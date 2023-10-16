ውስብስብ ካንሰሮችን ለማከም አለምአቀፍ ቡድን በ3D-የታተመ እጢ ሞዴል አዘጋጅቷል።

በዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ የሚመራው ኢንተርዲሲፕሊናዊ የተመራማሪዎች ቡድን በ3D የታተመ እጢ ሞዴል በተሳካ ሁኔታ ውስብስብ የካንሰር ህክምናዎችን ማሻሻል የሚያስችል አቅም ያለው ነው። ፈጠራው ቴክኒክ የባዮፕሪንግ ቴክኖሎጂዎችን እና ማይክሮፍሉዲክ ቺፕስ በመባል የሚታወቁትን ሰው ሰራሽ አወቃቀሮችን በማጣመር የተለያዩ እጢዎችን የበለጠ ትክክለኛ ውክልና ይፈጥራል።
Heterogeneous ዕጢዎች ብዙ አይነት የካንሰር ሕዋሳትን ያቀፉ ሲሆን ይህም በማይታወቅ ሁኔታ የተበተኑ ናቸው. እነዚህን እብጠቶች የማጥናት ባህላዊ ዘዴዎች ሴሎችን ከባዮፕሲ በማውጣት በጠፍጣፋ የፔትሪ ምግቦች ውስጥ ማደግን ያካትታል። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች ይህ 2D ሞዴል በሰውነት ውስጥ ያሉትን ዕጢዎች ውስብስብነት በትክክል እንዳልያዘ ደርሰውበታል.
በሳይንቲፊክ ሪፖርቶች ላይ የታተመው የቡድኑ ጥናት በ3-ል የታተመ እጢ ሞዴል መፈጠሩን የሚገልፅ ሲሆን ይህም ውስብስብ የሆነውን ዕጢን ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ያለውን አካባቢም ይደግማል። ይህ ሞዴል ሳይንቲስቶች እንደ የተለያዩ የኬሞቴራፒ መድሐኒቶች ያሉ የተለያዩ የሕክምና ዘዴዎችን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ እና እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል.
በ3D የታተመ እጢ ሞዴል ለመፍጠር ተመራማሪዎቹ በመጀመሪያ የታካሚውን እጢ አካባቢ የደም ፍሰትን እና ሌሎች ፈሳሾችን የሚመስሉ ፖሊመር ማይክሮፍሉይድ ቺፖችን ሰሩ። ከዚያም ብዙ አይነት የካንሰር ሕዋሳትን አፈሩ እና የሕዋስ ባህሎችን በሕይወት ለማቆየት አልሚ ምግቦችን በሚያቀርብ ብጁ ባዮይንክ ውስጥ አገዱዋቸው። ቡድኑ የኤክስትራክሽን ባዮፕሪንተርን በመጠቀም የተለያዩ አይነት የካንሰር ሕዋሳትን በማይክሮፍሉይዲክ ቺፕስ ላይ በመደርደር ህያው የሆነ ባለ 3D የታተመ እጢ ሞዴል አስገኝቷል።
የቡድኑ ትኩረት ከሚሰጠው ቦታ አንዱ የጡት ካንሰር ሲሆን ይህ ደግሞ ሜታስታሲዝ በሚፈጠርበት ጊዜ በተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶች ምክንያት በጣም ውስብስብ ከሆኑት ካንሰሮች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። ውስብስብ የጡት ካንሰር ሞዴሎችን በመፍጠር ተመራማሪዎች ስለ በሽታው የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ እና የበለጠ ውጤታማ የሕክምና እቅዶችን ማዘጋጀት ይችላሉ.
የዚህ 3D-የታተመ እጢ ሞዴል እድገት በካንሰር ምርምር እና ህክምና መስክ ከፍተኛ እድገትን ይወክላል። እንደ ዘግይቶ ደረጃ ካንሰር ላሉ ከባድ ሁኔታዎች የሕክምና አማራጮችን ለመፈተሽ ፈጣን፣ ርካሽ እና አነስተኛ ወራሪ ዘዴዎችን ይፈቅዳል።
ምንጮች:
– ሳይንሳዊ ሪፖርቶች፡- ቁጥጥር የሚደረግበት የእጢ ልዩነት በጋራ ባህል ስርዓት በ3D ባዮ-ታተመ ዕጢ-በቺፕ ሞዴል።
- የዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ: '3D የታተመ ዕጢ ስለ ውስብስብ ካንሰር የተሻለ ግንዛቤን ይፈቅዳል'
- ሞጊሚ, ኤን., እና ሌሎች. (2022) በ 3D bio-print tumor-on-chip ሞዴል በጋራ ባህል ስርዓት ቁጥጥር የሚደረግበት ዕጢ ልዩነት። ሳይንሳዊ ዘገባዎች፣ 12(1)፣ 663