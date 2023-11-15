ሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች፡ ልዩ የሆኑ ነፍሳትን አስደናቂ ግኝት

በዴንማርክ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ተመራማሪዎች በቅርቡ አንድ አስደሳች ግኝት አደረጉ - የጠርሙስ መክፈቻን የሚመስል ልዩ ባህሪ ያለው አዲስ የጥንዚዛ ዝርያ። ይህ አስደናቂ ግኝት ውስብስብ በሆነው የነፍሳት ብዝሃ ህይወት ላይ ብርሃን ይፈጥራል። በባዮሎጂስት አስላክ ካፔል ሀንሰን እና በቡድናቸው የሚመራው ጥናቱ የእነዚህን አስደናቂ ፍጥረታት አስገራሚ ገፅታዎች በጥልቀት ለመመርመር ያለመ ነው።
ጥንዚዛ ብልት በእያንዳንዱ ዝርያ ውስጥ ልዩ በሆነ ሁኔታ ስለሚሻሻሉ ዝርያዎችን በመለየት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የእነዚህ የአካል ክፍሎች አስደናቂ ቅርጾች ጥንዚዛዎች አንድ ዓይነት ዝርያ ካላቸው ግለሰቦች ጋር ብቻ ሊራቡ እንደሚችሉ ያረጋግጣሉ. ቡድኑ በነፍሳት ብልት ላይ ያደረገው ጥናት ስድስት አዳዲስ የሮቭ ጥንዚዛ ጂነስ ሎንኮቪሊየስ ዝርያዎችን እንዲለዩ አድርጓቸዋል፣ይህም ለብዙ አሥርተ ዓመታት በሙዚየም ስብስቦች ውስጥ ተደብቆ ነበር።
አንድ የተለየ ዝርያ አሁን ሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ተብሎ የሚጠራው የጠርሙስ መክፈቻ በሚመስል ቅርጽ ባለው የወንድ ብልት ብልት ምክንያት ጎልቶ ታይቷል። የካርልስበርግ ፋውንዴሽን ለጋስ ለነፃ ምርምር ድጋፍ እውቅና ለመስጠት ፣ ቡድኑ ይህንን ዝርያ ከመሠረቱ በኋላ ለመሰየም ወስኗል ። የካርልስበርግ ፋውንዴሽን በፕላኔታችን ላይ አዳዲስ ዝርያዎችን ለማግኘት በዴንማርክ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች, ጉዞዎች እና ሳይንሳዊ መሳሪያዎች ግዥዎች አስተዋፅኦ ያደርጋል.
የሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች ልዩ የመኖሪያ ምርጫዎች አሏቸው, በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ተጋላጭነታቸውን ይጨምራሉ. የሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች በቺሊ እና በአርጀንቲና ውስጥ በአበባዎች ላይ በደረቁ ቅጠሎች መካከል ፣ በዛፉ ቅርፊት ወይም በፈንገስ ላይ ከሚኖሩ አዳኝ ጥንዚዛ ዘመዶቻቸው በተቃራኒ መሬት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ጥንዚዛዎች በሥነ-ምህዳር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ, ይህም የእነሱን ዝርያዎች የመረዳት እና የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል.
ምድር ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የብዝሃ ህይወት ቀውስ ስላጋጠማት የእነዚህ የሎንኮቪሊየስ ዝርያዎች ግኝት በጣም ወሳኝ በሆነ ጊዜ ላይ ይመጣል። በፕላኔታችን ላይ ከሚገኙት ሁሉም ዝርያዎች እስከ 85% የሚደርሱት በስም ያልተጠቀሱ እና በሳይንስ እና በሰብአዊነት በአጠቃላይ የማይታወቁ እንደሆኑ ይገመታል. የታክሶኖሚክ ምደባ አስፈላጊነት ለተፈጥሮ ጥበቃ ጥረቶች ባለው አስተዋፅኦ ላይ ነው.
ተመራማሪዎቹ ስለ ፕላኔቷ የዝርያ ቀውስ የበለጠ ሰዎችን ለማነጋገር የሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ብልት ብልትን የሚሠራ የማይዝግ ብረት ሞዴል ፈጥረዋል፣ይህም እንደ ጠርሙስ መክፈቻ በእጥፍ ይጨምራል። ዓላማው ከመኖሪያ መጥፋት እና ከአየር ንብረት ለውጥ አንጻር ቀጣይነት ያለው ዝርያ ምርምር፣ ጥበቃ እና ተግባር አስፈላጊነት ግንዛቤን በማሳደግ በነፍሳት ምርምር ላይ ፍላጎት ማነሳሳት ነው።
ተጨማሪ ምርምር በሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች ዙሪያ ያሉትን ምስጢራት ለመክፈት የህይወት ዑደታቸውን፣ የስነ-ምህዳር ሚናቸውን እና የባህሪ ንድፎችን ጨምሮ አስፈላጊ ነው። እነዚህ ትንንሽ ሆኖም አስደናቂ ፍጥረታት ስለ ተፈጥሮው ዓለም ግንዛቤ ውስጥ እንዲገቡ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ብዙ እውቀት ይሰጣሉ። እነዚህን ያልተገኙ ዝርያዎች በጣም ከመዘግየቱ በፊት ምርምር ለማድረግ እና ለመጠበቅ ቅድሚያ መስጠቱ በጣም አስፈላጊ ነው።