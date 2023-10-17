AI Tool ሱፐርኖቫን ፈልጎ ያገኛል እና ይመድባል፣ የሰውን ተሳትፎ አስፈላጊነት ያስወግዳል

አዲስ ሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ (AI) መሳሪያ የመጀመሪያውን ሱፐርኖቫ በተሳካ ሁኔታ ፈልጎ አግኝቷል፣ ለይቷል እና መድቧል። ይህ አስደናቂ ስኬት የሰው ልጆች እነዚህን ኃይለኛ የጠፈር ፍንዳታዎች ከመለየት እና ከማጥናት ሂደት ሙሉ በሙሉ ሲወገዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ሱፐርኖቫ ከፍተኛ መጠን ያለው ብርሃን የሚያመነጩ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የከዋክብት ፍንዳታዎች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የሱፐርኖቫዎች ምርመራ እና ትንተና ሰው እና ሮቦቶችን ያካትታል. ነገር ግን በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የሚመራ ቡድን ሂደቱን የሚያፋጥን እና የሰውን ስህተት የሚያስወግድ ብሩህ ትራንዚየንት ሰርቬይ ቦት (BTSbot) የተባለ ሙሉ በሙሉ በራስ-ሰር የሚሰራ ስርዓት አዘጋጅቷል።
የ AI አልጎሪዝምን ለማሰልጠን ተመራማሪዎቹ ከ1.4 የስነ ፈለክ ምንጮች የተገኙ ከ16,000 ሚሊዮን በላይ ታሪካዊ ምስሎችን ተጠቅመዋል። BTSbot ከዚህ ሰፊ መጠን ያለው መረጃ በመመርመር እና በመማር አዳዲስ የሱፐርኖቫ እጩዎችን በፍጥነት መተንተን እና መመደብ ይችላል።
ሰዎችን ከሉፕ ማውጣት የሂደቱን ውጤታማነት ከማሳደግም በላይ ጥልቅ ምልከታዎችን ለማግኘት ያስችላል። ይህ አውቶሜትድ ሲስተም የምርምር ቡድኑ ምልከታዎቻቸውን እንዲመረምር እና የእነዚህን የጠፈር ፍንዳታዎች አመጣጥ ለማብራራት አዲስ መላምቶችን እንዲያዘጋጅ ጊዜን ነፃ ያደርጋል።
ፕሮጀክቱን የመሩት የሰሜን ምዕራብ ዩንቨርስቲው አዳም ሚለር የዚህን ስኬት አስፈላጊነት ሲገልጹ፣ “ለመጀመሪያ ጊዜ ተከታታይ ሮቦቶች እና AI ስልተ ቀመሮች ሱፐርኖቫ መገኘቱን ተመልክተዋል፣ ለይተው አውቀዋል፣ አረጋግጠዋል። ተጨማሪ ማሻሻያዎች ሮቦቶች የተወሰኑ የከዋክብት ፍንዳታ ዓይነቶችን እንዲለዩ ስለሚያስችላቸው ይህ አስፈላጊ ወደፊት እርምጃ ይወስዳል።
ቡድኑ SN2023tyk በተባለ አዲስ የሱፐርኖቫ እጩ ላይ BTSbotን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል። እንደ ካልቴክ፣ ሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ እና እንግሊዝ እና ስዊድን ካሉ ዩኒቨርስቲዎች ከተውጣጡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር የአለምአቀፍ ቡድን የዚህን AI መሳሪያ ሃይል እና አቅም አሳይቷል።
የዚህ ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ ስርዓት ልማት በአስትሮፊዚክስ መስክ ከፍተኛ እድገትን ይሰጣል ፣ የሱፐርኖቫን ፍለጋ እና ምደባ ሂደትን ያመቻቻል። ይህ AI መሳሪያ የሰውን ልጅ ተሳትፎ ከማስወገድ በተጨማሪ ተመራማሪዎች ወደ ምልከታቸው እንዲገቡ እና ስለ አጽናፈ ዓለማት ሚስጥሮች ጥልቅ ግንዛቤዎችን እንዲያሳዩ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጣል።
ትርጓሜዎች
- ሱፐርኖቫ: እጅግ በጣም ብሩህ እና ኃይለኛ የኮከብ ፍንዳታ.
– BTSbot፡ The Bright Transient Survey Bot፣ በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የሱፐርኖቫዎችን ፈልጎ ማግኘት እና መፈረጅ በራስ ሰር የሚሰራ AI መሳሪያ ነው።
ምንጮች:
- ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifies-its-first-supernova/)
- ካልቴክ
- የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ
- ሊቨርፑል ጆን ሙርስ ዩኒቨርሲቲ
- ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ