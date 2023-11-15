የፊዚክስ ሊቃውንት የአንስታይንን የስበት ፅንሰ-ሀሳብ ለማረጋገጥ የመሬት ላይ ሙከራዎችን ያካሂዳሉ

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍረው የነበሩት የፊዚክስ ሊቃውንት የአልበርት አንስታይን የስበት ፅንሰ-ሀሳብን ለማረጋገጥ እጅግ አስደናቂ ሙከራዎችን ለማድረግ አፋፍ ላይ ናቸው። በፈጠራ አቀራረብ፣ በአንስታይን ፅንሰ-ሀሳብ ውስጥ መሰረታዊ ፅንሰ-ሀሳብ የሆነውን የእኩልነት መርህ ለማጥናት እጅግ በጣም ቀዝቃዛ አቶሞችን ይጠቀማሉ። የእኩልነት መርህ ሁሉም ነገሮች በስበት ኃይል ብቻ ሲነኩ በተመሳሳይ ፍጥነት እንደሚወድቁ ያረጋግጣል።
የቀዘቀዙ የሩቢዲየም አተሞች እና በጥንቃቄ የተስተካከሉ ቁሳቁሶችን በመጠቀም በተመጣጣኝ መርህ ላይ የተደረጉ ሙከራዎች በነፃ ውድቀት ውስጥ የስበት ኃይልን ተፅእኖ ለመለካት። ነገር ግን ናሲዩር ጋሉል እና በጀርመን የላይብኒዝ ዩንቨርስቲ ቡድኑ አልትራኮልድ አተሞችን በህዋ ላይ በመቅጠር የነዚህን የቀድሞ ሙከራዎች አካላት አጣምሮ የያዘ አዲስ ሙከራ ፈጥረዋል።
ይህ ፈር ቀዳጅ ጥናት የሚካሄደው በ ISS ላይ ባለው ቀዝቃዛ አቶምስ ላብራቶሪ (CAL) ውስጥ ነው። እ.ኤ.አ. በ2018 የጀመረው CAL እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የስበት ሁኔታ ውስጥ ባሉ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ አተሞች ውስጥ የኳንተም ውጤቶችን ለመመልከት የተነደፈ ነው። በCAL ውስጥ፣ አቶሞች መግነጢሳዊ ኃይሎችን እና ሌዘርን በመጠቀም ይተላለፋሉ፣ የሙቀት መጠኑ በቢሊዮኖች ዲግሪ ከፍፁም ዜሮ በላይ ይደርሳል።
የፖታስየም እና የሩቢዲየም አተሞችን በአንድ ቺፕ ላይ በማቀዝቀዝ እና ወደ ሁለት የተለያዩ ኢንተርፌሮሜትሮች በመቀየር ሳይንቲስቶቹ በቁስ ሞገዶች በሚፈጠሩ የጣልቃገብነት ዘይቤዎች ላይ ተመስርተው ፍጥነትን ይለካሉ። አይ ኤስ ኤስ በስበት ኃይል ያለማቋረጥ በነፃነት እየወደቀ በመሆኑ፣ በኢንተርፌሮሜትሮች የተመዘገቡ ማናቸውም የፍጥነት እሴቶች ልዩነት የእኩልነት መርህ መጣሱን ያሳያል።
ይህ ሙከራ አጠቃላይ አንፃራዊነትን የማረጋገጥ አቅም ብቻ ሳይሆን፣በክፍል ፊዚክስ ስታንዳርድ ሞዴል ውስጥ ያልተካተቱ አዳዲስ ቅንጣቶችንም ሊያገኝ ይችላል። ቲሞቲ ኮቫቺ ከሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ እንደገለጸው፣ አቶም ላይ የተመሰረቱ ኢንተርፌሮሜትሮች ትክክለኛነት የአተሞች የመውደቅ ልምድ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲጨምር ስለሚያደርግ አይኤስኤስ እጅግ በጣም ትክክለኛነትን ለማግኘት ተስማሚ መድረክ ያደርገዋል።
የCAL ሙከራዎች በሳተላይት ላይ ከተመሰረቱ ወይም ከምድር ላይ ከተመሰረቱ ሙከራዎች የበለጠ ትክክለኛ ውጤቶችን ያስገኛሉ ተብሎ ሲጠበቅ፣ ጋሉል በተለያዩ ምክንያቶች በሚፈጠሩ ንዝረቶች በ ISS ላይ በጣም ትክክለኛ የሆኑ ሙከራዎችን የማድረግ ውስንነት እንዳለ አምኗል። ስለዚህ የመጨረሻው ግብ በተለይ ለእኩልነት መርህ ሙከራዎች የተነደፈ ልዩ ሳተላይት ማዘጋጀት ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ: የእኩልነት መርህ ምንድን ነው?
መ፡ የእኩልነት መርህ፣ በአንስታይን የስበት ኃይል ፅንሰ-ሀሳብ ውስጥ ያለው ቁልፍ መርህ፣ ሁሉም ነገሮች በስበት ኃይል ብቻ ሲነኩ በተመሳሳይ ፍጥነት ይወድቃሉ ይላል።
ጥ፡ የፊዚክስ ሊቃውንት የእኩልነት መርሆውን እንዴት እየሞከሩ ነው?
መ፡ የፊዚክስ ሊቃውንት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የሚገኘውን Cold Atoms Laboratory በመጠቀም እጅግ በጣም ቀዝቃዛ የሆኑ አተሞችን ለማቀዝቀዝ እና ኢንተርፌሮሜትሮችን በመጠቀም ፍጥነትዎን ይለካሉ።
ጥ፡ የአዲሱ ሙከራ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ሙከራው እስከ ዛሬ የተካሄደውን የእኩልነት መርህ በጣም ትክክለኛ ሙከራዎችን ለማቅረብ እና ከስታንዳርድ ሞዴል ባሻገር አዳዲስ ቅንጣቶችን ለማሳየት ያለመ ነው።
ጥ: በጠፈር ውስጥ ሙከራዎችን ማካሄድ ምን ጥቅሞች አሉት?
መ፡ የጠፈር ሙከራዎች ዝቅተኛ የስበት ሁኔታዎችን እና ረጅም የፍሪጅል ቆይታዎችን ያቀርባሉ፣ ይህም ከመሬት ላይ ከተመሰረቱ ሙከራዎች ጋር ሲነፃፀር የመለኪያ ትክክለኛነትን ለመጨመር ያስችላል።
ጥ: - የእኩልነት መርህን ለመሞከር የወደፊት እቅዶች ምንድ ናቸው?
መ፡ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙከራዎች ተስማሚ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች ለወደፊቱ የበለጠ ትክክለኛ ሙከራዎችን ለማድረግ ልዩ የሆነ ሳተላይት ለመስራት አቅደዋል።
ምንጮች፡- ናሳ፣ ሌብኒዝ ዩኒቨርሲቲ ሃኖቨር