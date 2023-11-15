የፕላኔቶችን አፈጣጠር ማሰስ፡ ከኒዮን ዱካዎች የተገኙ ግንዛቤዎች

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ MIRI መሳሪያውን በመጠቀም ያደረገው ምልከታ ፕላኔቶች በወጣት ኮከብ ዙሪያ ሊዳብሩ በሚችሉበት ወሳኝ ወቅት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
ሳይንቲስቶች የሁለቱም የፀሐይ ስርዓታችን ያለፈ ታሪክ እና የአንድ የተወሰነ ፕላኔታዊ ስርዓት የወደፊት ምስጢር ለማወቅ ባደረጉት አስደናቂ ፍለጋ ትኩረታቸውን ወደ ኒዮን አዙረዋል። ጡረታ የወጣው ስፒትዘር የጠፈር ቴሌስኮፕ በወጣቱ ኮከብ SZ Chamaelontis (SZ Cha) ዙሪያ ባለው አቧራማ ዲስክ ላይ ያልተለመደ ባህሪን ያየ ሲሆን የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ አሁን በዚህ ዲስክ ውስጥ የተለያዩ የኒዮን ምልክቶችን አሳይቷል።
ከስፒትዘር እና ከዌብ የተገኘውን የኒዮን ንባቦችን ማነፃፀር ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ ኃይል ያለው ጨረሮች ወደ ዲስክ የሚደርስ ለውጥ ፈጥሯል። ይህ የጨረር ጨረር በመጨረሻ ዲስኩ እንዲተን ያደርገዋል, ይህም በፕላኔቶች ምስረታ ላይ ከፍተኛ የጊዜ ገደቦችን ያስቀምጣል.
እ.ኤ.አ. በ2008 የ Spitzer ምልከታዎችን እንዲሁም በቅርብ ጊዜ የታተሙትን የዌብ ውጤቶች በመምራት የቦስተን ዩኒቨርስቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ካትሪን ኢስፔላት የኤስዜ ቻን እንደ ቲ-ታውሪ ኮከብ አስፈላጊነት አብራርተዋል። ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከፀሀያችን ጋር በሚመሳሰል መልኩ ይህ ወጣት ኮከብ የራሳችንን የፀሐይ ስርዓት የመጀመሪያ ደረጃዎችን ማስተዋልን ይሰጣል። ኢስፔላት እንዲህ ብሏል፣ “እነዚህን ሌሎች ወጣት ስርዓቶችን ማጥናት የራሳችን ታሪክ እንዴት እንደጀመረ ለማየት ወደ ኋላ ለመመለስ የምንችለውን ያህል ቅርብ ነው። ለምድር ጥሬ እቃዎች እና በመጨረሻም ህይወት, ፀሐይ ከተፈጠረ በኋላ በከበበው የቁስ ዲስክ ውስጥ ነበሩ.
ተመራማሪዎች በኮከብ ዙሪያ ያለውን ዲስክ የሚጎዳውን እና የሚሸረሽረውን የጨረር መጠን እና አይነት ለመወሰን ኒዮንን እንደ አመላካች ይጠቀማሉ። እ.ኤ.አ. በ 2008 የSZ Cha የ Spitzer ምልከታዎች በኒዮን ንባቦች ውስጥ ጎልቶ ተገኝቷል ፣ ይህም በዌብ ለተደረጉ የቅርብ ጊዜ የኒዮን ግኝቶች ተጨማሪ ምርመራዎችን አድርጓል።
ይህ ግኝት በፕላኔቷ አፈጣጠር ውስጥ ስላሉት ውስብስብ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በዲስክ ትነት ላይ የጨረር ተጽእኖን በመረዳት የሳይንስ ሊቃውንት ፕላኔቶችን ለመፈጠር ስላለው የጊዜ መስኮት የበለጠ ግልጽ ግንዛቤን ማዳበር ይችላሉ. በከፍተኛ ኃይል ጨረር እና በእነዚህ ወጣት የኮከብ ስርዓቶች ውስጥ ባለው አካላዊ አካባቢ መካከል ያለው መስተጋብር በዓለም ዙሪያ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ቀልብ መሳብ እና መማረክ ቀጥሏል።
በየጥ:
በናሳ ዌብ ቴሌስኮፕ ላይ የMIRI መሳሪያ ምንድነው?
MIRI (ሚድ-ኢንፍራሬድ መሣሪያ) በናሳ ጀምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ላይ ካሉት አራት ሳይንሳዊ መሳሪያዎች አንዱ ነው። በተለይም በመካከለኛው ኢንፍራሬድ ክልል ውስጥ ያለውን አጽናፈ ሰማይን ለመመልከት የተነደፈ ነው, ይህም ሳይንቲስቶች ሩቅ ጋላክሲዎችን, ኤክስፖፕላኔቶችን እና የከዋክብትን እና የፕላኔቶችን ስርዓቶችን ለማጥናት ያስችላል.
የቲ-ታውሪ ኮከብ ምንድነው?
የቲ-ታውሪ ኮከብ የወጣት፣ ቅድመ-ዋና-ተከታታይ ኮከብ አይነት ሲሆን ከፍተኛ መግነጢሳዊ እንቅስቃሴን የሚያልፍ እና መደበኛ ያልሆኑ የብሩህነት ልዩነቶችን ያሳያል። እነዚህ ከዋክብት በጠንካራ የከዋክብት ንፋስ እና ከፍተኛ የኤክስሬይ እና የአልትራቫዮሌት ጨረሮች ተለይተው ይታወቃሉ። የቲ-ታውሪ ኮከቦች በከዋክብት የዝግመተ ለውጥ የመጀመሪያ ደረጃዎች ውስጥ እንደሆኑ ይታሰባል።
ምንጮች:
- https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/miraculous-neon-signs-may-reveal-clues-about-planet-building-around-young-suns
- https://am.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_ቴሌስኮፕ
- https://am.wikipedia.org/wiki/T_Tauri_star