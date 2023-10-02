የናኖቴክኖሎጂ ትምህርቶች፡ የአካታች AI ልማት አስፈላጊነት

በኔቸር ናኖቴክኖሎጂ ጆርናል ላይ በቅርቡ በወጣ አስተያየት ምሁራን በናኖቴክኖሎጂ እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መካከል ኃላፊነት የሚሰማው እና ጠቃሚ እድገትን በተመለከተ ያለውን ተመሳሳይነት ያጎላሉ። ከሃያ ዓመታት በፊት ናኖቴክኖሎጂ ኃላፊነት የሚሰማው እድገቱን በማረጋገጥ እና የህዝብ ጥያቄዎችን በመፍታት ረገድ ተመሳሳይ ፈተናዎች አጋጥመውታል፣ ለምሳሌ “ግራጫ ጎ” ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ይሁን እንጂ ከናኖቴክኖሎጂ የተማሩት ትምህርቶች በ AI መስክ ውስጥ የጠፉ ይመስላሉ.
እ.ኤ.አ. በ1990ዎቹ መጨረሻ እና በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ በናኖቴክኖሎጂ ዙሪያ የነበረው ደስታ እና ፍርሀት ከፍ ያለ ኢንቨስትመንት እና “ቀጣዩ የኢንዱስትሪ አብዮት” የይገባኛል ጥያቄዎችን አስከትሏል። ነገር ግን ናኖቴክኖሎጂ በአግባቡ ካልተያዘ በዘረመል ከተሻሻሉ ሰብሎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ምላሽ ሊኖር ይችላል የሚል ስጋት ተፈጠረ። ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች እና ህዝባዊ ተቃውሞዎች ስለ ናኖቴክኖሎጂ ደህንነት፣ አሉታዊ ጎኖች እና ግንዛቤ ማነስ ስጋታቸውን ገለጹ።
በተመሳሳይ፣ የዛሬው የ AI እድገቶች ከስራ መፈናቀል እና የህልውና አደጋዎች ስጋት አለባቸው። እ.ኤ.አ. በ 2000 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከናኖቴክኖሎጂ ደህንነቱ የተጠበቀ ልማት ጋር በተያያዙ ተጨባጭ ተግዳሮቶች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም የጤና እና የአካባቢ ተፅእኖዎች ፣ ማህበራዊ እና ሥነ-ምግባራዊ ጉዳዮች ፣ ደንብ እና ከሕዝብ እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ትብብር አስፈላጊነት ላይ ትኩረት አድርጓል።
የናኖቴክኖሎጂ ልማት ገጽታ ውስብስብ ቢሆንም ከባለሙያዎች እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰፊ ተሳትፎ በማድረግ የተለያዩ ተግዳሮቶችን በመፍታት ለናኖቴክኖሎጂ እድገት መሰረት ጥሏል። ይህ አካታች አካሄድ በናኖስኬል ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ እድገት አስገኝቷል፣ ይህም ሰዎች ዛሬ የሚተማመኑባቸውን ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ አድርጓል።
በአንፃሩ የአይአይ ልማት ዛሬ አንድ አይነት የብዝሃነት ደረጃ እና ተሳትፎ የለውም። ከኤአይአይ (AI) ጎራ ውጭ ባሉ ሰፊ ባለድርሻ አካላት እና ባለሙያዎች ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ አለመኖሩ እንደ ስህተት ይታያል። ምንም እንኳን አንድ አይነት ቴክኒካል እውቀት ባይኖራቸውም ፖሊሲ አውጪዎች እና ህዝቡ የ AIን አንድምታ በመረዳት ለስኬታማ እድገቱ አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ አመለካከቶችን እና እውቀትን ማበርከት እንደሚችሉ ይታመናል።
ኃላፊነት ካለው የናኖቴክኖሎጂ እድገት የተገኙ ትምህርቶች እንደሚያመለክቱት ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ ለ AI የረጅም ጊዜ ስኬት ወሳኝ ነው። የተለያዩ ባለሙያዎች እና ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ የህብረተሰቡን ስጋቶች ለመፍታት፣ የስነምግባር ጉዳዮችን ለማረጋገጥ እና የ AI ቴክኖሎጂዎችን ጠቃሚ ተፅእኖ ለማሳደግ ይረዳል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ናኖቴክኖሎጂ (ልዩ ዩአርኤል የለም)
- የአሜሪካ ብሔራዊ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ምክር ቤት የመሠረት ሪፖርት።
- ባለገመድ መጽሔት ጽሑፍ በቢል ጆይ።