ርዕስ፡ በነቃ ​​የቁስ ንድፈ ሃሳብ ውስጥ ያሉ እድገቶች፡ ውስብስብ እኩልታዎችን መፍታት የህይወት ዕቃዎችን ተለዋዋጭነት ለመረዳት

በድሬዝደን ከሚገኘው የማክስ ፕላንክ የሞለኪውላር ሴል ባዮሎጂ እና የጄኔቲክስ ኢንስቲትዩት (MPI-CBG) ሳይንቲስቶች ከሲስተም ባዮሎጂ ድሬስደን (ሲኤስቢዲ) እና ቲዩ ድሬስደን ጋር በመሆን የሕያዋን ቁሶችን ቅርፅ እና ባህሪ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። አዲስ ስልተ ቀመር እድገት. በክፍት ምንጭ ሱፐር ኮምፒዩተር ኮድ ውስጥ የተተገበረው ይህ ስልተ-ቀመር ለመጀመሪያ ጊዜ በተጨባጭ ሁኔታዎች ውስጥ የነቃ ቁስ ንድፈ ሃሳብን ውስብስብ እኩልታዎች መፍታት ይችላል።
ገባሪ ጉዳይ የኬሚካል ነዳጅን ወደ ሜካኒካል ሃይል ሊለውጡ ከሚችሉ ከግለሰቦች የተውጣጡ ቁሳቁሶችን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ወጥነት ያለው ፍሰቶችን እና የእንቅስቃሴ ዘይቤዎችን ያስከትላል። እነዚህ ቁሳቁሶች በሴሎች እና በቲሹዎች መካኒኮች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ነገር ግን ባህሪያቸውን መረዳት በተካተቱት የሂሳብ እኩልታዎች ውስብስብነት ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል።
በቲዩ ድሬስደን በፕሮፌሰር ኢቮ ስባልዛሪኒ የምርምር ቡድን ሳይንቲስቶች የተገነባው አዲሱ አልጎሪዝም የነቃ ቁስ እኩልታዎችን በሶስት ገጽታዎች እና ውስብስብ ቅርጽ ባላቸው ቦታዎች ላይ በትክክል መፍታት ያስችላል። ይህ ግኝት ሳይንቲስቶች የእንቅስቃሴ እና የማይንቀሳቀሱ ሁኔታዎችን የረጅም ጊዜ ባህሪን እንዲገነዘቡ እና እንዲተነትኑ ያስችላቸዋል።
ተመራማሪዎች የነቃ ቁስ ባህሪን በመተንበይ ስለ የእድገት እና የበሽታ ዘዴዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ለምሳሌ, የቲሹዎች ቅርፅ እና አለመረጋጋት ወይም ዲስኦርደር መጀመር አሁን በትክክል ሊተነብይ ይችላል. ይህ እውቀት ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን በመረዳት እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂካል ማሽኖችን በናኖ ሚዛን ለመንደፍ ሰፊ አንድምታዎችን ይይዛል።
አልጎሪዝምን የሚተገበረው ሶፍትዌር በነጻ የሚገኘው በSbalzarini ቡድን በተዘጋጀው ክፍት ምንጭ ላይብረሪ OpenFPM ነው። ይህም መጠነ ሰፊ ሳይንሳዊ ኮምፒውቲንግን ዲሞክራሲያዊ ያደርገዋል፣ ለሳይንስ ምርምር የኮድ ልማት የሚፈጀውን ጊዜ በመቀነስ ምርታማነትን ያሳድጋል።
ይህ በአክቲቭ ቁስ ንድፈ ሃሳብ ውስጥ ያለው ጉልህ እድገት ሳይንቲስቶችን ሴሎች እና ቲሹዎች እንዴት ቅርጻቸውን እንደሚያገኙ የሚገልጸውን የመቶ ዓመት ምስጢር ለመፍታት አንድ እርምጃን ያመጣቸዋል። የሱፐር ኮምፒውተሮችን እና የፈጠራ ስልተ ቀመሮችን ኃይል በመጠቀም፣ ተመራማሪዎች አሁን የህይወት ቁሳቁሶችን ተለዋዋጭነት በጥልቀት መመርመር እና መረዳት ይችላሉ።
በየጥ:
ንቁ የቁስ ንድፈ ሐሳብ ምንድን ነው?
አክቲቭ ቁስ ንድፈ ሃሳብ የኬሚካል ነዳጅን ወደ ሜካኒካል ሃይሎች ሊቀይሩ የሚችሉ ግለሰባዊ አካላት የተዋቀሩ ቁሳቁሶችን ባህሪ ለመረዳት የሚያገለግል ሳይንሳዊ ማዕቀፍ ነው። እነዚህ ቁሳቁሶች የተጣጣሙ ፍሰቶችን እና የእንቅስቃሴ ንድፎችን ያሳያሉ.
ሳይንቲስቶች የነቃ ቁስ ንድፈ ሐሳብን ውስብስብ እኩልታዎች እንዴት ፈቱት?
የማክስ ፕላንክ ኢንስቲትዩት ሳይንቲስቶች፣ የሲስተም ባዮሎጂ ድሬስደን እና ቲዩ ድሬስደን በክፍት ምንጭ ሱፐር ኮምፒውተር ኮድ ውስጥ የተተገበረ አልጎሪዝም ፈጠሩ። ይህ ስልተ-ቀመር የንቁ ጉዳይ ንድፈ ሃሳብ ውስብስብ እኩልታዎችን በተጨባጭ ሁኔታዎች መፍታት ይችላል፣ ይህም ስለ ህይወት ቁሶች ተለዋዋጭነት ግንዛቤን ይሰጣል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
ይህ ጥናት ሳይንቲስቶች የሕብረ ሕዋሳትን ቅርፅ እንዲተነብዩ፣ በባዮሎጂካል ቁሶች ውስጥ ያለውን አለመረጋጋት ወይም መቆጣጠር መጀመሩን እንዲረዱ እና ስለ የእድገት እና የበሽታ ዘዴዎች ግንዛቤን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም በናኖ-ሚዛን ላይ አርቲፊሻል ባዮሎጂካል ማሽኖች ዲዛይን ላይ እገዛ የማድረግ አቅም አለው.
አልጎሪዝምን የሚተገበረው ሶፍትዌር ለሌሎች ይገኛል?
አዎ፣ ሶፍትዌሩ በነጻ ምንጭ በSbalzarini ቡድን በተሰራው OpenFPM በኩል ይገኛል። ይህ የስሌት ሳይንቲስቶች የሱፐር ኮምፒዩተር ኮዶችን እንዲጽፉ እና መጠነ ሰፊ ሳይንሳዊ ኮምፒውቲንግን ዲሞክራሲያዊ ያደርገዋል፣ በሳይንሳዊ ምርምር ምርታማነትን ያሳድጋል።