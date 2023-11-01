አዲስ ጥናት በMoS2 ውስጥ የኤሌክትሮኒካዊ ግብረ-ሰዶማዊነትን ገለልተኛ ለማድረግ ውጤታማ ዘዴን ያሳያል

ሞሊብዲነም ዲሰልፋይድ (MoS2) የጋዝ ዳሳሾችን እና የፎቶካታላይቶችን ጨምሮ ሰፋ ያለ አፕሊኬሽኖች ያሉት ሁለገብ ቁሳቁስ ነው። ነገር ግን የኤሌክትሮኒካዊ ባህሪያቱን መረዳቱ በተለያዩ እና የማይደገሙ ውጤቶች ምክንያት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። በቅርብ ጊዜ በዶክተር ኤሪካ ጂያንግሪሶስቶሚ እና ቡድናቸው በHZB ባደረጉት ጥናት፣ የተሰነጠቁ የጅምላ MoS2 ንጣፎችን ኤሌክትሮኒካዊ ባህሪያትን ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመመርመር ዓላማ አድርገዋል።
ኤክስሬይ የፎቶ ኤሌክትሮን ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የ MoS2 ናሙናዎች ሰፊ የገጽታ ቦታዎች ላይ የኮር-ደረጃ ኤሌክትሮን ኢነርጂዎችን ካርታ ሰሩ። አዲስ ለተሰነጣጠሉ ወለሎች በኤሌክትሮን ኢነርጂዎች ላይ ጉልህ ልዩነቶችን እና አለመረጋጋትን ተመልክተዋል፣ ይህም ተከታታይ ውጤቶችን ለማግኘት ያለውን ችግር ያሳያል። ይሁን እንጂ የክፍል ሙቀት አቶሚክ ሃይድሮጂን ሕክምና የኤሌክትሮኒካዊ አለመመጣጠን እና አለመረጋጋትን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንደሚያጠፋ ደርሰውበታል።
የሃይድሮጅን አተሞች ኤሌክትሮን የመቀበል ወይም የመስጠት ችሎታ የሰልፈር ክፍተቶችን እና ከመጠን በላይ የሰልፈር አተሞችን በማስተካከል ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ ይህም የበለጠ የታዘዘ መዋቅር እንዲኖር አድርጓል። ይህ ግኝት የሃይድሮጅን MoS2 ተግባራዊ ባህሪያትን ለመለየት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
MoS2 በኤሌክትሮኒክስ፣ በፎቶኒክስ፣ በሰንሰሮች እና በካታሊሲስ ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ስለሚውል የዚህ ጥናት አንድምታ ከፍተኛ ነው። በMoS2 ውስጥ ያለውን የኤሌክትሮኒክስ አለመመጣጠን መረዳት እና መቀነስ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ የተሻሻለ አፈጻጸም እና አስተማማኝነት እንዲኖር ያስችላል።
የምርምር ግኝቶቹ በ Advanced Materials Interfaces መጽሔት ላይ ታትመዋል.
በየጥ:
ጥ: MoS2 ምንድን ነው?
መ፡ MoS2 ከሞሊብዲነም እና ከሰልፈር አተሞች የተዋቀረ ነው። ከተለያዩ መተግበሪያዎች ጋር ሁለገብ ቁሳቁስ ነው።
ጥ፡ ጥናቱ ምን ገለጠ?
መ፡ ጥናቱ በተሰነጣጠቁ የጅምላ MoS2 ንጣፎች ኤሌክትሮኒክ ባህሪያት ላይ ጉልህ ልዩነቶች እና አለመረጋጋት አሳይቷል። ይሁን እንጂ የክፍል ሙቀት የአቶሚክ ሃይድሮጂን ሕክምና ይህንን ኢ-ሆሞጂን በተሳካ ሁኔታ ለማስወገድ ተገኝቷል.
ጥ፡ የአቶሚክ ሃይድሮጂን ሕክምና ኢ-ሆሞጂንነትን ለማስወገድ የሚረዳው እንዴት ነው?
መ፡ የሃይድሮጅን አተሞች ኤሌክትሮን ሊቀበል ወይም ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም የሰልፈር ክፍተቶችን እና ከመጠን በላይ የሆነ የሰልፈር አተሞችን ለማስተካከል ይረዳል፣ ይህም የበለጠ የታዘዘ መዋቅርን ያስከትላል።
ጥ፡ የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ የጥናቱ ግኝቶች የMoS2ን የተሻሻለ አፈጻጸም እና አስተማማኝነት በኤሌክትሮኒክስ፣ በፎቶኒክስ፣ በሴንሰሮች እና በካታሊሲስ አፕሊኬሽኖች ላይ ሊያመጣ ይችላል።