰርስ ጋር ስላላቸው የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት ተጨማሪ ግንዛቤን ለማግኘት በሲሊሳውሪድስ የጥርስ ህክምና ላይ አተኩረዋል። በጥናት በተካሄዱት ዝርያዎች ውስጥ የጥርስ ህክምና እና መትከል፣UFSM 11579ን ጨምሮ፣የዲኖሰርስና የአዞ ዝርያዎች እንደሚመስሉ የእነርሱ ትንተና አረጋግጧል። ይህ ግኝት ሲሊሳውሪድስ በጥንታዊው የተዋሃዱ ጥርሶች ሁኔታ እና ጥርሶች በመንጋጋ አጥንት ላይ በጅማቶች በተሰቀሉበት ሁኔታ መካከል ያለውን መካከለኛ ደረጃ ሊወክል እንደሚችል ይጠቁማል።
በጥርስ ህክምና ላይ የተገኙት ግኝቶች ሲሊሳውሪዶችን ከሌሎች ዳይኖሰርፎርሞች በትክክል አይለያዩም ነገር ግን ሲሊሳውሪድስ ከዳይኖሰርስ ጋር በቅርበት እንደሚዛመዱ አሳማኝ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ። የዚህን ቡድን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ግንዛቤን ለማራመድ ተመራማሪዎች በክምችት ውስጥ ያሉ ቅሪተ አካላትን በጥልቀት መመርመርን የሚያካትቱ ዝርዝር የፊሎጅኔቲክ ጥናቶች አስፈላጊነት ያጎላሉ።
ምንጭ፡ https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html
በየጥ
Silesaurids ምንድን ናቸው?
Silesaurids በTriassic ጊዜ ውስጥ የነበሩ የዳይኖሰርፎርሞች ቡድን ናቸው። እነሱ የዳይኖሰር የቅርብ ዘመድ ተደርገው ይወሰዳሉ እና በዳይኖሰር የመጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
አዲሶቹ የሲሊሳውሪድ ቅሪተ አካላት የት ተገኝተዋል?
አዲሱ የሲሊሳውሪድ ቅሪተ አካላት የተገኙት በደቡባዊው የብራዚል ግዛት በሪዮ ግራንዴ ዶ ሱል፣ በሳንታ ማሪያ ምስረታ ውስጥ ዋልድሳንጋ በሚባል ቦታ ነው። ይህ ጣቢያ በበለጸጉ የቅሪተ አካላት ግኝቶች ይታወቃል።
ስለ አዲሱ የቅሪተ አካል ስብስብ ጠቃሚ የሆነው ምንድነው?
አዲሱ የቅሪተ አካል ስብስብ ስለ የሲሊሳውሪድስ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በቅሪተ አካላት የተወከሉትን ዝርያዎች በትክክል ለማወቅ አስቸጋሪ ቢሆንም፣ መረጃው እንደሚያመለክተው የሲሊሳውሪድ የዘር ሐረግ ናቸው።
አዲሶቹ ግኝቶች ስለ silesaurids ግንዛቤያችን እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ?
በሲሊሳውሪድስ ውስጥ የጥርስ ህክምናን በተመለከተ የተደረገው ትንታኔ ከዳይኖሰርስ እና ከአዞዎች ጋር ተመሳሳይነት አሳይቷል። ይህ የሚያመለክተው ሲሊሳውሪድስ የጥርስ መትከልን እድገት ውስጥ መካከለኛ ደረጃን ሊወክል ይችላል። እነዚህ ግኝቶች ሲሊሳውሪድስ ከዳይኖሰርስ ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው የሚለውን ሃሳብ ይደግፋሉ።
Silesaurids ለማጥናት የሚቀጥለው እርምጃ ምንድን ነው?
ተመራማሪዎች ስለ ቅሪተ አካላት አጠቃላይ ትንታኔን የሚያካትቱ ዝርዝር የፊሎጄኔቲክ ጥናቶች አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። ስብስቦችን በመመርመር እና በቡድን ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ቅሪተ አካላት በመመርመር ተመራማሪዎች በቡድኑ ውስጥ ወይም ከሌሎች ቡድኖች ጋር ያለውን ዝምድና የሚያመለክቱ ባህሪያትን መለየት ይችላሉ። ይህ ጥንቃቄ የተሞላበት ምርምር ስለ ሲሊሳውሪድ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ አስፈላጊ ነው።
ስለ ጥናቱ ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
ስለ ጥናቱ ተጨማሪ መረጃ በጆርናል ኦቭ ቨርቴብራት ፓሊዮንቶሎጂ ውስጥ በታተመው "ከደቡብ ብራዚል ካርኒያን አልጋዎች የተገኘ አዲስ የሲሊሳዩሪድ ስብስብ አናቶሚ እና ፋይሎጄኔቲክ ትስስር" በሚለው መጣጥፍ ውስጥ ይገኛል ።