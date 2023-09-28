አንድ መድሃኒት በጠፈር ውስጥ የአጥንት መጥፋትን ለመከላከል ቃል ገብቷል

በቅርቡ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች የጠፈር ተመራማሪዎች በረዥም የጠፈር ተልእኮዎች ላይ ለሚደርስባቸው ከፍተኛ የአጥንት መጥፋት መፍትሄ ሊሆን የሚችል ነገር አግኝተዋል። አጥንት መጥፋት ለሰው ልጆች በምድር ላይ የእርጅና ተፈጥሯዊ አካል ቢሆንም፣ በህዋ ላይ ያለው ዝቅተኛ የስበት መጠን በአጥንት ላይ ያለውን ጫና ይቀንሳል፣ በዚህም ምክንያት የተፋጠነ የአጥንት መጥፋት ያስከትላል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ይህንን ለመቋቋም ይረዳል፣ ነገር ግን የአጥንት መሳሳትን ሙሉ በሙሉ አይከላከልም እና ለተጎዱ የጠፈር ተጓዦች ተግባራዊ አይሆንም።
Npj Microgravity በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ BP-NELL-PEG የተባለ መድሃኒት በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ በአይጦች ላይ የአጥንት መሳሳትን በተሳካ ሁኔታ መከላከል መቻሉን አረጋግጧል። የታከሙት አይጦች የአጥንት እፍጋት ጨምረዋል ፣ያልታከሙት አይጦች ግን ከፍተኛ የአጥንት እፍጋት ቀንሰዋል።
BP-NELL-PEG የተሻሻለ የፕሮቲን NELL-1 ስሪት ነው፣ይህም ቀደም ሲል የአጥንት ሕብረ ሕዋሳትን የመፍጠር እና የመጠገን አቅምን ያሳየ ነው። መድኃኒቱ በሰው ልጆች ላይ የተዳከመ የዲስክ በሽታን ለማከም ተፈትኗል።
መድሃኒቱ ለረጅም ጊዜ በሰውነት ውስጥ ንቁ ሆኖ መቆየቱን ለማረጋገጥ ተመራማሪዎቹ አሻሽለውታል, ይህም በተደጋጋሚ መርፌን የመውሰድ ፍላጎትን ይቀንሳል. በተጨማሪም የአጥንትን የማነጣጠር አቅሙን ለማሳደግ ኦስቲዮፖሮሲስን ለማከም ጥቅም ላይ ከሚውለው መድኃኒት ጋር አዋህደውታል።
በጥናቱ ወቅት 20 አይጦች ወደ አይኤስኤስ ተልከዋል, ሌሎች 20 ደግሞ በምድር ላይ እንዲቆዩ ተደርጓል. በሁለቱም ቡድኖች ውስጥ ግማሾቹ አይጦች BP-NELL-PEG ያገኙ ሲሆን ሌላኛው ግማሽ የጨው መፍትሄ አግኝቷል. ከዘጠኝ ሳምንታት በኋላ, በህዋ እና በምድር ላይ, የታከሙት አይጦች በአጥንት መፈጠር ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል. በህዋ ላይ ያልተፈወሱ አይጦች አጥንት መጥፋት አጋጥሟቸዋል ፣በመሬት ላይ ያሉት አይጦች ግን ተረጋግተው ቆይተዋል።
ጥናቱ ውስንነቶች ሲኖሩት ለምሳሌ የአይጦችን ባህሪ በቅርበት መከታተል አለመቻል፣ ተመራማሪዎቹ የ BP-NELL-PEG ለወደፊቱ የጠፈር ተልዕኮዎች እምቅ ተስፋ አላቸው። በቁስሎች ወይም በሌሎች ምክንያቶች የተለመደው የመከላከያ ስልጠና በማይቻልበት ጊዜ መድሃኒቱ የአጥንትን መጥፋት እና የጡንቻኮላክቶሬት መበላሸትን ለመዋጋት ጠቃሚ መሣሪያ ሊሆን ይችላል።
ከጠፈር የተመለሱ ተጨማሪ አይጦችን በመጠቀም ተጨማሪ ምርምር እና የአጥንት መጥፋት ትልቅ የእንስሳት ሞዴል በመካሄድ ላይ ነው. ናሳ በ2030ዎቹ የቡድን ተልእኮዎችን ወደ ማርስ ለመላክ ያቀደው ለአጥንት መጥፋት መፍትሄዎችን ማዘጋጀት ለጠፈርተኞች ጤና እና ደህንነት አስፈላጊ ያደርገዋል።
(ምንጭ፡ ላይቭ ሳይንስ፣ npj ማይክሮግራቪቲ)