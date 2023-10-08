ከዕድሜ ጋር የተገናኘ የመስማት ችሎታ ማጣት ምክንያት ሆኖ የሚታወቅ አዲስ መንገድ

የባዝል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከእድሜ ጋር በተያያዙ የመስማት ችግር ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወት mTORC2-signaling pathway በመባል የሚታወቀውን የምልክት መንገድ ለይተው አውቀዋል። ይህ መንገድ በአይጦች ውስጥ ሲጠፋ፣ ቀስ በቀስ የመስማት ችግር አጋጥሟቸዋል፣ እና በአስራ ሁለት ሳምንታት ውስጥ፣ ሙሉ በሙሉ መስማት የተሳናቸው ነበሩ። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በዚህ አመላካች መንገድ ውስጥ ያሉ አስፈላጊ ፕሮቲኖች ከእድሜ ጋር እየቀነሱ ሲሄዱ የሲናፕሴስ እና የመስማት ችሎታ ህዋሳት ተግባር እንዲቀንስ እና በመጨረሻም የመስማት ችግርን ያስከትላል።
የዚህ መንገድ ግኝት ለወደፊት ቴራፒዩቲካል ጣልቃገብነቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል. በአሁኑ ጊዜ የመስማት ችግር ላለባቸው ግለሰቦች ብቸኛ የሕክምና አማራጮች የመስሚያ መርጃዎች እና ኮክሌር ተከላዎች ናቸው። ነገር ግን፣ በ mTORC2-ሲግናል መንገድ እና በሲናፕስ መጥፋት መካከል ያለው ግንኙነት ከተረጋገጠ፣ ለአዳዲስ ሕክምናዎች እድገት መሠረት ሊሰጥ ይችላል። የውስጠኛው እና የመሃከለኛ ጆሮ, የመስማት ችሎታ ህዋሳት የሚገኙበት, በአካባቢው ለሚሰጡ መድሃኒቶች ወይም የጂን ህክምናዎች ተደራሽ ናቸው. ይህ የመስማት ችሎታ ህዋሳትን ወደነበሩበት ሊመልሱ ወይም ሊያሻሽሉ ለሚችሉ ለታለሙ ህክምናዎች እድሎችን ይከፍታል።
የሕዋስ እድገትን እና የሳይቶስስክሌትን መቆጣጠሪያውን የሚቆጣጠረው mTORC2-ሲግናል መንገድ ቀደም ሲል በውስጠኛው ጆሮ ውስጥ ካሉ የፀጉር ሴሎች ጋር በተያያዘ ጥናት አልተደረገም ነበር። ተመራማሪዎቹ የዚህን መንገድ ማዕከላዊ ጂን በአይጦች የፀጉር ሴሎች ውስጥ ሲያስወግዱ እንስሳት ቀስ በቀስ የመስማት ችሎታቸውን አጥተዋል. ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው የፀጉር ሴሎች ዳሳሾችን በማጣታቸው ለድምፅ ልውውጥ አስፈላጊ የሆኑትን "ትንንሽ ፀጉሮችን" አጠር አድርገዋል. በተጨማሪም ወደ የመስማት ችሎታ ነርቭ ምልክቶችን የሚያስተላልፉ የሲናፕሶች ቁጥር ቀንሷል።
ይህ ጥናት ከእድሜ ጋር በተያያዙ የመስማት ችሎታ ማጣት ዘዴዎች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቶቹን ለማረጋገጥ እና በዚህ እውቀት ላይ በመመርኮዝ ሊገኙ የሚችሉ የሕክምና ጣልቃገብነቶችን ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. በአጠቃላይ፣ የመስማት ችግር ውስጥ የmTORC2-ምልክት መስጫ መንገድን ሚና መረዳቱ ከእድሜ ጋር የተያያዘ የመስማት ችግር ላለባቸው ግለሰቦች የተሻሻሉ ህክምናዎችን ሊያመጣ ይችላል።
ምንጭ:
- "mTORC2 የመስማት ችሎታ ያለው የፀጉር ሕዋስ መዋቅር እና ተግባር ይቆጣጠራል" በሞሪዚዮ ኮርታዳ, ሶላዳድ ሌቫኖ, ሚካኤል ኤን. ሆል እና ዳንኤል ቦድመር. አይሳይንስ፣ ኦገስት 18፣ 2023