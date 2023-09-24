እጅግ በጣም ዝቅተኛ የጨረር ኬብሎች ለ Neutrino እና Dark Matter Detectors

በዓለም ዙሪያ ያሉ የምርምር ቡድኖች ስለ ጽንፈ ዓለም የቁስ አመጣጥ እና ተፈጥሮ ግንዛቤ ሊሰጡ የሚችሉ እጅግ በጣም ያልተለመዱ ክስተቶችን ለማግኘት እየሰሩ ነው። ነገር ግን ከበስተጀርባ ጫጫታ እና ከጠፈር ጨረሮች ጣልቃ ገብነት የተነሳ ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል። አንዱ የመስተጓጎል ምንጭ የሚመጣው እምቅ ምልክቶችን ለመቅዳት በኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ካለው የተፈጥሮ ራዲዮአክቲቪቲ ነው። ይህንን ችግር ለመፍታት በፓስፊክ ሰሜን ምዕራብ ብሄራዊ ላቦራቶሪ (PNNL) ውስጥ ያለ ቡድን እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነ ራዲዮአክቲቭ ብክለት ያላቸውን እጅግ በጣም ንጹህ ቁሶች የያዙ የኤሌክትሮኒክስ ኬብሎችን ሠርቷል።
ከQ-Flex Inc. ጋር በመተባበር የተፈጠሩት ኬብሎች በኒውትሪኖ እና በጨለማ ቁስ ሙከራዎች እንዲሁም ወደፊት በኳንተም ኮምፒውተሮች ላይ የሚደርሰውን ጣልቃገብነት ለመቀነስ አፕሊኬሽኖች አሏቸው። ተመራማሪዎቹ በሬዲዮአክቲቭ ብክለት ውስጥ ከገበያ ከሚቀርቡ አማራጮች መቶ እጥፍ ያነሰ ኬብሎችን ማምረት ችለዋል። ይህ ግኝት ሚስጥራዊነት ላላቸው የፊዚክስ ሙከራዎች አዲስ እድሎችን ይከፍታል በደቂቃ የብክለት ደረጃዎች እንኳን የማይታዩ ምልክቶችን ሊደብቁ ይችላሉ።
እጅግ በጣም ንፅህናን ለማግኘት ቡድኑ በእያንዳንዱ የኬብል ምርት ሂደት የዩራኒየም፣ ቶሪየም እና ፖታስየም የብክለት ደረጃዎችን ገምግሟል። ልዩ የማጽዳት እና የማምረት ቴክኒኮች ተዘጋጅተው ብክለትን ወደ ዝቅተኛ ደረጃ ለመቀነስ ተዘጋጅተዋል. የተገኙት ኬብሎች አሁን ከብክለት የፀዱ በመሆናቸው በሚቀጥለው ትውልድ የጨለማ ቁስ እና የኒውትሪኖ ሙከራዎች ላይ ተጽዕኖ አይኖራቸውም።
ከበስተጀርባ ጨረር የሚመጣውን ጣልቃገብነት በመቀነስ እነዚህ ዝቅተኛ የራዲዮአክቲቪቲ ኬብሎች የሙከራዎችን ስሜት ይጨምራሉ እና በፈላጊ ዲዛይን ላይ የበለጠ ተለዋዋጭነትን ይሰጣሉ። ይህ ተመራማሪዎችን ስለ ጨለማ ቁስ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለ ቁስ ሕልውና ሚስጥሮችን ለመፍታት የሚረዱ እጅግ በጣም ያልተለመዱ ክስተቶችን እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል።
ገለልተኛ ያልሆነ ድርብ ቤታ መበስበስ፣ ብርቅዬ የኒውክሌር መበስበስ እና የጨለማ ቁስ መኖር እነዚህ ሙከራዎች የሚመለሱባቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። የእነዚህ የማይታዩ ክስተቶች መለየት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ የማድረግ አቅም አለው። እጅግ በጣም ዝቅተኛ የጨረር ኬብሎች ልማት እነዚህን ግኝቶች ለማሳካት ትልቅ እርምጃ ነው።
ምንጮች:
- EPJ ቴክኒኮች እና መሳሪያዎች፡ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የጨረር ኬብሎች እድገትን የሚዘግብ የጆርናል ህትመት (ደራሲ፡ ሪቻርድ ሳልዳንሃ እና ሌሎች)
- የፓሲፊክ ሰሜን ምዕራብ ብሔራዊ ላቦራቶሪ፡ የዋናው መጣጥፍ ምንጭ እና የምርምር ተቋም።