በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ ጥቁር ካርቦን ለተሻሻለ ውክልና የሚሆን አዲስ ሞዴል

ተመራማሪዎች የከባቢ አየር አየር ዋና አካል የሆነውን ጥቁር ካርቦን (BC) ውክልና ላይ ጉድለቶችን ለይተው አውቀዋል፣ በአሁኑ የአለም የአየር ንብረት ሞዴሎች (ጂሲኤምኤስ)። በቅርብ የተደረገ ጥናት በ Chen et al. በጨረር ውጤቶቹ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩትን የBC ማይክሮ ፊዚካል እና ኦፕቲካል ባህሪያትን ይመረምራል እና እነዚህን ድክመቶች ለመፍታት የተሻሻለ የኤሮሶል ኦፕቲካል ሞዴል ሃሳብ ያቀርባል።
BC በጠንካራ ብርሃን የመምጠጥ አቅሞች እና ለአየር ንብረት ሙቀት ባለው አስተዋፅዖ ይታወቃል። ነገር ግን፣ ከክርስቶስ ልደት በፊት የተወሳሰቡ ድብልቅ ግዛቶች በቂ ውክልና ባለመኖሩ የኤሮሶሎች የመምጠጥ ቅልጥፍና እና የአለም ሙቀት መጨመር በጂ.ሲ.ኤም.ዎች ውስጥ በጣም የተገመተ ሆኖ ተገኝቷል።
Chen እና ሌሎች. የተተነተነ የብዝሃ-ምንጭ ምልከታ የቅንጣት መጠን ስርጭት እና የመቀላቀል ሁኔታ የጨረር ውጤቶቹን በእጅጉ የሚነኩ ቁልፍ የBC ባህሪያትን ለመለየት። ከዚያም የተሻሻለ የኤሮሶል ኦፕቲካል ሞዴል ሠርተዋል ይህም በአስተያየቶቹ ላይ ተመርኩዞ ለእነዚህ ንብረቶች በተሻለ ሁኔታ ይይዛል. ይህ የተሻሻለ ሞዴል በመቀጠል በጂሲኤም ውስጥ ተተግብሯል።
ተመራማሪዎቹ የመስክ ምልከታዎችን በመጠቀም የአዲሱን ሞዴል አፈጻጸም ገምግመዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የተተነበየው የቢሲ መምጠጥ ከተሻሻሉ ውክልናዎች ጋር በይበልጥ ከዓለም ዓቀፉ የBC ምልከታዎች ጋር የተጣጣመ ነው። ይህ የሆነው ከBC ጋር በተያያዙ የማይክሮ ፊዚካል እና ድብልቅ ባህሪያት የበለጠ ትክክለኛ ትንበያ ነው።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የተሻሻለው የቢሲ ውክልና የጨረር ኃይልን እና የአየር ንብረት ተፅእኖን እስከ 24 በመቶ እንዲቀንስ አድርጓል. ይህ ለበለጠ አስተማማኝ የአየር ሁኔታ ትንበያ BC በጂሲኤም ውስጥ በትክክል መወከል አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
ይህ ጥናት፣ “AErosol Optical Module with Observation-Constrained Black Carbon properties for Global የአየር ንብረት ሞዴሎች” የሚል ርዕስ ያለው ጥናት በጆርናል ኦቭ አድቫንስ ኢን ሞዲሊንግ ኧር ሲስተምስ ላይ ታትሟል።
በማጠቃለያው, Chen et al. BC በGCMs ውስጥ ለመወከል የተሻሻለ ሞዴል አዘጋጅተዋል፣የBCን የማይክሮ ፊዚካል እና የጨረር ባህሪያት ጉድለቶችን ለመፍታት። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ይህ የተሻሻለ ውክልና ከዓለም አቀፍ ምልከታዎች ጋር የተሻለ ስምምነት እና ከBC የአየር ንብረት ተጽእኖዎች ጋር እንዲቀንስ ያደርጋል። ይህ ጥናት BC በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ያለውን ሚና እንድንረዳ እና የአየር ንብረት ትንበያዎችን ለማሻሻል ጠቃሚ መሳሪያን ይሰጠናል።
ምንጮች:
- ቼን፣ ጂ.፣ ዋንግ፣ ጄ.፣ ዋንግ፣ ዋይ፣ ዋንግ፣ ጄ. (2023) ለአለም አቀፍ የአየር ንብረት ሞዴሎች በመመልከት የተገደበ ጥቁር ካርቦን ባህሪያት ያለው ኤሮሶል ኦፕቲካል ሞጁል። ጆርናል ኦቭ ግስጋሴዎች በሞዴሊንግ የምድር ስርዓቶች, 15, e2022MS003501.