አዲስ AI መሳሪያ የSupernovae ፍለጋን በራስ-ሰር ያደርጋል

በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የሚመራ አለምአቀፍ ትብብር ሱፐርኖቫን መለየት፣ መለየት እና መመደብ የሚችል Bright Transient Survey Bot (BTSbot) የተባለ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መሳሪያ አዘጋጅቷል። ይህ የመሬት ሰሪ መሳሪያ በሌሊት ሰማይ ላይ የሱፐርኖቫዎችን ፍለጋ በራስ-ሰር ያደርገዋል፣ ይህም የሰውን ልጅ ከሂደቱ ሊያስወግድ እና የሰውን ስህተት ሊፈጥር ይችላል። የ AI መሳሪያው የማወቂያ ሂደቱን ያፋጥናል እና ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ ምስሎችን በመጠቀም ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ምስሎችን በመጠቀም የሰለጠኑ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የተረጋገጡ ሱፐርኖቫዎች፣ የፍላሪንግ ኮከቦች፣ ተለዋዋጭ ኮከቦች እና ፈላጭ ጋላክሲዎች።
ሱፐርኖቫ የሚከሰቱት ኮከቦች የዝግመተ ለውጥ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርሱ እና የኒውክሌር ፊውዥን ነዳጅ ሲያሟጥጡ ነው። የውጪው ንብርብሮች በሚፈነዱበት ጊዜ የኮከቡ እምብርት ይወድቃል, ይህም ደማቅ እና ከፍተኛ ፍንዳታ ያስከትላል. የBTSbot የማሽን መማሪያ ስልተ-ቀመር ልዩ የከዋክብት ፍንዳታ ዓይነቶችን እንዲለይ ያስችለዋል፣ ይህም በኮስሚክ ፍንዳታ ጥናት ውስጥ ትልቅ እርምጃ ነው። ተመራማሪዎች ሰዎችን ከሂደቱ በማስወገድ ምልከታዎችን ለመተንተን እና ስለ እነዚህ የጠፈር ክስተቶች አመጣጥ አዳዲስ መላምቶችን ለማዳበር ብዙ ጊዜ አላቸው።
የ AI መሳሪያ የሱፐርኖቫን ጥናት ለማቀላጠፍ ብቻ ሳይሆን ተመራማሪዎች የከዋክብትን የህይወት ኡደት እና እንደ ካርቦን፣ ብረት እና ወርቅ ያሉ ንጥረ ነገሮችን መፈጠር እንዲረዱ ይረዳል። በአሁኑ ጊዜ ሰዎች ሱፐርኖቫን ለመለየት እና ለመተንተን ከሮቦት ስርዓቶች ጋር ይሰራሉ። የሮቦቲክ ቴሌስኮፖች አዳዲስ ምንጮችን ለመለየት የምሽት ሰማይን ያለማቋረጥ ይሳሉ፣ እና አውቶማቲክ ሶፍትዌር የእጩ ፍንዳታዎችን ዝርዝር ይፈጥራል። ሰዎች እነዚህን እጩዎች ለማረጋገጥ ብዙ ጊዜ ያሳልፋሉ። በዚህ የስራ ሂደት ውስጥ የ BTSbot መጨመር የሰዎችን የመመርመር ፍላጎት ይቀንሳል እና ተመራማሪዎች አስፈላጊውን ተግባራትን እንዲያከናውኑ በ AI ላይ እንዲተማመኑ ያስችላቸዋል.
የጥናቱ ተባባሪ መሪ የሆኑት ናቢል ሬምቱላ የ AI መሳሪያን ውጤታማነት ጎላ አድርገው ገልጸው አንዴ ስራ ከጀመረ በኋላ የሰው ልጅ BTSbot እና ሌሎች AI ሲስተሞች ያለማንም ጣልቃገብነት ሚናቸውን እንደሚወጡ እምነት ሊጥልባቸው ይችላል። የዚህ AI መሳሪያ ልማት በሱፐርኖቫ ጥናት ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው እና የሳይንሳዊ ግኝቶችን በማፋጠን ረገድ AI ያለውን አቅም ያሳያል።
ምንጮች: Northwestern University, Space.com