ሳይንቲስቶች ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶችን በመጠቀም የእፅዋትን ግንኙነት በዓይነ ሕሊናህ ይሳሉ

የሳይንስ ሊቃውንት ተክሎች ስጋት በሚፈጥሩበት ጊዜ እንዴት እርስ በርስ እንደሚግባቡ በመረዳት ረገድ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። ይህ ክስተት፣ በተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶች (VOCs) በኩል ከዕፅዋት-ወደ-ተክሎች ግንኙነት በመባል የሚታወቀው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው እ.ኤ.አ. በ1983 ነው። የተመራማሪዎች ቡድን ለግንኙነት ኃላፊነት ያላቸውን ልዩ ቪኦሲዎች እና በእጽዋት ውስጥ ያሉ ሴሎችን በዓይነ ሕሊናህ ለመሳል የፈጠራ መሳሪያዎችን እና የምስል ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። ለእነዚህ ምልክቶች ምላሽ ይስጡ.
እፅዋት በነፍሳት ወይም ሌሎች አስጊ ሁኔታዎች ሲጎዱ ቪኦሲዎችን ወደ ከባቢ አየር ይለቃሉ። አጎራባች ተክሎች እነዚህን ቪኦሲዎች እንደ አደገኛ ምልክቶች ይተረጉሟቸዋል እና ሊከሰቱ ከሚችሉ ጉዳቶች የመከላከያ ምላሾችን ያንቀሳቅሳሉ. በዚህ የአየር ወለድ ግንኙነት ከ30 በላይ የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች ተስተውለዋል።
ሳይንቲስቶቹ በተበላሹ ተክሎች የሚለቀቁትን ቪኦሲዎች ጉዳት በሌለባቸው የጎረቤት ተክሎች ላይ ለማፍሰስ መሳሪያዎችን ሠርተዋል። የዕፅዋትን ምላሽ በዓይነ ሕሊና ለመመልከት ይህንን ከእውነተኛ ጊዜ የፍሎረሰንት ምስል ስርዓት ጋር ያዋህዱታል። ተመራማሪዎቹ በእጽዋት ውስጥ በካልሲየም ላይ የተመሰረተ የመከላከያ ምላሽን ለማነሳሳት ኃላፊነት ያለባቸውን ሁለት ልዩ ቪኦሲዎች, (Z) -3-ሄክሰናል እና (E) -2-ሄክሰኔል ለይተው አውቀዋል.
ተጨማሪ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት የስቶማታ መክፈቻና መዘጋት (በእፅዋት ላይ ያሉ ትናንሽ ቀዳዳዎች) የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለባቸው የጥበቃ ሴሎች ለቪኦሲ ምላሽ ለመስጠት የመጀመሪያዎቹ ናቸው። እነዚህ ግኝቶች የዕፅዋትን ውስብስብ የግንኙነት ዘዴዎች እና እራሳቸውን ከሚችሉ አደጋዎች የመከላከል ችሎታቸውን ግንዛቤ ይሰጣሉ።
በፕሮፌሰር ማሳሱጉ ቶዮታ የሚመራው ምርምር በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ መጽሔት በጥቅምት 17 ቀን 2023 ይታተማል። ቡድኑ ይህ አዲስ የተገኘው የእጽዋት ግንኙነት ግንዛቤ በእጽዋት ጥበቃ እና ግብርና ላይ ለሚደረጉ እድገቶች አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ ተስፋ ያደርጋል።
ምንጮች:
የተፈጥሮ ግንኙነቶች - ጆርናል
ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶች (VOCs) - ለጉዳት ወይም ለዛቻ ምላሽ በእጽዋት የሚለቀቁ የኬሚካል ውህዶች
የጥበቃ ሴሎች - የስቶማታ መክፈቻ እና መዘጋት የሚቆጣጠሩት በእጽዋት ወለል ላይ የባቄላ ቅርጽ ያላቸው ሴሎች
Phytohormones - የተለያዩ የፊዚዮሎጂ ሂደቶችን የሚቆጣጠሩ የእፅዋት ሆርሞኖች