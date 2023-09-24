የናሳ አስትሮይድ ናሙናዎች ከሰባት አመት ጉዞ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳሉ

የናሳው ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ናሙናዎችን ከጥልቅ ህዋ በተሳካ ሁኔታ አምጥቷል፣ ይህም በህዋ ምርምር ውስጥ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ትንሹ የናሙና ካፕሱል ከጠፈር መንኮራኩሩ የተለቀቀው በመሬት ላይ በሚበርበት ወቅት እና በፓራሹት በዩታ ወደሚገኝ የርቀት ወታደራዊ መሬት ነው። ካፕሱሉ ቤንኑ ተብሎ ከሚጠራው በካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ ውስጥ ቢያንስ አንድ ኩባያ ፍርስራሹን እንደሚይዝ ይገመታል። የአስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ የተመለሰች ብቸኛዋ ጃፓን ነች።
እነዚህ ናሙናዎች ከጨረቃ ማዶ የሚገኘውን ትልቁን ጉዞ የሚወክሉ እና ከጥንት የፀሐይ ስርዓት የተጠበቁ የግንባታ ብሎኮች እንደያዙ ይታመናል፣ ይህም ስለ ምድር እና ህይወት አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እ.ኤ.አ. በ1 የ2016 ቢሊዮን ዶላር ተልዕኮ የጀመረው ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር በ2018 ቤኑ ደርሶ በ2020 ረጅም ስቲክ ቫክዩም በመጠቀም ናሙናዎቹን ሰብስቧል።በጉዞው ሁሉ መንኮራኩሩ 6.2 ቢሊዮን ኪ.ሜ.
ናሳ በዩታ ያደረገው የማገገሚያ ጥረት ሄሊኮፕተሮችን እና በመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ውስጥ ጊዜያዊ ንጹህ ክፍልን ያካተተ ነበር። ናሙናዎቹ ለበለጠ ትንተና ሂውስተን ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓጓዛሉ። የናሙና መያዣው መከፈት የተሰበሰበውን ትክክለኛ መጠን ይወስናል.
መሐንዲሶች እንደሚገምቱት ጣሳው በግምት 250 ግራም ቁሳቁስ ከቤንኑ ይይዛል ፣ እና የ 100 ግራም ስህተት። ይህ ከተልእኮው አነስተኛ መስፈርት ይበልጣል። ትክክለኛ መለኪያዎች በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ይገኛሉ. NASA ናሙናዎቹን በጥቅምት ወር ለህዝብ ለማሳየት አቅዷል።
ቤኑ አሁን ከምድር በ81 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በፀሐይ ዙሪያ እየተሽከረከረ የሚገኘው ቤንኑ በግማሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ትልቅ የአስትሮይድ ቁርጥራጭ ነው ተብሎ ይታመናል። ቤንኑ በ2182 ወደ ምድር እንደሚጠጋ ስለሚገመት እነዚህ ናሙናዎች ለወደፊቱ አስትሮይድ-ማፈንገጥ ጥረቶች ወሳኝ መረጃዎችን ይሰጣሉ።
ይህ የተሳካ ተልእኮ ናሳ ከጥልቅ ቦታ ሮቦት ተልእኮ የተመለሰውን ሶስተኛውን ናሙና የሚያመለክት ሲሆን ለወደፊት የአሰሳ ጥረቶች መድረክን ያስቀምጣል፣ ይህም ከማርስ ናሙናዎችን በPerseverance rover የመመለስ ተልዕኮን ጨምሮ።
ምንጮች:
– [ምንጭ መጣጥፍ ርዕስ፡- የናሳ የመጀመሪያዎቹ የአስትሮይድ ናሙናዎች በምድር ላይ አርፈዋል](ምንጭ)
– [ምንጭ ምስል፡- የናሳ የመጀመሪያዎቹ የአስትሮይድ ናሙናዎች በምድር ላይ አርፈዋል](ምንጭ)