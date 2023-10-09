የተፈጥሮ ፈጠራ፡ በተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች የተለያዩ የቤንዞክዛዚኖይድ ምርት

የማክስ ፕላንክ የኬሚካል ኢኮሎጂ ተቋም ተመራማሪዎች ከኢንዶል የተገኙ ልዩ ውህዶች ቤንዞዛዚኖይድ በተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች እንደሚመረቱ ደርሰውበታል። ቤንዞክዛዚኖይድ ከሥነ-ምህዳር አንጻር ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ከዕፅዋት የተቀመሙ መድኃኒቶችን እንደ መከላከያ ዘዴ ስለሚሠሩ እና ፀረ-ተሕዋስያን ባህሪያት ስላላቸው ነው.
የበቆሎ ቤንዞክዛዚኖይድ ባዮሲንተሲስ ከ1990ዎቹ ጀምሮ ይታወቃል፣ ነገር ግን በሌሎች የእፅዋት ዝርያዎች ውስጥ መገኘታቸው ሳይንቲስቶችን ግራ አጋብቷቸዋል። በጦቢያ ኮልነር የሚመራው የምርምር ቡድን ቤንዞክዛዚኖይድን የማምረት አቅሙ ራሱን ችሎ በተለያዩ ዝርያዎች መፈጠሩን ለመመርመር ያለመ ነው።
ይህንን ለማጥናት ተመራማሪዎቹ ከሩቅ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ሁለት የኤውዲኮት እፅዋትን ዝርያዎችን መርምረዋል-የወርቅ ሙት-ኔትል ላሚየም ጋሌቦዶሎን እና የሜዳ አህያ ተክል አፌላንድራ ስኳሮሳ። በእነዚህ ዝርያዎች ውስጥ የተገለጹትን ውህዶች እና ጂኖች ቤንዞክዛዚኖይድ የማይፈጥሩ የቅርብ ተዛማጅ ዝርያዎች ጋር አወዳድረዋል። በዚህ አቀራረብ, እነዚህን ውህዶች በማምረት ረገድ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ እጩ ጂኖችን ለይተዋል.
የሚገርመው ነገር ቡድኑ የቤንዞክዛዚኖይድ ሜታቦሊዝም መንገድ በበቆሎ እና በምርመራ ላይ ባሉት ሁለቱ ዝርያዎች ራሱን ችሎ እንደተሻሻለ አረጋግጧል። የተለያዩ የኢንዛይም ክፍሎች እና ተያያዥነት የሌላቸው የሳይቶክሮም P450 ኢንዛይም ቤተሰቦች ተቀጥረው በተመሳሳይ ምላሽ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ኢንዛይሞችን እንደሚያመለክቱ ደርሰውበታል። ይህ በእጽዋት ሜታቦሊዝም ውስጥ ያለው ተለዋዋጭነት ተፈጥሮ አንድ አይነት የኬሚካል ውህዶችን ለማምረት የተለያዩ ስልቶችን የመፈልሰፍ ችሎታን ያጎላል።
በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው የተመራማሪዎቹ ግኝቶች ስለ ቤንዞዛዚኖይድ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ብርሃን ፈንጥቀዋል እና የእፅዋትን ሜታቦሊዝም መላመድን ያሳያሉ። በተጨማሪም፣ ተጨማሪ የእጽዋት ቤተሰቦች ውስጥ የቤንዞክዛዚኖይድ ባዮሲንተሲስ መመርመርን እንደሚቀጥሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ Phys.org፣ ማክስ ፕላንክ ሶሳይቲ