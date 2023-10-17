ሳይንቲስቶች በመደመር ምርት ውስጥ ውጥረትን ለመለካት ኒውትሮን ይጠቀማሉ

በኦክ ሪጅ ናሽናል ላብራቶሪ (ORNL) ሳይንቲስቶች ኒውትሮን በመቅጠር በማቴሪያል ውስጥ ያለውን ጫና የመለካት እና የአቶሚክ እንቅስቃሴን የመቆጣጠር ችሎታቸውን በተሳካ ሁኔታ አሳይተዋል። ተመራማሪዎቹ በማኑፋክቸሪንግ ወቅት የሚፈጠረውን ቀሪ ጭንቀት ያለማቋረጥ ለመለካት ከVULCAN beamline በORNL Spallation Neutron Source (SNS) ላይ ካለው የVULCAN beamline ጋር በመተባበር OpenN-AM የተባለ የ3D ማተሚያ መድረክን ተጠቅመዋል።
የኢንፍራሬድ ኢሜጂንግ እና የኮምፒዩተር ሞዴሊንግ ከOpeN-AM መድረክ ጋር በማዋሃድ ሳይንቲስቶች በምርት ሂደቱ ውስጥ ስለ ቁሳዊ ባህሪ ጥልቅ ግንዛቤ ማግኘት ችለዋል። በዝቅተኛ የሙቀት ለውጥ (LTT) ብረት ላይ ያተኮሩ ሲሆን በሙቀት ለውጥ ወይም በተተገበረ ጭነት ምክንያት ለሚፈጠረው ውጥረት ምላሽ የአተሞችን እንቅስቃሴ ይከታተላሉ።
ውጫዊው ጫና ወይም የጭንቀት ምንጭ ከተወገደ በኋላ የሚቆዩ ጭንቀቶች ወደ ቁሳቁስ መበላሸት እና ያለጊዜው ውድቀት ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህን ቀሪ ውጥረቶችን መፍታት በሚፈለገው ባህሪ እና አፈፃፀም ትክክለኛ አካላትን ለማምረት ወሳኝ ነው። የኦርኤንኤል ተመራማሪዎች ውጥረቶችን እንዴት እንደሚከፋፈሉ ለማወቅ የቁሳቁሶችን ተለዋዋጭ ጫና በትክክል የሚለካ ሙከራ ቀርፀው ፈጽመዋል።
በተጨማሪ ማምረቻ ወቅት የሚቀረውን ጭንቀት የመለካት እና የመቆጣጠር ችሎታ እንደ አውቶሞቲቭ፣ ኤሮስፔስ፣ ንፁህ ኢነርጂ እና መሳሪያ-እና-ሞት ባሉ ኢንዱስትሪዎች ላይ ትልቅ አንድምታ አለው። ጥንካሬን ለመጨመር እና ቀላል እና ውስብስብ ቅርጾችን ለመፍጠር አምራቾች የአካል ክፍሎችን ቀሪ ጭንቀት ማስተካከል ይችላሉ። በኦርኤንኤል ሳይንቲስቶች የተደረገው ቀዳሚ ምርምር የ2023 R&D 100 ሽልማት አስገኝቶላቸዋል።
ጥናቱ የተደገፈው በORNL የላቦራቶሪ ዳይሬክቶሬት ጥናትና ምርምር ፕሮግራም ሲሆን ይህም ከፍተኛ ስጋት ያለባቸውን የምርምር እና የልማት ጥረቶች ለሀገር አቀፍ መርሃ ግብሮች ከፍተኛ ጠቀሜታን ይሰጣል። ሳይንቲስቶቹ ለምርት ፍላጎታቸው ተስማሚ የሆኑ ብረቶች ላይ ተመሳሳይ ሙከራዎችን ለማድረግ ከአለም ዙሪያ ያሉ ሌሎች ተመራማሪዎች ወደ ORNL እንደሚመጡ ተስፋ ያደርጋሉ።
ይህ ጥናት በሙቀት ቅልጥፍና እና በደረጃ ለውጦች ላይ የተሻለ ቁጥጥርን በማቅረብ ቀሪ ውጥረት ሁኔታዎችን እና የንብረት ስርጭቶችን በተጨመሩ የማምረቻ ክፍሎች ውስጥ ለመንደፍ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። እነዚህን ምክንያቶች በመረዳት እና በመቆጣጠር የተሻሻለ የቁሳቁስ ባህሪ እና አፈፃፀም ሊገኝ ይችላል.
ምንጮች:
- የኦክ ሪጅ ብሔራዊ ላቦራቶሪ