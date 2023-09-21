በጨረቃ ላይ ያለው የውሃ በረዶ ግምት በጣም ከፍተኛ ነው?

ከደቡብ ምዕራብ ሪሰርች ኢንስቲትዩት በዶ/ር ራሉካ ሩፉ የተመራው በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የጨረቃ በቋሚነት ጥላ ያለባቸው ክልሎች (PSRs)፣ በፀሃይ ስርአት ውስጥ በጣም ቀዝቃዛ ቦታዎች ቀደም ብለው እንደሚያምኑት ላይሆን ይችላል። በጨረቃ ምሰሶዎች ላይ የሚገኙት እነዚህ PSRs የፀሐይ ብርሃን ወደ ጥልቅ ጉድጓዶች ወለል ላይ ፈጽሞ የማይደርስባቸው ቦታዎች ናቸው, የውሃ በረዶን ጨምሮ ተለዋዋጭ ኬሚካሎችን ይይዛሉ.
የቡድኑ ስሌቶች እንደሚጠቁሙት አብዛኛዎቹ የጨረቃ PSRs እድሜያቸው ከ3.4 ቢሊየን አመት ያልበለጠ እና በአንጻራዊ ሁኔታ ወጣት የሆኑ የውሃ በረዶዎችን ሊይዝ ይችላል። ይህ ግኝት በጨረቃ ላይ ስላለው የውሃ ሀብት ግንዛቤ ላይ ጉልህ አንድምታ አለው፣ ይህም ለቀጣይ የጨረቃ ፍለጋ እና ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች ወሳኝ ነው ተብሎ ይታሰባል።
በጨረቃ ላይ የውሃ በረዶ መኖሩ ለረጅም ጊዜ የሳይንስ ሊቃውንት ፍላጎት ነበረው. ለጠፈር ተመራማሪዎች እንደ ግብአት ያለው አቅም ሮኬት ተንቀሳቃሾችን ለማምረት እና የህይወት ድጋፍ ስርዓቶችን ለማስቀጠል ያስችላል። ይሁን እንጂ የውሃ በረዶ እንደያዘ የሚታሰብበት የ PSRs ዕድሜ ቀደም ሲል በጣም የቆየ እንደሆነ ይገመታል.
PSRs ቀደም ሲል ከታሰበው ያነሱ ከሆኑ ይህ ማለት በጨረቃ ላይ ያለው የውሃ በረዶ አሁን ያለው ግምት ሊገመት ይችላል ማለት ነው። ይህ ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች እነዚህን ሀብቶች የመጠቀም አዋጭነት ጥያቄዎችን ያስነሳል። በጨረቃ ላይ ያለውን የውሃ በረዶ ትክክለኛ መጠን እና መገኘቱን ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር እና አሰሳ ያስፈልጋል።
በዶ/ር ራሉካ ሩፉ እና በቡድኗ የተደረገው ጥናት የጨረቃን PSRs ቀጣይ ሳይንሳዊ ምርምር አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። የእነዚህን ክልሎች እድሜ እና ስብጥር መረዳት የወደፊት ተልእኮዎችን ለማቀድ እና የጨረቃን ሀብቶች በአግባቡ ለመጠቀም አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- ናሳ
- ደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም