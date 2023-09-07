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አዲስ ካታሊስት ለሃይድሮጅን ጋዝ ምርት የኃይል ፍላጎቶችን በእጅጉ ይቀንሳል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 7, 2023
አዲስ ካታሊስት ለሃይድሮጅን ጋዝ ምርት የኃይል ፍላጎቶችን በእጅጉ ይቀንሳል

የኬሚካል መሐንዲሶች ቡድን በኒኬል አረፋ (NiFeMo-PC) ላይ የተገጠመ የካርቦን ውህድ ኒኬል-ብረት-ሞሊብዲነም-ፎስፋይድ በመባል የሚታወቀው ከፍተኛ ብቃት ያለው ማነቃቂያ ፈጥሯል፣ይህም ሃይድሮጅን እና ኦክስጅንን ከውሃ ለማመንጨት የሚያስፈልገውን የኤሌክትሪክ ኃይል በእጅጉ ይቀንሳል። ይህ ግኝት ከቅሪተ አካል ነዳጆች ንጹህ እና ታዳሽ አማራጭ የሆነውን ሃይድሮጂን ጋዝ ለማምረት የበለጠ ንጹህ እና ዘላቂ ዘዴን ይሰጣል።

በተለምዶ የኢንደስትሪ የሃይድሮጂን አመራረት ዘዴዎች ካርቦን ወደ ከባቢ አየር ይለቃሉ እና ለአካባቢ ብክለት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ. አዲስ የተቀናበረው የኒፌሞ-ፒሲ ካታሊስት የውሃ ሞለኪውሎችን ኤሌክትሪክን በመጠቀም ወደ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን የሚከፍለው የውሃ ኤሌክትሮላይዜሽን የኃይል ፍላጎትን ለመቀነስ ወጪ ቆጣቢ እና በቀላሉ የተሰራ መፍትሄ ይሰጣል።

ማነቃቂያው በኬሚካላዊ ምላሽ ኤሌክትሮኖችን በመለገስ እና በመቀበል የሚታወቀው ኒኬል-ብረት-ሞሊብዲነም (NiFeMo) የተባለ የሽግግር ብረት ቅይጥ ይጠቀማል። ፎስፋይድ ወደ ማነቃቂያው መጨመር በአልካላይን ኤሌክትሮላይት መፍትሄ ውስጥ ያለውን የዝገት መቋቋም ያሻሽላል. ይህንን ባለ ሁለትዮሽ ማነቃቂያን በመቅጠር ቡድኑ በሃይል ፍጆታ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል።

የNiFeMo-PC ማነቃቂያው እንደ ፕላቲነም እና ኢሪዲየም ኦክሳይድ ባሉ ውድ እና ብርቅዬ ንጥረ ነገሮች ላይ ከታመኑት ቀደምት ማበረታቻዎች ብዙ ጥቅሞች አሉት። የሁለቱም የሃይድሮጅን እና የኦክስጂን ኢቮሉሽን ምላሾች (HER እና OER) የማንቃት ኃይልን ዝቅ ለማድረግ ያለው አቅም እና ውጤታማነት ለሃይድሮጂን ጋዝ ምርት የበለጠ ለንግድ የሚጠቅም አማራጭ ያደርገዋል።

ተመራማሪዎቹ የአደጋውን ቅንጅት እና የቫሌሽን ሁኔታ ለማረጋገጥ የተለያዩ ሙከራዎችን አካሂደዋል, ይህም የተረጋጋ እና አፈፃፀሙን ያረጋግጣል. ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የNiFeMo-PC ማነቃቂያ በHER እና OER ሂደቶች ውስጥ በትንሹ ከመጠን በላይ አቅም ያለው ጥሩ አፈፃፀም አሳይቷል።

ቡድኑ ግኝታቸው ንፁህ ፣ ቀልጣፋ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ መጠነ ሰፊ የሃይድሮጂን ምርት መንገድ ይከፍታል የሚል ተስፋ አለው። በዝግጅቱ ቀላል እና ከፍተኛ ጥንካሬ, የ NiFeMo-PC ማነቃቂያ ለወደፊቱ የሃይድሮጂን ጋዝ ምርት ትልቅ ተስፋ ይሰጣል.

ምንጮች፡- ናኖ ምርምር ኢነርጂ፣ Tsinghua University Press

By ሮበርት አንድሪው

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